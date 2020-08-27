Навального могли отруїти речовиною, схожою з тією, якою спецслужби РФ намагалися вбити болгарського бізнесмена, - розслідування Der Spiegel та Bellingcat
Лікарі берлінської клініки "Шаріте", які лікують Олексія Навального, звернулися до колег з Болгарії через можливу подібність між отруєнням російського політика і замахом на болгарського підприємця Омеляна Гебрева, якого, імовірно, отруїли нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це йдеться в спільному розслідуванні Der Spiegel та Bellingcat.
Лікарі вважають, що під час отруєння Навального і Гебрева могли використовувати схожі речовини, пишуть автори розслідування. За їхніми даними, лікарі припускають, що Навального отруїли речовиною із сімейства органофосфатів, до яких належать інсектициди і нервово-паралітичні речовини зарин і "Новачок". Офіційно це не підтверджено.
Спочатку в "Шаріте" казали, що Олексія Навального отруїли невизначеною речовиною з групи інгібіторів холінестерази, до якої зокрема входять органофосфати.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.
24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно
Омеляну Гебреву та його сину Христо стало зле наприкінці квітня 2015 року, вони перебували в Софії. Гебрев впав у кому. Як повідомляли ЗМІ з посиланням на експертів Гельсінського університету, бізнесмен і син могли бути отруєні "Новачком". Через місяць стан бізнесмена почав покращуватися, проте після цього йому знову стало погано і в травні його повторно госпіталізували.
Пізніше (вже у 2019 році) слідчі ідентифікували на записах відеокамер, встановлених на парковці готелю, офіцера ГРУ Дениса Сергєєва (оперативне ім'я Сергій Федотов). Це був той самий Сергєєв, який прибув до Британії разом з "Бошировим" і "Петровим" у день отруєння Скрипалів.
У листопаді 2019 року The Insider, Der Spiegel та Bellingcat повідомили, що до отруєння Гебрева могли бути причетні вісім співробітників російської військової розвідки.
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Какашкин такой какашкин..
Навальний не агент Кремля..Він КРЕАТУРА однієї з "веж Кремля"..
і його отруєння -попередження однієї з Веж Іншій -"крок вправо,крок вліво ..."
-Что-бы убрать конкуренкта а Навальный реальный конкурент *****!
-Кому это выгодно?
-Одному человеку в Лаптестане *****!
Почему Новичком?
-Потому что ***** похрен на запад! Запад ничего не сделает это понятно стало после Скрипалей, боинга и тд.... Но отравить тем веществом что-бы понятно кто это сделал это сигнал так называемой опозиции в лице Жирика, уомуняк и справед росов что будете пытаться с хера слезть поступим как с Навальным!
дивіться,що пишуть справжні,ті хто змились "за бугор" російські опозиціонари:
https://kungurov.livejournal.com/268411.html
. Совсем уж не в состоянии понять недоразвитые, почему я, желая скорейшей смерти путлеровскому режиму, чаще всего сношаю не кремлевскую мафию, а всякую «оппозицию» либерастно-навального типа. У многих оппов так прямо шаблон трещит, и единственное объяснение, которое их скудный умишко выдает - это то, что Кунгуров продался Кремлю. Другая категория недовольных режЫмом (часто это оппы «поцреотического» разлива) вполне одобряют мое топтание по навальнистам и, горестно вздыхая, соглашаются: «Да, это не настоящая оппозиция, а так, петрушки, которую кукловодят из апэшки. Нам нужна настоящая боевая оппозиция!»
Мне оппозиция в Рашке не нужна. Вообще никакая - ни боевая, ни педирастическая, какая есть сейчас. Чем занимается оппозиция? Борется за власть. А еще она улучшает государство. Нахер мне нужен улучшенный рейх? Мне нужна не оппозиция, а движение сопротивления. Чуете разницу? Ладно, объясняю на пальцах. Представьте себе рейх образца 1944-го года. Тот, эталонный, гитлеровский. И как будто в нем есть оппозиция. Фронтмен оппозиции хер фон Навальнер яростно разоблачает коррупцию в ведомстве Геринга и требует смещения наркомана Геру с поста руководителя люфтваффе. В результате громкого скандала из-за обнародования данных о том, что рейхсмаршал спустил миллионы рейхсмарок из оборонного бюджета на шлюх и коллекции картин, последний арестован. Ценности конфискованы и переданы в фонд обороны. Благодаря этому промышленности удалось за квартал на 30% нарастить производство зенитных орудий, прикрывающих небо Германии от налетов англо-американских стервятников. Фон Навальнер получил личную благодарность от фюрера. Да здравствует Прекрасная Германия Будущего!
