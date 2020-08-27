В Україні за добу 1974 нові випадки COVID-19 і рекордні 49 летальних випадків

В Україні станом на ранок четверга, 27 серпня, зафіксовано 1974 нові випадки зараження. При цьому 49 раніше захворілих померли. Це найвищий показник добової смертності від початку пандемії.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні, 26 серпня, повідомлялося про 1670 нових випадків, 25 серпня - про 1658, 24 серпня - про 1799 нових випадки, 23 серпня - про 1987, 22 серпня - про рекордні 2328 нових заражених за добу.

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Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок четверга 112 059 осіб, померли від початку пандемії 2403 людини (за добу 49), видужали - 54 217 (за добу 763). Нині в Україні на COVID-19 хворіють 55 439 осіб, що на 1162 більше, ніж напередодні. Таким чином, кількість активних хворих в Україні перевищує кількість видужалих.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (220), Харківській (218), Львівській (203), Одеській (185), Івано-Франківській (164), Чернівецькій (159) та Тернопільській (141) областях.

















