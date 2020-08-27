Пенс погодився знову стати віцепрезидентом, якщо на виборах у США переможе Трамп

Віцепрезидент Майк Пенс формально погодився знову обійняти посаду, якщо на виборах президента переможе чинний глава держави Дональд Трамп.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "КоммерсантЪ"

"З вдячністю за довіру, яку мені надав президент Дональд Трамп, за підтримки нашої Республіканської партії і з Божою милістю я смиренно приймаю вашу номінацію балотуватися і служити як віцепрезидент США", - сказав Пенс на з'їзді Республіканської партії (цитата за CNN).

Раніше Республіканська партія висунула пана Трампа і пана Пенса кандидатами в президенти і віцепрезиденти.

Демократична партія США затвердила своїм кандидатом у президенти на майбутніх виборах Джо Байдена, а віцепрезидентом - сенатора від Каліфорнії Камалу Харріс. Президентські вибори призначено на 3 листопада.

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