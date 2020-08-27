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Зеленський поінформував заступника держсекретаря США Бігана щодо стану переговорів про закінчення війни на Донбасі, - ОП

Зеленський поінформував заступника держсекретаря США Бігана щодо стану переговорів про закінчення війни на Донбасі, - ОП

Перебуваючи з робочою поїздкою в Дніпропетровській області, президент України Володимир Зеленський в рідному Кривому Розі зустрівся із заступником Держсекретаря США Стівеном Біганом, який прибув на малу батьківщину президента заради цієї зустрічі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, спілкування відбулося після телефонної розмови Володимира Зеленського з Держсекретарем США Майком Помпео.

На зустрічі Зеленський порушив питання двосторонньої співпраці України та Сполучених Штатів Америки, зокрема щодо фінансової та військової підтримки нашої держави. Стівен Біган наголосив, що США є стратегічним партнером України, та підкреслив, що Україна має двопартійну підтримку у Сполучених Штатах.

Зеленський детально поінформував про стан перемовин щодо закінчення війни на Донбасі та просування до миру в Мінському й Нормандському форматах. Заступник Держсекретаря США назвав великим досягненням збереження всеосяжного та повного режиму припинення вогню впродовж 31 дня.

Також сторони обговорили стратегію дій держав в умовах пандемії. Зеленський зазначив, що країнам необхідно співпрацювати, щоб якнайшвидше повернутися до нормального життя та відновити роботу всіх галузей економіки.

Говорячи про міжнародну політику, Стівен Біган дуже високо оцінив позицію України щодо невтручання в американські вибори.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Помпео обговорили встановлення режиму тиші на Донбасі

Додатково сторони обговорили події в Білорусі, погодившись, що ситуація потребує стабілізації та мирного врегулювання.

Крім того, Зеленський і заступник Державного секретаря США відвідали ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". Підприємство є одним із найбільших виробників сталевого прокату в Україні. Воно спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури й катанки зі звичайних і низьколегованих марок сталі, також виробляє агломерат, концентрат, кокс, чавун, сталь, сортовий і фасонний прокат.

Зеленський і Біган також ознайомилися з роботою конвертерного цеху МБЛЗ.

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Кривий Ріг (1348) США (22545) Донбас (22354) Тристороння контактна група (827) Біган Стівен (13)


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Топ коментарі
+23
... о состоянии переговоров об окончании войны на Донбассе ...

??? Що це ?
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27.08.2020 07:17
+16
Ні. Але вони не ідіоти, на відміну від твого блазня і його підтримувачів.
Бачать, що воно все здає, то їм з якого переляку воювати і боротися за Україну ?
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27.08.2020 07:56
+13
Це просто жахіття !
Жодна притомна людина не повірить, що отак побалакали і закінчили війну. Та й ще з москалями, територією-терористом.
А умови які такого =закінчення= ?
Я в шоці від одного цього слова =закінчити= !
Так як ото - закінчити обідню перерву, закінчити роботу ... просто, буденно ... звично.
Кошмар.
Примітив гундосий. Дурник підстрелений.
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27.08.2020 07:59
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... о состоянии переговоров об окончании войны на Донбассе ...

??? Що це ?
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27.08.2020 07:17 Відповісти
США зрадники?
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27.08.2020 07:44 Відповісти
Ні. Але вони не ідіоти, на відміну від твого блазня і його підтримувачів.
Бачать, що воно все здає, то їм з якого переляку воювати і боротися за Україну ?
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27.08.2020 07:56 Відповісти
ти вважаєш, що замісник секретаря держдепу особисто прилітав на зустріч з Зеленським, щоб дійсно обговорити те, що вказано у заголовку???????
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27.08.2020 08:07 Відповісти
Заступник.

