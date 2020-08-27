Байден випереджає Трампа у штатах, що "коливаються", але вже з мінімальним відривом, - CNBC

Кандидат у президенти США від демократів Джо Байден продовжує лідирувати в президентських перегонах у шести штатах, що "коливаються", де виборці в будь-який момент можуть повестися непередбачувано.

Про це йдеться в опитуванні CNBC, передає Цензор.НЕТ.

За даними опитування, в шести таких штатах Байден може розраховувати приблизно на 49% підтримки, тоді як Трамп - на 46%. Він має відрив у кілька відсотків в Аризоні, Флориді, Мічигані, Пенсильванії та Вісконсині. Водночас у Північній Кароліні розрив між Байденом і Трампом становить лише 1%.

У США історично склалося, що є штати, які традиційно підтримують республіканців, а є ті, які підтримують демократів. Однак головна боротьба відбувається саме за штати, які "коливаються" - там можуть перемогти обидва кандидати, і саме перемога в цих штатах може визначити результат виборів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі моєї перемоги на виборах Україна отримає летальне озброєння, - Байден

Нагадаємо, вибори президента США заплановані на 3 листопада. Головним опонентом Трампа буде кандидат від Демократичної партії Джо Байден.