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Новини Санкції проти Росії
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США запровадили санкції проти кількох НДІ РФ: підозрюють у розробці хімічної та біологічної зброї. Москва "дивується"

США запровадили санкції проти кількох НДІ РФ: підозрюють у розробці хімічної та біологічної зброї. Москва

США запровадили санкції проти кількох науково-дослідних інститутів Росії: їх підозрюють у розробці хімічної та біологічної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини, про це йдеться в документі Бюро з питань промисловості та безпеки при Міністерстві торгівлі США.

До списку увійшли:

- 33-й науково-дослідний і випробувальний інститут;

- 48-й Центральний НДІ у Кірові, Єкатеринбурзі та Сергієвому Посаді, а також їхні окремі філії,

- Державний НДІ органічної хімії і технології (ДержНДІОХТ).

У документі йдеться, що у Бюро є "вагомі підстави вважати", що 33-й НДІ є об'єктом Міноборони РФ і пов'язаний з російською хімічною програмою хімічної зброї, будучи полігоном для її випробувань. ДержНДІОХТ також підозрюють у розробці хімічної зброї, а 48-й НДІ - біологічної.

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Посол РФ у США Анатолій Антонов заявив, що рішення про санкції "викликає подив", передає російський Інтерфакс. Він каже, що "не надано жодних доказів, а використовується розмите формулювання "наявності вагомих підстав вважати"".

Антонов закликав Вашингтон пояснити "безпідставні звинувачення", а також заявив, що США "залишаються єдиним володарем суттєвих запасів бойових отруйних речовин і під різними приводами затягують з їхнім знищенням".

Читайте: Звинувачення в замаху на Навального - порожній шум, приводу для розслідування немає, - Пєсков

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

Автор: 

росія (64946) санкції (11771) США (22545) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+30
Отключите их от денег!!!! Сколько можно терпеть этот сранный Гулаг!!! Ну так охота пожить!!
И в Украину лезут ОПЗЖ , сепары и прочие клоуны!!! ЗАДОЛБАЛИ!!!
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27.08.2020 08:48
+17
Страна,несущая смерть,и каждый в ней-притворщик
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27.08.2020 08:52
+16
Правильно - пацаков - мордой в их же лайно, а они недоумевают. И - респект Бюро по безопасности США !
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27.08.2020 08:48
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"господа, я в недоумении!"))
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27.08.2020 08:45 Відповісти
Отключите их от денег!!!! Сколько можно терпеть этот сранный Гулаг!!! Ну так охота пожить!!
И в Украину лезут ОПЗЖ , сепары и прочие клоуны!!! ЗАДОЛБАЛИ!!!
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27.08.2020 08:48 Відповісти
Бред!!! ОПЗЖ лезет а Украину, они здесь родились и имеют право по Конституции Украины разговаривать на удобном для них языке(владея мовой),а также иметь свое мнение о событиях происходящих в Украине.
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27.08.2020 09:36 Відповісти
сходное с мнение рашистского окупанта и создателя кровопролитной войны в Украине,,,,,
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27.08.2020 09:54 Відповісти
https://censor.net/user/466698 - зажоп типовий
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27.08.2020 11:04 Відповісти
На якій це мові, "зажоп типовий"?
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27.08.2020 12:24 Відповісти
А может ты не прав, а КАЦАП?
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27.08.2020 12:33 Відповісти
як думаєш,а чи не вказує ось цей "мысля" https://censor.net/user/466698--Бред!!! ОПЗЖ лезет а Украину, они здесь родились и имеют право по Конституции Украины разговаривать на удобном для них языке(владея мовой),а также иметь свое мнение о событиях происходящих в Украине.- на таку ,яка стала причиною рашистської окупації українського Криму і частини українського Донбасу,через створення підконтрольних рашису ордло .котрі ведуть війну з Украиною російською зброєю?- А может ты не прав, а КАЦАП?
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27.08.2020 14:42 Відповісти
Смени "иконку" США на украинский флаг я тогда поверю, что ты не с кацапстана.
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27.08.2020 15:30 Відповісти
ти не в прапорці вір,а в написане... адже кацапи теж українські прапорці чіпляють,
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27.08.2020 23:39 Відповісти
ну тоді вони взагалі, розповзуться по світку, як клопи...
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27.08.2020 09:37 Відповісти
Правильно - пацаков - мордой в их же лайно, а они недоумевают. И - респект Бюро по безопасности США !
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27.08.2020 08:48 Відповісти
Страна,несущая смерть,и каждый в ней-притворщик
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27.08.2020 08:52 Відповісти
Vsio verno,nado davit rasku gde mozno.ES toze vedut poslenyje na neft,gaz i ugol dlia raski s 2023 goda,konecno mogli i ranse,vot kak togda budet?
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27.08.2020 08:55 Відповісти
Сколько бессмысленных санкций, которые не несут никакой функции...
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27.08.2020 08:59 Відповісти
А чего ж тогда этот "антонов" пищит?
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27.08.2020 10:07 Відповісти
Шо, іскандри знову гигочуть?
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27.08.2020 10:59 Відповісти
Москва ох@евает правильнее, просто чтобы не выражаться
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27.08.2020 08:59 Відповісти
100 % известны имена "ученых "-разработчиков этой дряни, лучший способ , объявить награду за головы этих преступников , учитывая уровень преступности в России и соответственно избыток желающих получить эти деньги , то эти "учёные" будут боятся даже из дому выйти.
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27.08.2020 09:05 Відповісти
что то от лапотников уже не слышно что санкции их укрепляют да и искандеры ржать перестали...
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27.08.2020 09:06 Відповісти
Санкции? Не, не слышал.
"МОСКВА, 11 февраля 2020, 18:37 - REGNUM. Оборот внешней торговли между Россией и США в 2019 году составил $26,237 млрд, увеличившись на 4,9% по сравнению с предыдущим годом. Как сообщается, экспорт российской продукции в США в минувшем году вырос на 4,4% и в денежном выражении составил $13,049 млрд, импорт американских товаров в России увеличился на 5,3% и составил $13,188 "
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27.08.2020 09:16 Відповісти
Сравните. Удивите нас.
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27.08.2020 09:33 Відповісти
Хорошо. Но я этого не говорил
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27.08.2020 09:36 Відповісти
На них гикавка напала.
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27.08.2020 11:00 Відповісти
Москва "недоумевает"

