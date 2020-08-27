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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу 1974 нові випадки COVID-19 і рекордні 49 летальних випадків

В Україні за добу 1974 нові випадки COVID-19 і рекордні 49 летальних випадків

В Україні станом на ранок четверга, 27 серпня, зафіксовано 1974 нові випадки зараження. При цьому 49 раніше захворілих померли. Це найвищий показник добової смертності від початку пандемії.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні, 26 серпня, повідомлялося про 1670 нових випадків, 25 серпня - про 1658, 24 серпня - про 1799 нових випадки, 23 серпня - про 1987, 22 серпня - про рекордні 2328 нових заражених за добу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СOVID-19: за добу у світі померли 6,3 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 829,6 тис., інфікованих - 24,3 млн

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок четверга 112 059 осіб, померли від початку пандемії 2403 людини (за добу 49), видужали - 54 217 (за добу 763). Нині в Україні на COVID-19 хворіють 55 439 осіб, що на 1162 більше, ніж напередодні. Таким чином, кількість активних хворих в Україні перевищує кількість видужалих.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (220), Харківській (218), Львівській (203), Одеській (185), Івано-Франківській (164), Чернівецькій (159) та Тернопільській (141) областях.

В Україні за добу 1974 нові випадки COVID-19 і рекордні 49 летальних випадків 01
В Україні за добу 1974 нові випадки COVID-19 і рекордні 49 летальних випадків 02
В Україні за добу 1974 нові випадки COVID-19 і рекордні 49 летальних випадків 03
В Україні за добу 1974 нові випадки COVID-19 і рекордні 49 летальних випадків 04
В Україні за добу 1974 нові випадки COVID-19 і рекордні 49 летальних випадків 05
В Україні за добу 1974 нові випадки COVID-19 і рекордні 49 летальних випадків 06


Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
А положительный результат теста врачи где возьмут для этих ваших знакомых? Врач на месте не решает ставить диагноз COVID19 или нет, если есть положительный результат теста то ставит, если нет то не ставит. В статистику данные попадают из лабораторий, и врачи к этим данным отношения не имеют. Поэтому хватит уже разносить этот бред.
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27.08.2020 09:06
+6
В Україні за добу 1974 нові випадки COVID-19 і рекордні 49 летальних випадків - Цензор.НЕТ 6303
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27.08.2020 09:03
+6
Мне сосед по стоянке говорил, что его друг точно знает, что Зеленский - сын Путина и Кабаевой...
Откуда эти "друзья" взяли сейчас "обычный" грипп?
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27.08.2020 09:11
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Саме час відкрити школи. Правда Зеленський?
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27.08.2020 08:49 Відповісти
Ну зеленских может позволить своим детям личных педагогов прямо в Кончя-Заспе. Так что шерифа как говорится проблемы народа мало колышут
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27.08.2020 08:52 Відповісти
В Украине за сутки 1 974 новых случая COVID-19 и рекордные 49 летальных случаев - Цензор.НЕТ 851
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27.08.2020 08:49 Відповісти
Коллеги на работе говорят от двух слышал что ихние друзья которые переболели обычным гриппом,прм выписке врачи спрашивают а можна мы вам ковид запишем,те а зачем?говорят прибавка или повышение зп и увеличение финансирования,может просто совпадение
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27.08.2020 08:50 Відповісти
Плять .ці *казочки * вже задовбали ... .
.Та всім хто працює з *ковіном * підняли оклади .
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27.08.2020 08:53 Відповісти
Ці факти були тоді,коли ще не розгортались лікарні "другої хвилі"..

Зараз навпаки,родичі просять не записувати смерті від ковіду...за що мало би бути якесь покараня лікарів..
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27.08.2020 09:25 Відповісти
А положительный результат теста врачи где возьмут для этих ваших знакомых? Врач на месте не решает ставить диагноз COVID19 или нет, если есть положительный результат теста то ставит, если нет то не ставит. В статистику данные попадают из лабораторий, и врачи к этим данным отношения не имеют. Поэтому хватит уже разносить этот бред.
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27.08.2020 09:06 Відповісти
Мне сосед по стоянке говорил, что его друг точно знает, что Зеленский - сын Путина и Кабаевой...
Откуда эти "друзья" взяли сейчас "обычный" грипп?
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27.08.2020 09:11 Відповісти
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27.08.2020 09:38 Відповісти
Патякало ти! Ти на Мокшандію працюєш і пишеш тут усім про "пєрєболєвших друзєй"! Чим більше українців захворіє та помре тим краще для тебе та для твоїх кураторів з Московії...
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27.08.2020 09:22 Відповісти
Если не вынайдут вакцину (от спида ж не вынашли), а коллективный иммунитет не выробатается у населения Земли, ведь ковидом можна заболеть повторно в ближайшей перспективе, тогда что?
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27.08.2020 08:50 Відповісти
В Україні за добу 1974 нові випадки COVID-19 і рекордні 49 летальних випадків - Цензор.НЕТ 6303
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27.08.2020 09:03 Відповісти
В Україні за добу 1974 нові випадки COVID-19 і рекордні 49 летальних випадків - Цензор.НЕТ 1348
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27.08.2020 09:06 Відповісти
Кстати в чернобыльской зоне коронавируса нету
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27.08.2020 09:07 Відповісти
Вакцину найдут, вопрос времени
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27.08.2020 09:09 Відповісти
Коллективного иммунитета нет. И до создания вакцины от COVID-19 не будет?
Рост числа переболевших коронавирусом не остановит пандемию. В Германии и Южной Корее после новейших исследований на антитела https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BE%D1%82-covid-19-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82/a-54188842 похоронили популярную концепцию борьбы с SARS-CoV-2.

