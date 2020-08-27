СOVID-19: за добу у світі померли 6,3 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 829,6 тис., інфікованих - 24,3 млн

Станом на ранок 27 серпня у світі зареєстрували 273 296 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6346 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 24 335 741 випадок інфікування, з них 273 296 лише за минулу добу.

Від ускладнень, спричинених вірусом, померли вже 829 676 осіб, з них 6346 за минулу добу.

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 16,8 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Росія і Південна Африка. Україна розташовується на 28-му місці цього рейтингу.

Так, кількість померлих у США досягла 183 653 (+1289 за добу), хворих - 6000 365 (+44 637 за добу).

У Бразилії зафіксовано 3 722 004 інфікованих (+47 828 за добу) і 117 756 (+1090 за добу) летальних випадків.

В Індії інфіковано 3 307 749 осіб (+75 995 за добу), кількість смертей - 60 629 (+1017 за добу).

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У Росії 970 865 хворих (+4676 за добу) і 16 683 летальні випадки (+115 за добу).

У Південній Африці кількість хворих досягла 615 701 особи (+2684 за добу), кількість смертей - 13 507 (+194 за добу).



