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Новини Коронавірус і карантин
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Київ став лідером із захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 220 нових випадків, померли 4 людини

Київ став лідером із захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 220 нових випадків, померли 4 людини

Станом на ранок 27 серпня в Києві на коронавірус захворіли 220 осіб.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Загальна кількість інфікованих становить 12 480 осіб.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 178 осіб, за минулу добу - 4. З початку епідемії одужали 3 907 пацієнтів.

Станом на 27 серпня кількість активних хворих становить 8 383 осіб.

Також читайте: В Україні за добу 1974 нові випадки COVID-19 і рекордні 49 летальних випадків

Пізніше мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram повідомив, що за минулу добу захворіли 109 жінок віком від 18 до 84 років, 101 чоловік віком від 18 до 87 років, 5 дівчаток від 1 до 14 років і 5 хлопчиків від 6 років до 15 років. Захворіли, в тому числі, і 10 медиків.

"Вперше у нас така велика кількість госпіталізованих хворих. У лікарні столиці за минулу добу потрапили 63 пацієнти. Решта на самоізоляції під контролем лікарів", - написав він.

Разом з тим Кличко повідомив, що найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 35, в Деснянському - 30, в Подільському районі - 27 випадків.

Київ став лідером із захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 220 нових випадків, померли 4 людини 01

Зазначимо, що в трійку лідерів також увійшли Харківська і Львівська області.

Так, на Харківщині за минулу добу було зафіксовано 218 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, при цьому померли від ускладнень 5 осіб. Всього в області хворіють 4 947 осіб, одужали - 3 059.

У Львівській області - 203 нові випадки COVID-1 Загалом 13 763 підтверджені випадки інфікування коронавірусом, з яких 374 - летальні (7 за останню добу) і 4 061 вилікувалася.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавіруом за добу в Києві було зафіксовано 23 серпня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих був 307 осіб.

Київ став лідером із захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 220 нових випадків, померли 4 людини 02

Автор: 

карантин (18172) Київ (19422) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
В першу чергу дякуємо Галабародькі за розпродані маски та розпил на дорогах фонду боротьби з ковідом, у другу чергу - зебілів, що вважають вірус маячнею, та взагалі нічого не роблять для захисту від ковіду.
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27.08.2020 09:11
+3
Далі ще гірше буде.
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27.08.2020 09:03
+3
Это чо опять метрополитен закроют? А на чом же будет Сердючка колесить?

Киев стал лидером по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлено 220 новых случаев, умерли 4 человека - Цензор.НЕТ 7030
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27.08.2020 09:04
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Далі ще гірше буде.
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27.08.2020 09:03 Відповісти
В першу чергу дякуємо Галабародькі за розпродані маски та розпил на дорогах фонду боротьби з ковідом, у другу чергу - зебілів, що вважають вірус маячнею, та взагалі нічого не роблять для захисту від ковіду.
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27.08.2020 09:11 Відповісти
Як в Беларусі? Там через 2 дні вже нікого не залишиться, окрім омонівців (бо вони в масках).
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27.08.2020 09:52 Відповісти
Это чо опять метрополитен закроют? А на чом же будет Сердючка колесить?

Киев стал лидером по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлено 220 новых случаев, умерли 4 человека - Цензор.НЕТ 7030
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27.08.2020 09:04 Відповісти
это они на Плато)
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27.08.2020 09:12 Відповісти
Представляю сколько этой заразы на День независимости разнесли
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27.08.2020 09:08 Відповісти
Лідерство важка справа.Тре з усіх сил старатися,щоб лідером стати.
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27.08.2020 09:11 Відповісти
Похоже идёт подготовка к установке по всей Украине режима "красной зоны".
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27.08.2020 09:28 Відповісти
Вполне предсказуемое развитие событий.. потому что ежедневные "брифинги гидромедцентра" им. блющего Виталика и постоянные изменения властью параметров карантина, лишь бы вывести Киев из "не той зоны" только и могли к этому привести, и это только начало. По политической составляющей это конечно можно было понять, рейтинги падают, народ " устал", власть решила прикинуться " валенком" тем более впереди местные выборы.. Но как там говорится " сколько веревочке ни виться, конец будет " Вот оно все и идет к финальному акту.. Как там еще одна цитата " хотели как лучше, а получилось как всегда". Во во.. ( просчитали сиюминутную "выгоду", а на а даже на короткую перспективу, не говоря о тактике прос---ли)
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27.08.2020 10:15 Відповісти
Школы еще откройте, бараны. Шоб быстрее.
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27.08.2020 11:17 Відповісти
 
 