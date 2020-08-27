США запровадили санкції проти кількох НДІ РФ: підозрюють у розробці хімічної та біологічної зброї. Москва "дивується"

США запровадили санкції проти кількох науково-дослідних інститутів Росії: їх підозрюють у розробці хімічної та біологічної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини, про це йдеться в документі Бюро з питань промисловості та безпеки при Міністерстві торгівлі США.

До списку увійшли:

- 33-й науково-дослідний і випробувальний інститут;

- 48-й Центральний НДІ у Кірові, Єкатеринбурзі та Сергієвому Посаді, а також їхні окремі філії,

- Державний НДІ органічної хімії і технології (ДержНДІОХТ).

У документі йдеться, що у Бюро є "вагомі підстави вважати", що 33-й НДІ є об'єктом Міноборони РФ і пов'язаний з російською хімічною програмою хімічної зброї, будучи полігоном для її випробувань. ДержНДІОХТ також підозрюють у розробці хімічної зброї, а 48-й НДІ - біологічної.

Читайте також: МЗС закликало світову спільноту посилити санкційний тиск на Росію для звільнення окупованих територій Грузії та України

Посол РФ у США Анатолій Антонов заявив, що рішення про санкції "викликає подив", передає російський Інтерфакс. Він каже, що "не надано жодних доказів, а використовується розмите формулювання "наявності вагомих підстав вважати"".

Антонов закликав Вашингтон пояснити "безпідставні звинувачення", а також заявив, що США "залишаються єдиним володарем суттєвих запасів бойових отруйних речовин і під різними приводами затягують з їхнім знищенням".

Читайте: Звинувачення в замаху на Навального - порожній шум, приводу для розслідування немає, - Пєсков

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.