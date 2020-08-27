В Україні за добу 1974 нові випадки COVID-19 і рекордні 49 летальних випадків
В Україні станом на ранок четверга, 27 серпня, зафіксовано 1974 нові випадки зараження. При цьому 49 раніше захворілих померли. Це найвищий показник добової смертності від початку пандемії.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Напередодні, 26 серпня, повідомлялося про 1670 нових випадків, 25 серпня - про 1658, 24 серпня - про 1799 нових випадки, 23 серпня - про 1987, 22 серпня - про рекордні 2328 нових заражених за добу.
Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок четверга 112 059 осіб, померли від початку пандемії 2403 людини (за добу 49), видужали - 54 217 (за добу 763). Нині в Україні на COVID-19 хворіють 55 439 осіб, що на 1162 більше, ніж напередодні. Таким чином, кількість активних хворих в Україні перевищує кількість видужалих.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (220), Харківській (218), Львівській (203), Одеській (185), Івано-Франківській (164), Чернівецькій (159) та Тернопільській (141) областях.
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.Та всім хто працює з *ковіном * підняли оклади .
Зараз навпаки,родичі просять не записувати смерті від ковіду...за що мало би бути якесь покараня лікарів..
Откуда эти "друзья" взяли сейчас "обычный" грипп?
Рост числа переболевших коронавирусом не остановит пандемию. В Германии и Южной Корее после новейших исследований на антитела https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BE%D1%82-covid-19-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82/a-54188842 похоронили популярную концепцию борьбы с SARS-CoV-2.
Исследование King's College: Иммунный ответ быстро пропадает
Правда, в Берлине и в Сеуле с самого начала не делали ставку на быструю выработку коллективного иммунитета к COVID-19 благодаря большому числу переболевших. Этой концепции одно время придерживались в Лондоне и в определенной мере https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC/a-52927965 в Стокгольме . Но возможность возникновения массовой невосприимчивости к инфекции по мере ее распространения https://www.dw.com/ru/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BA-covid-19-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D1%89%D1%83%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82/a-53042183 и не исключали . Отголоском такого подхода стала, к примеру, нашумевшая фраза канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), заявившей в средине марта со ссылкой на эпидемиологов, что заразиться могут до 70 процентов населения.---------------
також,що це муйня,свідчать факти повторного зараження Ковід...
думаю,їх куди більше..
просто старших людей 75+ не дуже і тестують після на смерті на ковід..
списують на "час прийшов"..
навряд це правда,навіть якщо врахуємо,що значне зменшення смертності в країнах постсовка від Ковід дала прививка від туберкульозу...
В Китай і на..уй авіть не посилаю..)))