И вообще римские легионеры несколько часов честно охраняли тело Христа, которое потом богатый иудей захорони за свой счет в семейном склепе!
Кстати, проверить бы, законным ли путем Иосиф Аримафейский приобрел землю для семейной гробницы в историческом районе Иерусалима - Голгофе!
Пилат, не найдя в Иисусе вины, склонился к тому, чтобы отпустить его, и сказал первосвященникам: «Я не нахожу никакой вины в этом человеке» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8 Лк. https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#23:4 23:4 ).
Решение Понтия Пилата вызвало волнение иудейской толпы, направляемой старейшинами и первосвященниками. Стараясь не допустить беспорядков, Пилат обратился к толпе с предложением отпустить Христа, следуя давнему обычаю отпускать на Пасху одного из преступников. Но толпа кричала: «Да будет распят» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F Мф. https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#27:22 27:22 ).
прямо точно по кальке КГБ, вы мусора не меняетесь))
жалкое зрелище. очень.
Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преториюhttp://www.patriarchia.ru/bible/mf/27/#s1 * , собрали на Него весь полк и, раздев Его, надели на Него багряницу; и, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость; и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский! и плевали на Него и, взяв трость, били Его по голове.
И когда насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, и одели Его в одежды Его, и повели Его на распятие.
И, придя на место, называемое Голгофа, что значит: Лобное место, дали Ему пить уксуса, смешанного с желчью; и, отведав, не хотел пить.
Распявшие же Его делили одежды Его, бросая жребий;и, сидя, стерегли Его там
Римские легионеры не при чем, ага, как и беркут и омон и прочие мусора по жизни)) прям по кальке кацапской, все как всегда))
а ты вонючка, даже своим умишком не смог осилить, что я хотел сказать - кацапы обожают накидать мутных "версий", чтобы отвести подозрение от преступников, и размыть вину, подвергая сомнению даже вполне очевидные факты.
Гореть вам за это в аду. и тебе лично - тоже.
ну от навіщо "Ліпити" з Навального Христа!?
Хто ж "купиться" ? ))
Надеюсь Америка когда-нибудь зачистит периметр!!!!
кстати, незадолго до посадки в Омске экипаж получил звонок с земли по спецсвязи, где им запрещали сажать самолет до самого места первоначального прибытия в путевом листе (город Москва, лету 6 часов). Так что Навального хотели не просто отравить, а УБИТЬ.
В рашці ?
Які можуть бути припущення, є доведені факти, що засрашка знищила Лева Роберта, Степана Бандеру, громадянина Болгарії бізнесмена Еміліяна Гебрева і була спроба знищити Скрипалів у Великобюританії, але останніх спасли. Що стримує світ привести до відповідальності недолюдей? Чи чекають поки вони знищать весь світ?
К тому же, отравление ингибиторами ацетилхолинэстеразы (напр, бытовые инсектициды группы ФОС, нервно-паралитические ОВ) проявляется быстро, а не через несколько дней.
https://censor.net/ua/comments/locate/3216072/019214c3-8d84-714c-9ef6-96e549e7e337Придурок, к группе веществ, содержащей "ингибиторы ацетилхолинэстеразы" не относятся вещества ГРИБОВ, но дегенеративные пропагандоны с упорством маньяков ищут как оправдать *****.
Не мели херни, я привел цитату ниже из научной статьи, где грибы упоминаются.
Вообще у дегенеративных пропагандонов занимательная логика - ***** нельзя оправдывать от любых выдуманных обвинений, т.к. он - *****. Откуда мы знаем, что он - *****? Из выдуманных обвинений, которые нельзя оспаривать.
