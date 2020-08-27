УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5761 відвідувач онлайн
Новини
1 522 12

Пенс погодився знову стати віцепрезидентом, якщо на виборах у США переможе Трамп

Пенс погодився знову стати віцепрезидентом, якщо на виборах у США переможе Трамп

Віцепрезидент Майк Пенс формально погодився знову обійняти посаду, якщо на виборах президента переможе чинний глава держави Дональд Трамп.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "КоммерсантЪ"

"З вдячністю за довіру, яку мені надав президент Дональд Трамп, за підтримки нашої Республіканської партії і з Божою милістю я смиренно приймаю вашу номінацію балотуватися і служити як віцепрезидент США", - сказав Пенс на з'їзді Республіканської партії (цитата за CNN).

Раніше Республіканська партія висунула пана Трампа і пана Пенса кандидатами в президенти і віцепрезиденти.

Демократична партія США затвердила своїм кандидатом у президенти на майбутніх виборах Джо Байдена, а віцепрезидентом - сенатора від Каліфорнії Камалу Харріс. Президентські вибори призначено на 3 листопада.

Також читайте: У разі перемоги на виборах Трамп пообіцяв запровадити торгові мита проти інших країн

Автор: 

вибори (6683) США (22545) Трамп Дональд (5498) Пенс Майк (106)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
3-е листопада .
показати весь коментар
27.08.2020 08:22
+2
В США Пенсам хорошо живется. Один даже вице-президентом стал
показати весь коментар
27.08.2020 11:54
+1
Вроде бы адекватный мужик...
показати весь коментар
27.08.2020 09:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
скоро 3-е ноября.....!!!))
показати весь коментар
27.08.2020 08:08 Відповісти
3-е листопада .
показати весь коментар
27.08.2020 08:22 Відповісти
3-rd of November
показати весь коментар
27.08.2020 08:39 Відповісти
попкорн та пиво))
показати весь коментар
27.08.2020 08:41 Відповісти
який цікавий час почнеться... скільки свят .. спочатку 31-го жовтя Геловін... і плавно до 3-го листопада можна не гасити лихтарі Джека та не згортати столи)
показати весь коментар
27.08.2020 08:44 Відповісти
Пенс - прізвище? Думав, це так фамільярно про вік...
показати весь коментар
27.08.2020 09:04 Відповісти
В США Пенсам хорошо живется. Один даже вице-президентом стал
показати весь коментар
27.08.2020 11:54 Відповісти
Вроде бы адекватный мужик...
показати весь коментар
27.08.2020 09:22 Відповісти
Шел бы этот пенс на пенсию
показати весь коментар
27.08.2020 10:25 Відповісти
Нарцисс Трампопон полностью " обнулил" Пенса.., он его так задвинул и постоянно выпячивает себя " любимого" что должность Пенса превратилась при Трампопопне чисто в принеси падай", этакий швейцар при входе в Белый дом. ( ну это в стиле нынешнего "хозяина", поэтому и подбирает людей подходящих и согласных на эту роль, других он увольняет каждые две недели) В общем Пенс - "пустышка".
показати весь коментар
27.08.2020 10:26 Відповісти
Так у вице-президента США по сути нет никаких полномочий, направленно возложенных на эту должность. Вся суть вице-президента - стать новым президентом, если президент до конца полномочий не может выполнять обязанности (умер, отстранен и так далее).
показати весь коментар
27.08.2020 11:59 Відповісти
 
 