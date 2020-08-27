США запровадили санкції проти кількох НДІ РФ: підозрюють у розробці хімічної та біологічної зброї. Москва "дивується"
США запровадили санкції проти кількох науково-дослідних інститутів Росії: їх підозрюють у розробці хімічної та біологічної зброї.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини, про це йдеться в документі Бюро з питань промисловості та безпеки при Міністерстві торгівлі США.
До списку увійшли:
- 33-й науково-дослідний і випробувальний інститут;
- 48-й Центральний НДІ у Кірові, Єкатеринбурзі та Сергієвому Посаді, а також їхні окремі філії,
- Державний НДІ органічної хімії і технології (ДержНДІОХТ).
У документі йдеться, що у Бюро є "вагомі підстави вважати", що 33-й НДІ є об'єктом Міноборони РФ і пов'язаний з російською хімічною програмою хімічної зброї, будучи полігоном для її випробувань. ДержНДІОХТ також підозрюють у розробці хімічної зброї, а 48-й НДІ - біологічної.
Посол РФ у США Анатолій Антонов заявив, що рішення про санкції "викликає подив", передає російський Інтерфакс. Він каже, що "не надано жодних доказів, а використовується розмите формулювання "наявності вагомих підстав вважати"".
Антонов закликав Вашингтон пояснити "безпідставні звинувачення", а також заявив, що США "залишаються єдиним володарем суттєвих запасів бойових отруйних речовин і під різними приводами затягують з їхнім знищенням".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.
24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.
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И в Украину лезут ОПЗЖ , сепары и прочие клоуны!!! ЗАДОЛБАЛИ!!!
"МОСКВА, 11 февраля 2020, 18:37 - REGNUM. Оборот внешней торговли между Россией и США в 2019 году составил $26,237 млрд, увеличившись на 4,9% по сравнению с предыдущим годом. Как сообщается, экспорт российской продукции в США в минувшем году вырос на 4,4% и в денежном выражении составил $13,049 млрд, импорт американских товаров в России увеличился на 5,3% и составил $13,188 "
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А чего там доумевать,кацапам санкции только на пользу! Того глядишь через годик ученые с голодухи начнут инфой и разными веществами приторговывать
Оказалось, что некоторые европейские посты радиационного контроля зафиксировали тогда в атмосфере большинства европейских стран радиоактивный элемент рутений-106. Специалисты из института ядерной и радиационной безопасности Франции (IRSN) высказали версию, что радиоактивное облако могло прийти из России.
Позже предположение французских ученых подтвердил главный онколог Челябинской области Андрей Важенин, который «призвал граждан России не беспокоиться из-за рутения, так как он не является чистым канцерогеном». Из имеющегося опыта после аварии на Чернобыльской АЭС граждане уже знают, что если СМИ сообщили: «радиоактивный фон незначительно превышает установленную норму», то нужно доставать паспорт, брать деньги, буханку хлеба и уезжать из города. Справочник поведал, что «Рутений-106» очень вредный радиоактивный элемент, который из организма человека вывести невозможно. Воздушным путем эта зараза попадает в организм человека и оседает в легких. Там он может содержаться до 10-и лет. Спиртными напитками, парным молоком и прочими продуктами его вывести из организма практически невозможно. Изотоп может спровоцировать даже онкологические заболевания. Правительство России было вынуждено признать, что на юге Урала в атмосферу действительно произошел «незначительный» выброс рутения-106 (Ru-106). Утечка этой гадости случилась вблизи уральского города Челябинска. Оттуда зараженное облако через российские города - Казань, Самару, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар и через Средиземное море проникло в Европу.
Европейское сообщество окончательно убедилось, что России пора назначить опекуна из представителей стран НАТО. Эта международная Комиссия будет иметь Мандат и осуществлять контроль над технологическими процессами, связанными с обогащением урана и безопасным хранением металлических ёмкостей со спорами сибирской язвы, которые она 49 лет производила на острове Возрождения в Аральском море. Если этого не сделать, Залесье может вскоре превратиться в одно большое «ДЫНЫРЫ» с пьяными солдатами на блокпостах между Россией и Китайской народной республикой на Урале.
Хвости краще ховати треба, москалики.
В расее ФСБ взяло военного ракетчика который якобы сотрудничал с СБУ....
-Какие ваши доказательсва?"