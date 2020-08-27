УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5784 відвідувача онлайн
Новини Революція в Білорусі
3 261 8

Кілька десятків поранених білорусів отримали допомогу в Польщі, - Моравецький

Кілька десятків поранених білорусів отримали допомогу в Польщі, - Моравецький

Кілька десятків поранених з Білорусі нелегально приїхали в Польщу й отримали там допомогу.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 26 серпня зустрівся з лідерами політичних партій, що входять до польського парламенту. Зустріч була присвячена подіям у Білорусі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське агентство друку.

"Кілька десятків громадян Білорусі, які постраждали від режиму Лукашенка, знайшли допомогу на території Польщі", - сказав він.

Моравецький попросив главу МОЗ Польщі підготувати лікарні, щоб мати можливість "приймати людей з-за східного кордону".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "На підлогу, #балом донизу! Обличчям вниз, на х#й! Тварина, бл#дь", - затриманий на акції в Білорусі зняв, що відбувалося в автозаку. ВIДЕО

"Є кілька людей, жорстко побитих, замучених силовиками. Для всіх цих людей польські лікарні відкриті, є вільні місця", - зазначив він.

За словами Моравецького, всі учасники сьогоднішньої зустрічі заявили, що головними цінностями є суверенітет і свобода Білорусі.

Автор: 

Білорусь (7925) Польща (8484) допомога (8297) Моравецький Матеуш (371)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нелегально приехали это как ? Лесами границу переходили ? Или таки виза была на всякий пожарный.
показати весь коментар
27.08.2020 00:21 Відповісти
Не вчіть біларусів партизанити!
показати весь коментар
27.08.2020 00:37 Відповісти
Все-таки не в Росії...
Зрозуміло - "звідкіль ноги ростуть".
показати весь коментар
27.08.2020 04:42 Відповісти
Вот увидите, вся эта проплаченная псевдоактивистская шобла дрыснет наедать жирок в Польшу, Литву, Штаты, как когда-то дрыснули зажравшиеся лидеры БНФ и осели там навсегда со своим выводком и очень комфортно "керували" протестным рухом из ресторанов Манхэттена...Эти приходят и уходят, а Бацька вечен
показати весь коментар
27.08.2020 06:13 Відповісти
Каддафи тоже думал о вечности.
показати весь коментар
27.08.2020 07:03 Відповісти
Ну и чему радоваться? Ливия при Каддафи стала социальным раем не только по меркам Африки но Европы и Америки такче. А сейчас это полная руина, кровь, грязь, война, разруха. Ирак вылечили от Саддама? Ну чего добились? То же что и в Ливии, спасители сраные
показати весь коментар
28.08.2020 05:25 Відповісти
"Бацька" )) вы лапти постоянно перед тиранами преклоняетесь. кто больше вас гнобит и убивает того вы больше всего любите
показати весь коментар
27.08.2020 08:32 Відповісти
 
 