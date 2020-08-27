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Новини
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Частину траси Київ-Чоп сьогодні перекриють на три години у зв'язку з проведенням навчань бойової авіації

Частину траси Київ-Чоп сьогодні перекриють на три години у зв'язку з проведенням навчань бойової авіації

З16:00 до 19:00 рух транспорту на ділянці автодороги М-06 Київ-Чоп між селами Крупець і Михайлівка Радивилівського району буде обмежено через навчання бойової авіації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укравтодору".

На час дії обмеження буде забезпечений об'їзд вказаної ділянки через с. Гнильче.діятимуть у зв'язку з проведенням планових навчань і переміщенням техніки.

Як передає пресслужба повітряного командування "Центр", обмеження діятимуть у зв'язку з проведенням планових навчань і переміщенням техніки.

"Ці навчання є необхідним елементом підготовки та відпрацювання певних завдань за призначенням авіаційних, зенітних ракетних та радіотехнічних військ з метою захисту суверенітету і цілісності України та її громадян", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

авіація (4115) ВПС (177) військові навчання (2775) траса (83) Рівненська область (1171)


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Топ коментарі
+14
вчера, не скажу где, стоял в пробке, ждал пока провезут ЗРК с-300 со всеми машинами обеспечения.. видно что техника не новая, но все восстановлено, все покрашено, обновлено, все работает.. в целом состояние на твердую четвёрку..
это же надо!.. Шакаладный Марадёр мог украсть ЗРК с-300, а вместо этого он его восстановил и поставил небо Родины защищать..
ничего не понимаю.. может телевизор врет?!
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27.08.2020 09:39
+10
не правильно понял!.. Крым это временно оккупированная украинская территория.. и мы её вернем, а вату вышлем пешим ходом в мордовские болота создавать там "руцкиймир"..
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27.08.2020 10:12
+8
Будут отрабатывать приземление на проезжую часть?
Часть трассы Киев-Чоп сегодня перекроют на три часа в связи с проведением учений боевой авиации - Цензор.НЕТ 7157
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27.08.2020 09:15
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Будут отрабатывать приземление на проезжую часть?
Часть трассы Киев-Чоп сегодня перекроют на три часа в связи с проведением учений боевой авиации - Цензор.НЕТ 7157
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27.08.2020 09:15 Відповісти
Тепер я зрозумів кого будуть бамбіть.
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27.08.2020 09:17 Відповісти
А чому б ні, якраз в цьому районі є спеціальний участок траси спеціально пристосований для посадки військових літаків (без розподільчої смуги):
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27.08.2020 09:29 Відповісти
Частину траси Київ-Чоп сьогодні перекриють на три години у зв'язку з проведенням навчань бойової авіації - Цензор.НЕТ 3076
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27.08.2020 09:33 Відповісти
если серьезно, количество боевой авиации в Украине нужно увеличивать как минимум втрое
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27.08.2020 09:18 Відповісти
нафіга ? Всех бомбить ?
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27.08.2020 09:34 Відповісти
что ты знаешь об авиации, стратег? Что ее основателем был Авицена? Что увеличить? почему втрое?
...Он знал довольно по-латыне,
Чтоб эпиграфы разбирать,
Потолковать об Ювенале,
В конце письма поставить vale,
Да помнил, хоть не без греха,
Из Энеиды два стиха...

Бубочкин электорат, поди...
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27.08.2020 09:51 Відповісти
вчера, не скажу где, стоял в пробке, ждал пока провезут ЗРК с-300 со всеми машинами обеспечения.. видно что техника не новая, но все восстановлено, все покрашено, обновлено, все работает.. в целом состояние на твердую четвёрку..
это же надо!.. Шакаладный Марадёр мог украсть ЗРК с-300, а вместо этого он его восстановил и поставил небо Родины защищать..
ничего не понимаю.. может телевизор врет?!
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27.08.2020 09:39 Відповісти
И много из покрашенных С-300 сбито самолетов РФ в небе над Крымом ?
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27.08.2020 09:47 Відповісти
1) покрашенные самолеты РФ боятся залетать в те районы, где дежурят наши ПВО.. техника надежная, личный состав обучен, потому что каждый год на "Алибее" стреляют по три-четыре раза в год.. поэтому залетать на нашу территорию - верное самоубийство..
2) Антон! когда нас "Беркут" 3,14дил, то мы его 3,14дили в ответ, а не шарики и цветочки дарили..
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27.08.2020 09:51 Відповісти
Понял, Крым уже не ваша территория.
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27.08.2020 10:07 Відповісти
не правильно понял!.. Крым это временно оккупированная украинская территория.. и мы её вернем, а вату вышлем пешим ходом в мордовские болота создавать там "руцкиймир"..
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27.08.2020 10:12 Відповісти
Ты читаешь, что пишут? Шрек рассказал о восстановленной технике. В 14 году у Украины армии не было. Стало быть, не было и техники "на ходу"... и такие подковырки оставь себе... козявки в носу ковыряй и не пытайся **********...
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27.08.2020 09:55 Відповісти
Я не про 14-ый год, а про 2020-ый. Война есть, ПВО есть, все покрашено и восстановлено. Вот только сбитых самолетов врага нет.
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27.08.2020 10:06 Відповісти
ты имел в виду самолеты противника? Или недруга, супостата, врага, неприятеля? Поэт ты наш, *****...
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27.08.2020 10:12 Відповісти
Шо там с митингами в беларуси, тьі нам роскажи єто лучше
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27.08.2020 10:06 Відповісти
Затухают помаленьку.
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27.08.2020 10:07 Відповісти
так ты за Луку Пожизненного с передачей престолонаследнику Коленьке ключей от бункера, где стратегические запасы бульбы хранятся?!
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27.08.2020 10:15 Відповісти
Нет, я против.
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27.08.2020 10:16 Відповісти
Сочувствую, крепитесь, Лука остается ??, прилетают санкции с Запада, дряхлеющая економика мордора валится и тянет туда же Беларусь, народного доверия Луке уже не будет, придется население мордовать и мстить за протестьі, Сев. Корея 2 ?
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27.08.2020 11:00 Відповісти
Немного не там учения проводят. Мы с Евросоюзом собираемся воевать?
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27.08.2020 09:50 Відповісти
Почему? Отрабатывается упражнение взлета и поспдки с конвейера... при чем здесь Европа?
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27.08.2020 09:58 Відповісти
Запасні аеродроми мають бути всюди на випадок ворожого авіаудару.
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27.08.2020 11:07 Відповісти
а зачем? мало Могилевской в труселях и зайчика?
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27.08.2020 10:01 Відповісти
На мості Патона навчання тривають вже більше року(((
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27.08.2020 10:31 Відповісти
 
 