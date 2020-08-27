Прокурор Борисочев, який веде справу Бузини, має паспорт РФ і зв'язки з ФСБ, - активіст Бондар. ФОТО
Прокурор Офісу Генерального прокурора, який веде справу про вбивство Олеся Бузини, Ярослав Борисочев має паспорт РФ і зв'язки з ФСБ.
Про це розповів в Facebook активіст Сергій Бондар, передає Цензор.НЕТ.
"Що ви знаєте про Генпрокуратуру? Військових прокурорів з російським громадянством бачили? Зараз покажу. Ярослав Борисочев - мразь, яка судила військових і зараз судить Андрія Медведька і Дениса Поліщука за "вбивство Бузини". Народився в Росії, має паспорт РФ та зв’язки з ФСБ", - заявив Бондар.
"Його сестра - Крістіна Борисочева - державна зрадниця. Працювала в міліції Криму, перейшла на сторону окупанта. Одружена з офіцером ФСБ. Перше і друге фото - його. "Я Русский Окупант". Сестра народила дитину від окупанта, яку прокурор зараз забрав сюди і тут виховує разом з матір‘ю. Матір - Наталія Борисочева – пристаркувата сепарка, ниє про Бузину, Шарія і Путіна. Як вам така історія? Хто хоче побачитись з чортом - скоро позвемо", - додав Бондар.
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Жах! і цей підар судить ...
2015 - Прокурор військової прокуратури Маріупольського гарнізону сил антитерористичної операції
2017 - начальник першого відділу військової прокуратури Маріупольського гарнізону сил антитерористичної операції
2018 - слідчий в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальнних проваджень Управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ ГПУ
2019 - Генеральна прокуратура України
Хитрый бубочка уже тогда гадил сывчелому гетьману
а вже при твоєму бубочці воно стало начальнок відділу ГПУ
НОВАЄ ЛІЦО.
Мабуть портнов протягнув. Ну про вєнедіктову я взагалі мовчу.
01.04.2020прокурор відділу / Генеральна прокуратура УкраїниКрюківщина / Київська область / Українаhttps://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/db025b32-857b-491f-a3ae-e9eb275b58f4/ ДЕТАЛЬНІШЕ
29.06.2019Генеральна прокуратура України / прокурор відділу/ /https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/0a6bc466-5174-4f82-a588-489c8ba03bc4/ ДЕТАЛЬНІШЕ
10.03.2019Генеральна прокуратура України / слідчий в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальнних проваджень Управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ ГПУКрюківщина / Київська область / Українаhttps://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/071bbe66-28be-4ff6-962b-5d7b30f7f69b/ ДЕТАЛЬНІШЕ
02.03.2018Військова прокуратура Маріупольського гарнізону сил антитерористичної операції / начальник першого відділу військової прокуратури Маріупольського гарнізону сил антитерористичної операції
а вже при твоєму бубочці воно стало начальнок відділу ГПУ
НОВАЄ ЛІЦО.". порохоботам верить - себя не уважать. "10.03.2019Генеральна прокуратура України" Ты хоть сам понимаешь, что пишешь?
Чи дивина.
Україна, за часів Януковича мала аж ДВОХ Міністрів оборони громадян Россіі.
Які так добре підготували Крим до оборони.
Вы в президенты выбрали такую же ватную гниду в 2019-м и в СН понавыбирали откровенных врагов.
А тут какой-то прокурор...
Когось ти тут нагадуєш,позбавитель голосу.Отут я тебе й бачив.
Один хрен Украине с них никакого толку.
Для Зенедоумка то забагато честі.
или и у тебя оно тоже есть ?
Так что в итоге - дурачек - это ты, ибо ты явно голосовал за одного из этих двух мудаков, в отличие от меня.
ну Голос ладно . могу понять . хотя скажем так . не оправдали надежд . а Славик вообще самоустранился на пол пути
Нас тут гораздо больше тех, кто не повелся на лапшу и выбрал после Революции Достоинства президентом олигарха из Партии Регионов.
"хотя скажем так . не оправдали надежд"
Каких надежд они не оправдали? Никаких претензий к их работе в Раде у меня нет. Законопроекты правильные, голосуют исключительно в интересах Украины.
Мало трындят и пиарятся? Это да, но это не то, чем должны заниматься нардепы.
напомни ка мне за кого там можно было отдать свой голос в 14-ом ? какие там у нас были варианты ? воровка на доверии или кто то из крепких хозяйственников с российскими паспортами ?
Не наших, а ВАШИХ.
Ведь как раз я ни разу не голосовал ни за зека (Гриценко, Юля), ни за олигарха (Гриценко), ни за клоуна (Гриценко, вычеркнул обоих).
Ты же явно голосовал за кого-то из них.
"воровка на доверии"
Воровка - чисто рыговско-пропагандистский штамп - твои рыговские корни все явственнее.
