Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню, українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
Так, 26 серпня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів противника не зафіксовано. Минулої доби задокументовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, декілька пострілів зі стрілецької зброї пролунало біля Мар’їнки.
"Ворожі провокації не становили загрози нашим воїнам, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби, 27 серпня, у смугах відповідальності бойових бригад ЗСУ обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша.
"Українські військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - додали в пресцентрі ОС.
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Бо як кажуть чеченці - подивіться на наш мир з рашкою. Того ж вони прагнуть і від вас. І нічим вам не поступляться.
Спитайте в євреїв, чи не хочуть вони поступитись палестинцям. Скільки жертв вже....
Думаю, вони пошлють вас аж на прізвисько президента "тієї сторони".
І вони не заспокоїлись.
Ваша присутність тут це доводить.
Чого ви прагнете від українців ? Миру на ваших умовах ?
https://www.youtube.com/watch?v=u2p8f0rNKtc
заповеди этого форума, а именно пункт 4.3. Розпалювання міжнаціональної ворожнечі.
Вы не смогли ничего ему ответить, аргументированно и поэтому поскорее почистили
диалог?
А може то ви і писали під ніком єнто я ?
пс. І з ким же я розпалюю ворожнечу ? Часом не з моковітами ?
Так ви і досі у вашій недостранє щорічно німців на 9 травня вбиваєте.
я так понимаю, что Вы из секты «святой Вова».......
Смерть ворогам !
Капаци, вже офіційно визнано, поранили двох наших бійців, та вони продовжують мусолити байки про "перемирие".
Плісняві лукаві словоблуди.
https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny , где не указаны причины по которым он погиб, стали говорить, что он погиб от не острожного обращения с оружием!, в такое верится с трудом. Тем более учитывая случай Ярослава Журавля, которого оставили на четыре дня ,истекать кровью, в серой зоне, ради пиар-перемирия Зеленского (что Зе пообещал Путину, что бы тот согласился на это перемирие?), можно сделать вывод, что у командования ОСС нет моральных преград, что бы не врать нам о боевых потерях.