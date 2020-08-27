Кількість активних хворих на COVID-19 за добу зросла в 19 областях України та Києві, - РНБО

Кількість активних хворих на COVID-19 за добу скоротилася в 4 регіонах України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони України.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (220), у Харківській області (218), у Львівській області (203), в Одеській області (185).

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 59 нових випадків захворювання на COVID-19, 1 людина померла, 32 видужали, зараз в області хворіє 961 особа (на 26 менше за добу);

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- у Волинській області 47 осіб захворіли, 2 померли, 53 видужали, зараз хворіє 1386 осіб (на 8 менше за добу);

- у Дніпропетровській області 40 нових випадків захворювання, 2 - смерті і 1 - одужання, зараз хворіє 858 осіб (на 37 більше за добу);

- у Донецькій області 22 людини захворіли і 2 - видужали, зараз хворіє 401 особа (на 20 більше за добу);

- у Житомирській області 39 осіб захворіли, 1 - померла, 17 - одужали, хворіє 1143 особи (на 21 більше за добу);

- у Закарпатській області 82 нові випадки захворювання, 3 - смерті, одужали 37 осіб, зараз хворіє 3848 осіб (на 42 більше за добу);

- у Запорізькій області 15 осіб захворіли, 1 - померла, 35 - одужали, зараз хворіє 611 осіб (на 21 менше за добу);

- в Івано-Франківській області зафіксовано 164 нові випадки захворювання, 4 випадки смерті і 42 - одужання, зараз хворіють 5183 людини (на 118 більше за добу);

- у Києві виявлено 220 нових випадків захворювання, 4 людини померли і 68 - одужали, зараз хворіє 8315 осіб (на 148 більше за добу);

- у Київській області 94 людини захворіли, 6 - померли і 66 - одужали, зараз хворіє 1707 осіб (на 22 більше за добу);

- у Кіровоградській області 9 осіб захворіли і 3 людини одужали за добу, зараз хворіє 58 осіб (на 6 більше за добу);

- у Луганській області 17 нових випадків захворювання, 14 осіб одужали за добу, зараз хворіє 95 осіб (на 3 більше за добу);

- у Львівській області підтверджено 203 нові випадки захворювання на COVID-19, 7 випадків смерті та 106 випадків одужання, зараз хворіють 9328 осіб (на 90 більше за добу);

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- у Миколаївській області 17 нових випадків захворювання, 1 людина померла і 10 одужали, зараз хворіє 458 осіб (на 6 більше за добу);

- в Одеській області 185 нових випадків захворювання і 3 людини померли за добу, зараз хворіє 4755 осіб (на 182 більше за добу);

- у Полтавській області 11 осіб захворіли, 1 - померла і 15 - одужали, зараз хворіє 194 особи (на 5 менше за добу);

- у Рівненській області 81 новий випадок захворювання, 3 смерті та 95 - одужання, зараз хворіє 2483 особи (на 17 менше за добу);

- у Сумській області 33 нові випадки захворювання та 23 - одужання, зараз хворіє 712 осіб (на 10 більше за добу);

- у Тернопільській області 141 новий випадок захворювання і 33 - одужання, зараз хворіють 2302 особи (на 108 більше за добу);

- у Харківській області 218 нових випадків захворювання, 5 випадків смерті та 35 осіб одужали, зараз хворіють 4912 осіб (на 178 більше, ніж напередодні);

- у Херсонській області 17 осіб захворіли і 4 - одужали, хворіють 107 осіб (на 13 більше за добу);

- у Хмельницькій області 40 нових випадків захворювання і 3 особи одужали, зараз хворіє 831 особа (на 37 більше за добу);

- у Черкаській області 13 осіб захворіли і 4 - одужали за добу, зараз хворіють 368 осіб (на 9 більше за добу);

- у Чернівецькій області 159 нових випадків захворювання, 5 людей померли і 65 - одужали за добу, зараз хворіє 3401 особа (на 89 більше за добу);

- у Чернігівській області 48 нових випадків захворювання, випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано, зараз хворіє 1032 особи (на 48 більше за добу).

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