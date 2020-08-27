Прокурор Борисочев, який веде справу Бузини, має паспорт РФ і зв'язки з ФСБ, - активіст Бондар. ФОТО

Прокурор Офісу Генерального прокурора, який веде справу про вбивство Олеся Бузини, Ярослав Борисочев має паспорт РФ і зв'язки з ФСБ.

Про це розповів в Facebook активіст Сергій Бондар, передає Цензор.НЕТ.

"Що ви знаєте про Генпрокуратуру? Військових прокурорів з російським громадянством бачили? Зараз покажу. Ярослав Борисочев - мразь, яка судила військових і зараз судить Андрія Медведька і Дениса Поліщука за "вбивство Бузини". Народився в Росії, має паспорт РФ та зв’язки з ФСБ", - заявив Бондар.

"Його сестра - Крістіна Борисочева - державна зрадниця. Працювала в міліції Криму, перейшла на сторону окупанта. Одружена з офіцером ФСБ. Перше і друге фото - його. "Я Русский Окупант". Сестра народила дитину від окупанта, яку прокурор зараз забрав сюди і тут виховує разом з матір‘ю. Матір - Наталія Борисочева – пристаркувата сепарка, ниє про Бузину, Шарія і Путіна. Як вам така історія? Хто хоче побачитись з чортом - скоро позвемо", - додав Бондар.

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