А чого ти мене питаєш і смієшся ? То ж твоя ота оп-а таке сказала.
Він міг і полум*яний привіт передати від Трампа. І ще якусь цікаву інформацію, яку не скажеш через телефон. Але ти можеш себе потішити, що оте гундосе має якусь вагу ... та ще й в очах американців.
Мусять просто поки спілкуватися.
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27.08.2020 08:17 Відповісти
Нещодавно викладали скрін твого комента жовтня місяця 2019 про те, що вже через півроку буде небувале економічне зростання, "порохоботи" замовкнуть, бо не буде чого заперечити і т.д..
А трохи нижче ти написав "запам'ятайте цей коментар".
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27.08.2020 08:22 Відповісти
А ты веселый дурошлеп,весь Осломонику
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27.08.2020 08:47 Відповісти
подробно проинформировал о состоянии здоровья двух полутрупов, которые ведут переговоры в ТКГ.
шо непонятного?
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27.08.2020 07:51 Відповісти
По-кварталівські, бла-бла-бла.
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27.08.2020 07:53 Відповісти
Це просто жахіття !
Жодна притомна людина не повірить, що отак побалакали і закінчили війну. Та й ще з москалями, територією-терористом.
А умови які такого =закінчення= ?
Я в шоці від одного цього слова =закінчити= !
Так як ото - закінчити обідню перерву, закінчити роботу ... просто, буденно ... звично.
Кошмар.
Примітив гундосий. Дурник підстрелений.
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27.08.2020 07:59 Відповісти
про що вони дійсно говорили - це невідомо
офіційна версія звичайно мир, Білорусь, бла-бла-бла-бла
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27.08.2020 08:10 Відповісти
Ваше запитання про умови чисто риторичне. Їх ясно, чітно, послідовно, зверхньо-нахабно диктує Росія в своїх вимогах по виконанню Мінських домовленностей. А вот тут ЗЕ-президенту і хочеться і колеться, приходиться "корячитися" як тій корові в бомболюці літака в одному фільмі.
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27.08.2020 08:20 Відповісти
Росія не просто диктує "вимоги по виконанню Мінських домовленностей". Вона не виконує свою частину покладених на неї обов'язків, але вимагає від нас додаткових, не передбачених документами ні від12 лютого 2015 року, ні від 5 вересня, ні від19 вересня 2014-го року.

«Але вони, (Зеленські), заплющують на це очі; і замість того, щоб забезпечити виконання Росією взятих на себе зобов'язань, - вони вішають на Україну нові зобов'язання у вигляді "формули Штайнмаєра". І Руху Опору Капітуляції, і нам, і небайдужому народу дуже великою кров'ю, зусиллями довелося в грудні місяці долати опір влади, її капітуляційну політику, щоб припинити це божевілля. Але вони все одно взяли на себе це зобов'язання» - П.Порошенко у виступі в спільному телеефірі "5 каналу", "Прямого" та "Еспресо" 24 серпня 2020р.
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27.08.2020 10:46 Відповісти
Так вже пнуться різні "кравчуки" пропхати через Раду спецзакон про вибори, прийдеться знову повторювати грудневі протести. А ларчик, то просто відкривається - Росія виводить з Донбасу своїх "іхтамнетів" з військовою технікою ( її там мабуть більше, чим у всього НАТО), дає Україні доступ до кордону і все, санкції з неї знімаються. Але гопнику западло давати слабину.
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27.08.2020 16:20 Відповісти
Ст. 111 УК Украины. Держзрада. Главзебил признался в преступлении.
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27.08.2020 07:23 Відповісти
молодець Зеленський, зі щирими чесними широко відкритими очами, стверджувати на весь світ, що ЗСУ дотримується режиму тиші...
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27.08.2020 07:39 Відповісти
однак, це явна повага з боку США
представник держдепу прибув на зустріч з Зеленським у те місце і той час, яке зручніше Зеленському
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27.08.2020 07:40 Відповісти
Так він не застав його в Києві і "виловив" в Дніпрі (в місті, не в річці).
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27.08.2020 07:51 Відповісти
Так я не понял какого числа война закончится официально?когда будет указом гидранта назначен праздник со слезами на глазах? орки рассосутся или даже уйдут(не зря в глаза смотрел)а Мордор всей страной за их счет будет востанавливать нам Донбасс
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27.08.2020 07:45 Відповісти
Избирая квартального шута презедентом, 73% думали, что из него получится президент. Но чуда не произошло - он так и остался тупым клоуном в кресле главы государства
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27.08.2020 07:49 Відповісти
Вони думали, як "ржать+жрать+срать". Ні за якого Президента і не думали.
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27.08.2020 10:48 Відповісти
Зеленський поінформував заступника держсекретаря США Бігана щодо стану переговорів про закінчення війни на Донбасі, - ОП - Цензор.НЕТ 4674
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27.08.2020 07:59 Відповісти
"Я вам нічєго нє должен".

