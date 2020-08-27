УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13458 відвідувачів онлайн
Новини
3 664 3

Водій-іноземець не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу на трасі Київ-Чоп: п'ятьох людей госпіталізовано

П'ять осіб було госпіталізовано унаслідок ДТП на трасі Київ-Чоп у Львівській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА у Facebook.

За даними відомства, аварія сталася 26 серпня приблизно о 23:30 у селі Тухолька Сколівського району.

"Водій автомобіля "Мерседес Бенц", громадянин Туреччини 1983 р.н., не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем "Мерседес спринтер" під керуванням мешканця села Бережонка Чернівецької області 1987 року народження", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТП у Львівській області - двоє загиблих, один травмований, - Нацполіція

Унаслідок зіткнення 5 осіб зазнали травм різного ступеня тяжкості і госпіталізовані в Сколівську районну лікарню.

Водій-іноземець не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу на трасі Київ-Чоп: пятьох людей госпіталізовано 01

Автор: 

ДТП (4465) Львівська область (2419)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Водитель автомобиля "Мерседес бенц"

=================
мерседес бумц.
показати весь коментар
27.08.2020 10:22 Відповісти
а почему такой важный факт, как очередная авария с участием обезбашенного водия, не сопровождается дюжиной-второй фотографий? упущение... пусть люди хоть фотографии бы посмотрели, раз уж нечего писать об открытии новых предприятий...
показати весь коментар
27.08.2020 10:48 Відповісти
В Тухольці повороти, звісно, "конкретні", ледь не на 270 градусів.
показати весь коментар
27.08.2020 11:37 Відповісти
 
 