Зеленський поінформував заступника держсекретаря США Бігана щодо стану переговорів про закінчення війни на Донбасі, - ОП

Перебуваючи з робочою поїздкою в Дніпропетровській області, президент України Володимир Зеленський в рідному Кривому Розі зустрівся із заступником Держсекретаря США Стівеном Біганом, який прибув на малу батьківщину президента заради цієї зустрічі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, спілкування відбулося після телефонної розмови Володимира Зеленського з Держсекретарем США Майком Помпео.

На зустрічі Зеленський порушив питання двосторонньої співпраці України та Сполучених Штатів Америки, зокрема щодо фінансової та військової підтримки нашої держави. Стівен Біган наголосив, що США є стратегічним партнером України, та підкреслив, що Україна має двопартійну підтримку у Сполучених Штатах.

Зеленський детально поінформував про стан перемовин щодо закінчення війни на Донбасі та просування до миру в Мінському й Нормандському форматах. Заступник Держсекретаря США назвав великим досягненням збереження всеосяжного та повного режиму припинення вогню впродовж 31 дня.

Також сторони обговорили стратегію дій держав в умовах пандемії. Зеленський зазначив, що країнам необхідно співпрацювати, щоб якнайшвидше повернутися до нормального життя та відновити роботу всіх галузей економіки.

Говорячи про міжнародну політику, Стівен Біган дуже високо оцінив позицію України щодо невтручання в американські вибори.

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Додатково сторони обговорили події в Білорусі, погодившись, що ситуація потребує стабілізації та мирного врегулювання.

Крім того, Зеленський і заступник Державного секретаря США відвідали ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". Підприємство є одним із найбільших виробників сталевого прокату в Україні. Воно спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури й катанки зі звичайних і низьколегованих марок сталі, також виробляє агломерат, концентрат, кокс, чавун, сталь, сортовий і фасонний прокат.

Зеленський і Біган також ознайомилися з роботою конвертерного цеху МБЛЗ.