Водій-іноземець не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу на трасі Київ-Чоп: п'ятьох людей госпіталізовано

П'ять осіб було госпіталізовано унаслідок ДТП на трасі Київ-Чоп у Львівській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА у Facebook.

За даними відомства, аварія сталася 26 серпня приблизно о 23:30 у селі Тухолька Сколівського району.

"Водій автомобіля "Мерседес Бенц", громадянин Туреччини 1983 р.н., не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем "Мерседес спринтер" під керуванням мешканця села Бережонка Чернівецької області 1987 року народження", - йдеться в повідомленні.

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Унаслідок зіткнення 5 осіб зазнали травм різного ступеня тяжкості і госпіталізовані в Сколівську районну лікарню.