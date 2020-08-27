Кілька десятків поранених білорусів отримали допомогу в Польщі, - Моравецький

Кілька десятків поранених з Білорусі нелегально приїхали в Польщу й отримали там допомогу.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 26 серпня зустрівся з лідерами політичних партій, що входять до польського парламенту. Зустріч була присвячена подіям у Білорусі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське агентство друку.

"Кілька десятків громадян Білорусі, які постраждали від режиму Лукашенка, знайшли допомогу на території Польщі", - сказав він.

Моравецький попросив главу МОЗ Польщі підготувати лікарні, щоб мати можливість "приймати людей з-за східного кордону".

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"Є кілька людей, жорстко побитих, замучених силовиками. Для всіх цих людей польські лікарні відкриті, є вільні місця", - зазначив він.

За словами Моравецького, всі учасники сьогоднішньої зустрічі заявили, що головними цінностями є суверенітет і свобода Білорусі.