твоя любовь к Грыщу в принципе достойна уважения . какие ни какие убеждения . вот только идола для поклонения ты выбрал неудачно . он никакой . пустое место продвигаемое женушкой
на счет старой ведьмы . у меня свои источники информации ( не печатные от тех кто ее знает лично ) . и я утверждаю . она воровка . посадил ее Янык по личным мотивам . согласен но срок свой ( за другие дела ) она честно заработала .
Где у меня аргументы закончились?
" ты начинаешь обзываться"
Перечитал свой пост. И где же это я обзывался?
Вот в твоем посту ты написал "ваших", " это как говорит мой друг бытовое быдло"
В своем глазу бревна-то ты и не увидел?
"твоя любовь к Грыщу в принципе достойна уважения . какие ни какие убеждения . вот только идола для поклонения ты выбрал неудачно "
Не суди по себе. За Гриценко я голосую исключительно от отсутствия нормальной хоть минимально раскрученной альтернативы. Вне выборов он меня вообще не интересует. Но команда у него была хорошая в 2019м...не все, но по большей части.
"на счет старой ведьмы . у меня свои источники информации ( не печатные от тех кто ее знает лично ) . и я утверждаю . она воровка"
Аналогично - у меня свои источники информации относительно твоего кумира. И я могу утверждать тоже самое о Порошенко: контрабандист, коррупционер и рейдер. 99% нашей политической, так называемой "элиты" - гниль. И Гриценко тоже гнилой, но не на столько, как те, за кого ты *опу рвешь.
по первому пункту . посмотрел . бревна не увидел . все таки согласись " ваши " и " твои рыговские корни " это не одно и тоже
по последнему пункту . это называется перевести стрелки . речь то шла про Юлю а не про остальных . дойдет дело до них поговорим отдельно
Примерно так.
Уж точно лучше чем олигарх-регионал, который развалил Оранжевую коалицию из-за своей паталогической жадности (рейдернул Никопольский ферросплавный).
"от банкета отказался . ел в столовой со всеми"
Это особо впечатлило - нехороший человек, от банкета отказался, да?
"се таки согласись " ваши " и " твои рыговские корни " это не одно и тоже"
Да что ты? Так "твои рыговские корни" - это, оказывается, оскорбление? А "голосовал за зека" и "быдло" - нет?
Не любишь ты таки бревна в своем глазу искать.
"по последнему пункту . это называется перевести стрелки
дойдет дело до них поговорим отдельно"
Какие ж тут стрелки? А то мы тут все время именно Юлю обсуждали и про Порошенку ни-ни?
Мы всех кандидатов обсуждаем и с Порошенки с Зелей начали вообще-то.
то что ел в столовой молодец . но ел то на халяву . это привычка такая . впечатлило именно последнее . в столовой ел не он первый и не он последний но остальные проверяющие обычно платили за еду
повторяю . я с тобой лаюсь не в первый раз . и обзываться начинаешь почти всегда ты . это уже традиция
нет . ты написал что голосовал за Юлю . я выразил свое мнение о ней . так что в данном случае имеем классический перевод стрелок
Реальная история, да. О том, как секретарь СНБО Порошенко летом 2005го году решил рейдернуть Никопольский ферросплавный - из-за чего в коалиции разразился скандал и Петя с Юлей ушли со своих должностей.
Но ты, как верующий фанатик, все равно не поверишь.
"повторяю . я с тобой лаюсь не в первый раз . и обзываться начинаешь почти всегда ты ."
Удивительное свойство - лгать, когда все доказательства налицо. Ведь именно ты тут оскорблял, ибо быдло - это оскорбление.
В моих же постах нет никаких оскорблений - и даже "рыговская сущность" - которое вообще-то не является "обзывательством" было написано ПОСЛЕ твоего прямого оскорбления.
"ты написал что голосовал за Юлю"
Ой, правда? Значит ты в 2010м во втором туре голосовал НЕ за Юлю? Значит - за Януковича?
ну во первых я цитировал своего друга . так сказать смягченное мнение . лично я думаю о флюгерах-избирателях на много хуже . а во вторых я писал не только про этот раз а обобщенные впечатления о наших так сказать дискусиях
на всех выборах я всегда голосую за националистов . так исторически сложилось . исключение выборы 2014 и 2019 . в 14-ом не хотел второго тура . в 19-ом после того как Кошулинский вылетел я во втором туре отдал голос за Порох . при всех его недостатках он все же лучше чем то шо осталось . а в 10-ом я просто не голосовал во втором туре . оба говняных персонажа ( Юля и Витя мне одинаково не интересны )
І у 2014 "один тур" намутив охендовський, який і отримав за це від Пєті орден замість тюряги за фальсифікацію виборів 2010-го року.
Прям квинтесенция зебилизма)
Люди, невже не бачте що коїться? Це ж справжній ворог України!
Де б у Польщі йому дозволили займати таку посаду? У Польщі він давно б сидів!
Нормальних там не тримають.
При янеку призначені, при Пєті пішли на підвищення, і зараз жирують.