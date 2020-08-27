В Україні зростає кількість госпіталізованих із COVID-19: у лікарнях перебувають 6 505 пацієнтів, на 3 тис. більше, ніж місяцем раніше, - Степанов

Станом на ранок 27 серпня в лікарнях України перебувають 6 505 пацієнтів із COVID-19.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Коронавірус і далі поширюється по всій країні. У нас зростає кількість хворих. У нас зростає кількість людей, які госпіталізуються в лікарні. Станом на сьогоднішній ранок це 6 505, які перебувають у лікарнях. Для довідки, на середину липня це кількість було на рівні 3,5 тис. Бачте, що росте ця кількість", - розповів Степанов.

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