Виконує вправно.
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27.08.2020 09:00 Відповісти
Це вже не дипломатія, а квартальний цирк.
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27.08.2020 08:08 Відповісти
даремно ти так про держдеп, США наші найкращі союзники на даний час
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27.08.2020 08:13 Відповісти
И этот союзник гоняется за *********** по всей стране, чтоб пистон вставить
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27.08.2020 09:05 Відповісти
Тобто, в штатах його вже не приймуть.
Він таким чином фуйлу підлизав.
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27.08.2020 09:52 Відповісти
А кто победил в войне на донбасе?
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27.08.2020 08:17 Відповісти
Зеленський поінформував заступника держсекретаря США Бігана щодо стану переговорів про закінчення війни на Донбасі, - ОП - Цензор.НЕТ 2177
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27.08.2020 08:38 Відповісти
кацапы
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27.08.2020 08:54 Відповісти
Хто почав війну? Війну почала засрашка, то ж вона має закінчувати її з виводом своїх військ і розпуску терористів-поліцаїв, а також відбудови зруйнованої інфраструктури. Мають повернути вивезені заводи і виплатити репарації, як це зробили німці.
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27.08.2020 08:18 Відповісти
..Так як ту *засРашку * заставити це зробити !?
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27.08.2020 08:28 Відповісти
Построить баллистические ракеты и навести их на москву. За 5 лет Южмаш мог это сделать.
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27.08.2020 08:40 Відповісти
Зеленський поінформував заступника держсекретаря США Бігана щодо стану переговорів про закінчення війни на Донбасі, - ОП - Цензор.НЕТ 4871...
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27.08.2020 08:27 Відповісти
Видимо америкосы решили о чем-то очень срочно предупредить бубочку - насколько срочно, что решили ловить его там, где он в данный момент болтается и послали замминистра иностранных дел - большего, видимо, бубочка не достоин
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27.08.2020 08:31 Відповісти
О чем о чем???? Об окончании????
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27.08.2020 08:34 Відповісти
Ну, хорошо хоть не главу офиса начальника туалета султана Кабуса "проинформировал", как в Омане. Растет Зеля! После Макдональдса может и с самим Помпео каким - нибудь разрешат поговорить секунд тридцать....
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27.08.2020 08:40 Відповісти
Цензор хватит пиарить Ослика -три процента!
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27.08.2020 08:40 Відповісти
ЗеГнида, что ещё сказать
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27.08.2020 09:26 Відповісти
Что то ОманскийОсёл давно никуда не ездилЪ ...
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27.08.2020 09:28 Відповісти
Зеленський поінформував заступника держсекретаря США Бігана щодо стану переговорів про закінчення війни на Донбасі, - ОП - Цензор.НЕТ 8145

Напоминаю - вотчина Януковича поддерживала его до конца.
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27.08.2020 09:35 Відповісти
Єдине чим займається пліснява влада, це словоблуддя. Старанно підбирають формулювання, в яких не буде нічого конкретного. Які можна тлумачити, як заманеться.
Влада- своє планує. Нарід- своє, додумує.
До влади в Україні дорвалась нечисть лукава.
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27.08.2020 09:45 Відповісти
Тобто Зе змусив американця бігати за ним по всій Україні ?
Кацапська звичка...чи в нас підростає друге фуйло ...
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27.08.2020 09:49 Відповісти
Настоящмй воин. Всех пабедит переговорами. Геть перевернута свідомість піл дією наркотиків.
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27.08.2020 09:58 Відповісти
Не, мы точно не колония
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27.08.2020 16:28 Відповісти
Бовдур ти))) США є нашими союзниками. Хоча кацапу щось розповідати немає сенсу)
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27.08.2020 18:24 Відповісти
Да говорю тебе стопроцентно - ну какая мы колония? Нами же никто не управляет из за лужи? И указания не даёт как и что нам делать. А кацапу можешь не рассказывать бовдур
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27.08.2020 18:56 Відповісти
Зеленое чмо долго будет экскурсиями развлекаться?
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27.08.2020 23:28 Відповісти
 
 