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В Україні зростає кількість госпіталізованих із COVID-19: у лікарнях перебувають 6 505 пацієнтів, на 3 тис. більше, ніж місяцем раніше, - Степанов
Станом на ранок 27 серпня в лікарнях України перебувають 6 505 пацієнтів із COVID-19.
Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"Коронавірус і далі поширюється по всій країні. У нас зростає кількість хворих. У нас зростає кількість людей, які госпіталізуються в лікарні. Станом на сьогоднішній ранок це 6 505, які перебувають у лікарнях. Для довідки, на середину липня це кількість було на рівні 3,5 тис. Бачте, що росте ця кількість", - розповів Степанов.
Топ коментарі
+4 dtrscnij grsrt
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+1 Татьяна Лавренко
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+1 Татьяна Лавренко
показати весь коментар27.08.2020 14:26
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ученые лондонского King's College, с марта по июнь наблюдавшие за более чем 90 пациентами, установили, что концентрация антител в крови инфицированных достигала максимума через три недели после появления первых симптомов заболевания, а затем быстро, даже стремительно падала. На пике заболевания около 60 процентов демонстрировали сильный иммунный ответ, спустя три месяца его обнаружили только у 17 процентов.
Именно это исследование побудило немецкого политика Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach) провозгласить 13 июля в Twitter фактический крах концепции коллективного иммунитета. Его заявление процитировали многие немецкие СМИ, поскольку бывший врач, считавшийся кандидатом на пост министра здравоохранения, является ведущим экспертом по медицинским вопросам парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ), а она входят в правящую в ФРГ правительственную коалицию.
Втім.. Хто б дивувася наглості Лахті...
твій проплачений експерт просто замовчує існування Т-клітинного імунітету, хто б дивувався
внаслідок трішки інших властивостей раси...
Антитела в крови жителей Южной Кореи не обнаружены (*****ВЗАГАЛІ)
Если в Германии концепцию коллективного иммунитета пока публично похоронил пусть и весьма авторитетный, но все же отдельный политик, то в Южной Корее, где уже не раз фиксировали https://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5-90-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC/a-53087741 повторные заражения , это сделали на официальном правительственном уровне. 12 июля на пресс-конференции в Сеуле министр здравоохранения Пак Нын Ху, согласно сообщению медиакомпании KBC, объявил, что выработать в южнокорейском обществе популяционный иммунитет де-факто невозможно.
ті антитіла і не потрібні
https://www.radiosvoboda.org/a/koronavirus-imunitet/30714375.html Надію хворим із COVID-19 можуть дати Т-лімфоцити - шведський імунолог
- Де можна зробити тест на Т-лімфоцити - в кожній лабораторії, де й тест на антитіла?
- На жаль, тести на Т-лімфоцити значно складніші. Для них потрібна спеціалізована дослідницька лабораторія. Для них іноді, коли йдеться про матеріал від зараженої особи, потрібні спеціальні заходи безпеки, потрібні досить передові технології й методології. Так що на цей час їх не можна зробити в звичайних лабораторіях. Але ми, звичайно, сподіваємося, що в майбутньому це стане можливим.
- Так що, навіть не кожна країна зараз має такі лабораторії?
- Різною мірою мають. Але для таких тестів також потрібні досвідчені вчені
вони є у ВСІХ людей, але у хроніків, звичайно, цей механізм протидії вірусам значно ослаблений, тому й вони нерідко помирають
про дослідження Т-клітинного імунітету в боротьбі з коронавірусом
https://swprs.files.wordpress.com/2020/06/tagesanzeiger-antibody-study-june-2020.pdf
переводь і вивчай, аби далі не писати безглузду нісенітницю
це 90 і 30 відсотків заповнення зараз...
Далі прийдеться хворих середньої важкості лікарям вирішувати,кого додому..Це будуть ,звичайно,ті бідніші прошарки..НЕважливо по...уїсти чи хто не зумів вберегтися в силу багатьох причин...