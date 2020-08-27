Київ став лідером із захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 220 нових випадків, померли 4 людини

Станом на ранок 27 серпня в Києві на коронавірус захворіли 220 осіб.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Загальна кількість інфікованих становить 12 480 осіб.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 178 осіб, за минулу добу - 4. З початку епідемії одужали 3 907 пацієнтів.

Станом на 27 серпня кількість активних хворих становить 8 383 осіб.

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Пізніше мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram повідомив, що за минулу добу захворіли 109 жінок віком від 18 до 84 років, 101 чоловік віком від 18 до 87 років, 5 дівчаток від 1 до 14 років і 5 хлопчиків від 6 років до 15 років. Захворіли, в тому числі, і 10 медиків.

"Вперше у нас така велика кількість госпіталізованих хворих. У лікарні столиці за минулу добу потрапили 63 пацієнти. Решта на самоізоляції під контролем лікарів", - написав він.

Разом з тим Кличко повідомив, що найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 35, в Деснянському - 30, в Подільському районі - 27 випадків.

Зазначимо, що в трійку лідерів також увійшли Харківська і Львівська області.

Так, на Харківщині за минулу добу було зафіксовано 218 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, при цьому померли від ускладнень 5 осіб. Всього в області хворіють 4 947 осіб, одужали - 3 059.

У Львівській області - 203 нові випадки COVID-1 Загалом 13 763 підтверджені випадки інфікування коронавірусом, з яких 374 - летальні (7 за останню добу) і 4 061 вилікувалася.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавіруом за добу в Києві було зафіксовано 23 серпня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих був 307 осіб.