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А чего там доумевать,кацапам санкции только на пользу! Того глядишь через годик ученые с голодухи начнут инфой и разными веществами приторговывать
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27.08.2020 09:07 Відповісти
Московии нужен опекун. Соединенные Штаты Америки ввели санкции против нескольких научно-исследовательских институтов России. В «черный список» попали 48-й Центральный НИИ в Кирове, Екатеринбурге и Сергиевом Посаде и их филиалы. Пентагон получил «сигналы» от своих «кротов», что Кремль продолжает разрабатывать и производить химическое и биологическое оружие. Несколько лет назад, с наступлением осени стал испытывать небольшое недомогание. Оно выразилось в периодическом головокружении и тошноте, чего раньше не замечал. До рвоты дело не доходило. - Видно приблизилась старость, - подумал я. Но каково же было мое удивление, когда молодые сослуживцы жаловались на работе на такие же симптомы. Медицинское обследование показало, что причиной недуга является обнаруженный в моём организме радиоактивный элемент рутений-106. Порывшись в химических справочниках, удалось установить, что этот элемент был открыт ещё в 1844 году и получил имя от слова «Ruthenium» - названия Руси на латыни. Но откуда в небе над моей Бессарабией мог появиться радиоактивный изотоп?
Оказалось, что некоторые европейские посты радиационного контроля зафиксировали тогда в атмосфере большинства европейских стран радиоактивный элемент рутений-106. Специалисты из института ядерной и радиационной безопасности Франции (IRSN) высказали версию, что радиоактивное облако могло прийти из России.
Позже предположение французских ученых подтвердил главный онколог Челябинской области Андрей Важенин, который «призвал граждан России не беспокоиться из-за рутения, так как он не является чистым канцерогеном». Из имеющегося опыта после аварии на Чернобыльской АЭС граждане уже знают, что если СМИ сообщили: «радиоактивный фон незначительно превышает установленную норму», то нужно доставать паспорт, брать деньги, буханку хлеба и уезжать из города. Справочник поведал, что «Рутений-106» очень вредный радиоактивный элемент, который из организма человека вывести невозможно. Воздушным путем эта зараза попадает в организм человека и оседает в легких. Там он может содержаться до 10-и лет. Спиртными напитками, парным молоком и прочими продуктами его вывести из организма практически невозможно. Изотоп может спровоцировать даже онкологические заболевания. Правительство России было вынуждено признать, что на юге Урала в атмосферу действительно произошел «незначительный» выброс рутения-106 (Ru-106). Утечка этой гадости случилась вблизи уральского города Челябинска. Оттуда зараженное облако через российские города - Казань, Самару, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар и через Средиземное море проникло в Европу.
Европейское сообщество окончательно убедилось, что России пора назначить опекуна из представителей стран НАТО. Эта международная Комиссия будет иметь Мандат и осуществлять контроль над технологическими процессами, связанными с обогащением урана и безопасным хранением металлических ёмкостей со спорами сибирской язвы, которые она 49 лет производила на острове Возрождения в Аральском море. Если этого не сделать, Залесье может вскоре превратиться в одно большое «ДЫНЫРЫ» с пьяными солдатами на блокпостах между Россией и Китайской народной республикой на Урале.
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27.08.2020 09:11 Відповісти
Трамп перед выборами притворяется что потужно борется с рашкой.
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27.08.2020 09:22 Відповісти
Хай ще чотири роки так "притворяется". Краще нього "притворялся" тільки Рейган.
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27.08.2020 11:02 Відповісти
Почувствовали что Байдену ничего не светит? На лету переобуваетесь. Как не стыдно старый конь.
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27.08.2020 12:55 Відповісти
Пройде час і будуть можливості втсановити, що коронавірус вийшов із московії. У мене є чуйка, що тільки ці недролюди могли таку пакость вкинути для гальмування розвитку і страху. Вони давно розробили і маютбь бактеріологічну зброю і колись її закинуть у розвинуті країни.
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27.08.2020 09:25 Відповісти
"недоумение" в них.

Хвости краще ховати треба, москалики.
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27.08.2020 09:34 Відповісти
Та зачем, они все равно безрукие делать ничего сами не умеют
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27.08.2020 09:37 Відповісти
Кроме дерьма
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27.08.2020 10:09 Відповісти
Офф топ
В расее ФСБ взяло военного ракетчика который якобы сотрудничал с СБУ....
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27.08.2020 09:40 Відповісти
А зачем предоставлять доказательства кацапам, смысл какой?! Один хрен они их не признают.
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27.08.2020 10:19 Відповісти
Уважаемые США! Насрите на их "недоумение" и продолжайте в том же духе!
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27.08.2020 12:57 Відповісти
Вспоминается фильм "Жара"
-Какие ваши доказательсва?"
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27.08.2020 13:52 Відповісти
 
 