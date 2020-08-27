Частину траси Київ-Чоп сьогодні перекриють на три години у зв'язку з проведенням навчань бойової авіації

З16:00 до 19:00 рух транспорту на ділянці автодороги М-06 Київ-Чоп між селами Крупець і Михайлівка Радивилівського району буде обмежено через навчання бойової авіації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укравтодору".

На час дії обмеження буде забезпечений об'їзд вказаної ділянки через с. Гнильче.діятимуть у зв'язку з проведенням планових навчань і переміщенням техніки.

Як передає пресслужба повітряного командування "Центр", обмеження діятимуть у зв'язку з проведенням планових навчань і переміщенням техніки.

"Ці навчання є необхідним елементом підготовки та відпрацювання певних завдань за призначенням авіаційних, зенітних ракетних та радіотехнічних військ з метою захисту суверенітету і цілісності України та її громадян", - йдеться в повідомленні.

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