Частину траси Київ-Чоп сьогодні перекриють на три години у зв'язку з проведенням навчань бойової авіації
З16:00 до 19:00 рух транспорту на ділянці автодороги М-06 Київ-Чоп між селами Крупець і Михайлівка Радивилівського району буде обмежено через навчання бойової авіації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укравтодору".
На час дії обмеження буде забезпечений об'їзд вказаної ділянки через с. Гнильче.діятимуть у зв'язку з проведенням планових навчань і переміщенням техніки.
Як передає пресслужба повітряного командування "Центр", обмеження діятимуть у зв'язку з проведенням планових навчань і переміщенням техніки.
"Ці навчання є необхідним елементом підготовки та відпрацювання певних завдань за призначенням авіаційних, зенітних ракетних та радіотехнічних військ з метою захисту суверенітету і цілісності України та її громадян", - йдеться в повідомленні.
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это же надо!.. Шакаладный Марадёр мог украсть ЗРК с-300, а вместо этого он его восстановил и поставил небо Родины защищать..
ничего не понимаю.. может телевизор врет?!
2) Антон! когда нас "Беркут" 3,14дил, то мы его 3,14дили в ответ, а не шарики и цветочки дарили..