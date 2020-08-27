Навального могли отруїти речовиною, схожою з тією, якою спецслужби РФ намагалися вбити болгарського бізнесмена, - розслідування Der Spiegel та Bellingcat

Лікарі берлінської клініки "Шаріте", які лікують Олексія Навального, звернулися до колег з Болгарії через можливу подібність між отруєнням російського політика і замахом на болгарського підприємця Омеляна Гебрева, якого, імовірно, отруїли нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це йдеться в спільному розслідуванні Der Spiegel та Bellingcat.

Лікарі вважають, що під час отруєння Навального і Гебрева могли використовувати схожі речовини, пишуть автори розслідування. За їхніми даними, лікарі припускають, що Навального отруїли речовиною із сімейства органофосфатів, до яких належать інсектициди і нервово-паралітичні речовини зарин і "Новачок". Офіційно це не підтверджено.

Спочатку в "Шаріте" казали, що Олексія Навального отруїли невизначеною речовиною з групи інгібіторів холінестерази, до якої зокрема входять органофосфати.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно

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Омеляну Гебреву та його сину Христо стало зле наприкінці квітня 2015 року, вони перебували в Софії. Гебрев впав у кому. Як повідомляли ЗМІ з посиланням на експертів Гельсінського університету, бізнесмен і син могли бути отруєні "Новачком". Через місяць стан бізнесмена почав покращуватися, проте після цього йому знову стало погано і в травні його повторно госпіталізували.

Пізніше (вже у 2019 році) слідчі ідентифікували на записах відеокамер, встановлених на парковці готелю, офіцера ГРУ Дениса Сергєєва (оперативне ім'я Сергій Федотов). Це був той самий Сергєєв, який прибув до Британії разом з "Бошировим" і "Петровим" у день отруєння Скрипалів.

У листопаді 2019 року The Insider, Der Spiegel та Bellingcat повідомили, що до отруєння Гебрева могли бути причетні вісім співробітників російської військової розвідки.