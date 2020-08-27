Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню, українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, 26 серпня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів противника не зафіксовано. Минулої доби задокументовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, декілька пострілів зі стрілецької зброї пролунало біля Мар’їнки.

"Ворожі провокації не становили загрози нашим воїнам, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 27 серпня, у смугах відповідальності бойових бригад ЗСУ обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

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"Українські військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - додали в пресцентрі ОС.