Вообще самую красивую версию выдвинул наш родной генерал Романенко, про то, что СБУ дала возможность русс. шпиону доложить в Москву про запланированный полет самолета ВСУ над ДНР, а потом шпиона взяла, полет отменила, а ДНР начала за ним охоту и ошибочно сбила Боинг. В этой версии красиво то, что при этом не были приняты никакие меры к дополнительной защите гражданских, хоть было известно (совершенно достоверно - минимум за 12 часов) , что Бук есть и опасность многократно возросла.
"Активность ХЭ снижается при .... отравлении некоторыми инсектицидами и пестицидами (фосфорорганическими соединениями и карбаматами), применяемыми в сельском хозяйстве; грибами, мышьяком, миорелаксантами, использовании ингибиторов ХЭ для лечения глаукомы, болезни Альцгеймера, использовании ингибиторов овуляции."
Как видим, еще и куча медикаментов может отравить.
Скорее всего, лет через 10, когда официально оформится союз РФ и Китая, обвинения в адрес российского отравительного терроризма, государственной поддержки допинга и т.д. сильно поутихнут.
Антон Швец
Не писал про Навального, а теперь напишу.
Шарите уже заявили, что Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.
Это могло быть что-то из арсенала боевых ФОВ(фосфорорганика) - классические и отработанные зарины, зоманы, табуны и т.д. Может быть это была экзотика в виде какого либо из Новичков(Фолиант) или V-агентов(VX и прочие). Мог быть даже банальный карбофос, если пакетик из которого пил чай Навальный хорошо пропитали(но это врядли - оно все плохо растворяется в воде и таки воняет).
У всего этого говна есть последующее влияние - даже если вас откачают и вы не умрете, быть здоровым человеком у вас вряд ли выйдет. В зависимости от дозировки и конкретного ФОВ, пути попадания в организм, длительности воздействия до введения антидота, общей терапии во время отравления и личных особенностей организма и всякого такого, человек может остаться маломобильным на всю жизнь с уваленной нервной системой и нулевой работоспособностью.
То есть Навального убивали не только агенты кейджиби, которые пипеткой ему фосфорорганику в чай брызгали.
Навального убивали и обычные врачи обычной омской клиники. Потому что по симптомам и традиции отравлений всем было понятно, что это отравление, а анализ на ингибиторы холинэстеразы дело полусуток. До полуночи Навальный должен был получить дозу атропина, если бы он попал в обычную больницу обычного областного центра ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ.
Возможно то время, которое понадобилось Навальному, чтобы добраться от путинской больницы до Шарите сделает Навального инвалидом на всю оставшуюся жизнь.
Потому что в Шарите ему после первых же анализов вкатили атропина(классический антидот от ФОВ, вкалывали при отравлении Новичком Скрипалям). Аналогично в первые сутки можно было бы использовать дипироксим и изонитрозин - реактиваторы холинэстеразы для уменьшения токсического воздействия. Но в первые сутки Навальный был в России. В Омске. И вторые сутки.
Навального убивала вся эта путинская шваль, которой поросло все российское государство. Потому что ей так сказали.
Хотелось бы заметить что Навальному было ок с тем что теперь два миллиона крымчан оказались в зоне действия вот таких путинских больниц. А так же путинских ФСБ, которые неугодным ФОВ капают в чай и ручки новичком мажут.
Ему было с этим з@***** и опасность для крымчан оказаться инвалидом(потому что так сказали сверху и Путин приказал) для Навального всегда была меньше, чем опасность от изучения крымчанами украинского языка. Вот такой был Алексей долб@**. Если бы Омск был не под Путиным и не в составе РФ Навальный имел бы шансы получить лечение и помощь сразу.
По+уй было Навальному на все это, он был сторонником затягивания в этот кафкинаский Омск, которым является Россия, максимального количества людей из других государств, потому что риск отхл**нуть Новичка за оппозиционную деятельность, Алексей считал меньшим риском чем "угнетение меньшинств национальными государствами".
Когда Навальный придет в с**я ему придется жить с последствиями отравления и если от самого отравления он спастись не мог, то тяжесть последствий отравления находится в прямой зависимости от собственной позиции Навального. И в прямой зависимости от размеров России.
Вот что хотели передать граждане Украины Навальному и его единомышленникам словами про "не бутерброд".
Антон Швец