Исследование King's College: Иммунный ответ быстро пропадает
Правда, в Берлине и в Сеуле с самого начала не делали ставку на быструю выработку коллективного иммунитета к COVID-19 благодаря большому числу переболевших. Этой концепции одно время придерживались в Лондоне и в определенной мере https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC/a-52927965 в Стокгольме . Но возможность возникновения массовой невосприимчивости к инфекции по мере ее распространения https://www.dw.com/ru/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BA-covid-19-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D1%89%D1%83%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82/a-53042183 и не исключали . Отголоском такого подхода стала, к примеру, нашумевшая фраза канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), заявившей в средине марта со ссылкой на эпидемиологов, что заразиться могут до 70 процентов населения.---------------
також,що це муйня,свідчать факти повторного зараження Ковід...
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27.08.2020 10:04 Відповісти
В Украине за сутки 1 974 новых случая COVID-19 и рекордные 49 летальных случаев - Цензор.НЕТ 5633
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27.08.2020 08:56 Відповісти
Це ще нескоро закінчиться, з таким відношенням.
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27.08.2020 09:02 Відповісти
МИ вже увійшли в двадцятку країн ,де найбільше смертей..
думаю,їх куди більше..

просто старших людей 75+ не дуже і тестують після на смерті на ковід..
списують на "час прийшов"..
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27.08.2020 09:56 Відповісти
по смертності на мільйон ми на 75 місці..

навряд це правда,навіть якщо врахуємо,що значне зменшення смертності в країнах постсовка від Ковід дала прививка від туберкульозу...
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27.08.2020 10:00 Відповісти
щас повылазят индивидуумы с расказами что все это развод и никто в это не верит
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27.08.2020 09:08 Відповісти
контору в Лахті хіба зачинено ?
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27.08.2020 09:26 Відповісти
Шведская модель и модель Белоруси окончательно победила. Карантины - полный провал. Убили людям нервную систему, имммунитет. Лишили работы, не дали оздоровиться и .... Зеленского и его горе управленцев в отставку
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27.08.2020 09:15 Відповісти
ще один "заробітчанин" форумський з Мокшандії... кожен день тут сидить і пише, що COVID-19 - видумки. Ти краще б сказав оте оце що ти несеш тут - сім'ям тим, у кого померли рідні від COVID-19 про "швєдскую мадэль".
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27.08.2020 09:25 Відповісти
в Ізраїлі це може розказати..

В Китай і на..уй авіть не посилаю..)))
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27.08.2020 09:28 Відповісти
Уже восемь месяцев этого дурдома и что можно сказать из этой самой Беларуси - карантина нет, психоза нет, страх есть, точнее, ничего не понятно.
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27.08.2020 10:25 Відповісти
Ти просто не бачиш скільки реально вмирає. Вам в Білорусії ніхто статистику не надає. Так само як і в Україні ніхто не звітує кожен день скільки вмирає від туберкульозу та онкології.
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27.08.2020 10:33 Відповісти
вижу что херсон решил начать догонять всех
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27.08.2020 09:24 Відповісти
"В Украине за сутки 1 974 новых случая COVID-19 и рекордные 49 летальных случаев" - это всё потому, что https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html Зеленский призвал украинцев вернуться в Украину и умышленно не обеспечил миллионам тогда ещё поверивших и вернувшихся двухнедельную изоляцию, а распустил разносить смертельный вирус по всей стране. За это надо будет отвечать.
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27.08.2020 09:41 Відповісти
з темою "це все ..уйня,це все неправда" ольгінські вже закінчили ?
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27.08.2020 09:54 Відповісти
На офіційній сторінці голови Донецької ОГА, вказана кількість захворілих 32.А на сайті МОЗ 22.
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27.08.2020 10:10 Відповісти
 
 