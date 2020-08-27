Зеленський поінформував заступника держсекретаря США Бігана щодо стану переговорів про закінчення війни на Донбасі, - ОП
Перебуваючи з робочою поїздкою в Дніпропетровській області, президент України Володимир Зеленський в рідному Кривому Розі зустрівся із заступником Держсекретаря США Стівеном Біганом, який прибув на малу батьківщину президента заради цієї зустрічі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, спілкування відбулося після телефонної розмови Володимира Зеленського з Держсекретарем США Майком Помпео.
На зустрічі Зеленський порушив питання двосторонньої співпраці України та Сполучених Штатів Америки, зокрема щодо фінансової та військової підтримки нашої держави. Стівен Біган наголосив, що США є стратегічним партнером України, та підкреслив, що Україна має двопартійну підтримку у Сполучених Штатах.
Зеленський детально поінформував про стан перемовин щодо закінчення війни на Донбасі та просування до миру в Мінському й Нормандському форматах. Заступник Держсекретаря США назвав великим досягненням збереження всеосяжного та повного режиму припинення вогню впродовж 31 дня.
Також сторони обговорили стратегію дій держав в умовах пандемії. Зеленський зазначив, що країнам необхідно співпрацювати, щоб якнайшвидше повернутися до нормального життя та відновити роботу всіх галузей економіки.
Говорячи про міжнародну політику, Стівен Біган дуже високо оцінив позицію України щодо невтручання в американські вибори.
Додатково сторони обговорили події в Білорусі, погодившись, що ситуація потребує стабілізації та мирного врегулювання.
Крім того, Зеленський і заступник Державного секретаря США відвідали ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". Підприємство є одним із найбільших виробників сталевого прокату в Україні. Воно спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури й катанки зі звичайних і низьколегованих марок сталі, також виробляє агломерат, концентрат, кокс, чавун, сталь, сортовий і фасонний прокат.
Зеленський і Біган також ознайомилися з роботою конвертерного цеху МБЛЗ.
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??? Що це ?
Бачать, що воно все здає, то їм з якого переляку воювати і боротися за Україну ?
А чого ти мене питаєш і смієшся ? То ж твоя ота оп-а таке сказала.
Він міг і полум*яний привіт передати від Трампа. І ще якусь цікаву інформацію, яку не скажеш через телефон. Але ти можеш себе потішити, що оте гундосе має якусь вагу ... та ще й в очах американців.
Мусять просто поки спілкуватися.
А трохи нижче ти написав "запам'ятайте цей коментар".
шо непонятного?
Жодна притомна людина не повірить, що отак побалакали і закінчили війну. Та й ще з москалями, територією-терористом.
А умови які такого =закінчення= ?
Я в шоці від одного цього слова =закінчити= !
Так як ото - закінчити обідню перерву, закінчити роботу ... просто, буденно ... звично.
Кошмар.
Примітив гундосий. Дурник підстрелений.
офіційна версія звичайно мир, Білорусь, бла-бла-бла-бла
«Але вони, (Зеленські), заплющують на це очі; і замість того, щоб забезпечити виконання Росією взятих на себе зобов'язань, - вони вішають на Україну нові зобов'язання у вигляді "формули Штайнмаєра". І Руху Опору Капітуляції, і нам, і небайдужому народу дуже великою кров'ю, зусиллями довелося в грудні місяці долати опір влади, її капітуляційну політику, щоб припинити це божевілля. Але вони все одно взяли на себе це зобов'язання» - П.Порошенко у виступі в спільному телеефірі "5 каналу", "Прямого" та "Еспресо" 24 серпня 2020р.
представник держдепу прибув на зустріч з Зеленським у те місце і той час, яке зручніше Зеленському
Виконує вправно.
Він таким чином фуйлу підлизав.
Напоминаю - вотчина Януковича поддерживала его до конца.
Влада- своє планує. Нарід- своє, додумує.
До влади в Україні дорвалась нечисть лукава.
Кацапська звичка...чи в нас підростає друге фуйло ...