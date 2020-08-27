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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню, українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, 26 серпня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів противника не зафіксовано. Минулої доби задокументовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, декілька пострілів зі стрілецької зброї пролунало біля Мар’їнки.

"Ворожі провокації не становили загрози нашим воїнам, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 27 серпня, у смугах відповідальності бойових бригад ЗСУ обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецмісія ОБСЄ зафіксувала в День Незалежності шість порушень режиму тиші на Донбасі

"Українські військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - додали в пресцентрі ОС.

Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС 01

Автор: 

обстріл (28263) Донбас (22354) Мар’їнка (622) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+6
ВПЕВНЕНО РУХАЄМОСЬ ДО ПРИДНІСТРОВ'Я-2
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27.08.2020 07:38
+6
Кстати тоже заметила эту(!!!) «формулировку» (если не ошибаюсь, то начали такое писать недели 2-3 назад).........раньше было: потерь(!!!) среди защитников Украины нет......
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27.08.2020 07:52
+5
Бойвих втрат немає, а не бойові, значить, є....
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27.08.2020 07:29
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Бойвих втрат немає, а не бойові, значить, є....
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27.08.2020 07:29 Відповісти
Кстати тоже заметила эту(!!!) «формулировку» (если не ошибаюсь, то начали такое писать недели 2-3 назад).........раньше было: потерь(!!!) среди защитников Украины нет......
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27.08.2020 07:52 Відповісти
Потери могут быть при скоплении людей, от бытового травматизма, неосторожного обращения, в результате ДТП, банального алкоголя, болезни, отравления и т.д. Неправильные формулировки, нагнетают напряженность, способствуют срыву неустойчивого перемирия.
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27.08.2020 08:02 Відповісти
або від обстрілів чи підкладених москалями мін.
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27.08.2020 08:20 Відповісти
Может и так случиться. На той стороне тоже такие же нервные все. А вам не нравится, это перемирие?
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27.08.2020 08:48 Відповісти
Ні, не подобається.
Бо як кажуть чеченці - подивіться на наш мир з рашкою. Того ж вони прагнуть і від вас. І нічим вам не поступляться.
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27.08.2020 08:56 Відповісти
Вам не нравится, что уже месяц, не гибнут Украинские Воины? Хотите горьких слёз жен и детей возле их могил?
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27.08.2020 09:09 Відповісти
Мені не подобається, що марнуються життя, які українці пожертвували заради держави.
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27.08.2020 09:12 Відповісти
І я хочу раз і назавжди покінчити з рашкою.
Спитайте в євреїв, чи не хочуть вони поступитись палестинцям. Скільки жертв вже....
Думаю, вони пошлють вас аж на прізвисько президента "тієї сторони".
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27.08.2020 09:14 Відповісти
Нагадати скільки українських світів понищили рашизди ?
І вони не заспокоїлись.
Ваша присутність тут це доводить.
Чого ви прагнете від українців ? Миру на ваших умовах ?
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27.08.2020 09:48 Відповісти
Боевики нарушили перемирие на Донбассе. Есть раненые

https://www.youtube.com/watch?v=u2p8f0rNKtc
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27.08.2020 10:11 Відповісти
А я читал вашу переписку с https://censor.net/user/474615, и мне показалось, что это Вы, а не он нарушаете
заповеди этого форума, а именно пункт 4.3. Розпалювання міжнаціональної ворожнечі.
Вы не смогли ничего ему ответить, аргументированно и поэтому поскорее почистили
диалог?
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27.08.2020 12:40 Відповісти
Вам помочь?
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27.08.2020 12:41 Відповісти
Як ви читали, якщо тільки о 12:18 зайшли на сайт.
А може то ви і писали під ніком єнто я ?
пс. І з ким же я розпалюю ворожнечу ? Часом не з моковітами ?
Так ви і досі у вашій недостранє щорічно німців на 9 травня вбиваєте.
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27.08.2020 12:45 Відповісти
А читать можно не заходя ни под каким ником. Я с утра дежурю возле компьютера, и между делом, пасьянсы раскладываю, и почитываю новости. Мне понравилось, у вас тут. Только слишком эмоционально Вы на всё реагируете. Это неправильно. Надо лучше отложить на время больной вопрос, что бы потом на холодную голову достойно ответить.
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27.08.2020 12:54 Відповісти
Это Я 10bda82с,
я так понимаю, что Вы из секты «святой Вова».......
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27.08.2020 13:57 Відповісти
Слава Україні!
Смерть ворогам !
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27.08.2020 07:30 Відповісти
ВПЕВНЕНО РУХАЄМОСЬ ДО ПРИДНІСТРОВ'Я-2
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27.08.2020 07:38 Відповісти
Что-то я уже не верю этим "сводкам" из фронта
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27.08.2020 08:03 Відповісти
Не бойові втрати, тож не треба платити кошти на лікування, ні родині, ні фігуранту. Типу сам винуватий тиша на фронті а ти зумів собі осколок міни РФ встромити. Хитрозроблені при владі.
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27.08.2020 08:10 Відповісти
"Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня ..."

Капаци, вже офіційно визнано, поранили двох наших бійців, та вони продовжують мусолити байки про "перемирие".
Плісняві лукаві словоблуди.
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27.08.2020 10:14 Відповісти
https://censor.net/news/3215327/s_nachala_rejima_tishiny_na_donbasse_zafiksirovany_634_narusheniya_otchet_obse/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74480539
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27.08.2020 13:02 Відповісти
https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny На фронті поліг старший лейтенант з Тернопільщини
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27.08.2020 13:03 Відповісти
Гибель Владимира Рудика вызывает много вопросов. О ней долго не сообщали, потом когда журналисты раскопали информацию, касающуюся его гибели
https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny , где не указаны причины по которым он погиб, стали говорить, что он погиб от не острожного обращения с оружием!, в такое верится с трудом. Тем более учитывая случай Ярослава Журавля, которого оставили на четыре дня ,истекать кровью, в серой зоне, ради пиар-перемирия Зеленского (что Зе пообещал Путину, что бы тот согласился на это перемирие?), можно сделать вывод, что у командования ОСС нет моральных преград, что бы не врать нам о боевых потерях.
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27.08.2020 13:20 Відповісти
 
 