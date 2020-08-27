Байден випереджає Трампа у штатах, що "коливаються", але вже з мінімальним відривом, - CNBC
Кандидат у президенти США від демократів Джо Байден продовжує лідирувати в президентських перегонах у шести штатах, що "коливаються", де виборці в будь-який момент можуть повестися непередбачувано.
Про це йдеться в опитуванні CNBC, передає Цензор.НЕТ.
За даними опитування, в шести таких штатах Байден може розраховувати приблизно на 49% підтримки, тоді як Трамп - на 46%. Він має відрив у кілька відсотків в Аризоні, Флориді, Мічигані, Пенсильванії та Вісконсині. Водночас у Північній Кароліні розрив між Байденом і Трампом становить лише 1%.
У США історично склалося, що є штати, які традиційно підтримують республіканців, а є ті, які підтримують демократів. Однак головна боротьба відбувається саме за штати, які "коливаються" - там можуть перемогти обидва кандидати, і саме перемога в цих штатах може визначити результат виборів.
Нагадаємо, вибори президента США заплановані на 3 листопада. Головним опонентом Трампа буде кандидат від Демократичної партії Джо Байден.
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77 лет дядьке, хотя с кравчуком же носятся
для порівняння )))
74+10=84
не молодые уже, правда?
Кравчука щас 86 лет, и с ним еще носятся...
Впрочем, дурень думкою багатіє - продолжай мечтать что Трампа вот-вот посадят, Рашка вот-вот развалится (уже раз 5 развалилась с 2014 года), на деревьях будут расти булки и т.п.
А демократы (и Обама в частности) только сопли жевали.
Байден знает одно: паРаша должна рухнуть, как трухлявый туалет и чем быстрее, тем лучше для всего мира. тчк
А США никогда не хотело чтобы Раша рухнула. Наоборот они будут ее всячески поддерживать если будет такая угроза.
це ваші думки про те,як буде..
Чомусь Обама не особливо мочив ХУ№ла санкціями,дешевим газом..
допоки не прийшов "агент Кремля ТРамп"...
Обама, что ты делаешь, прекрати!
Иран не выполнял условия "ядерной сделки", о чем заявляли разведки США и Израиля. США, кстати, предлагали одуматься и в 2017 санкции ввели только частично, а полностью восстановили в 2018.
"засвічений " компромат повністю втрачає свою силу.
Трамп 2020!
тому.. що демократи останніми роками стійко асоціюються в "одноповерхової америки" з толєрасто-пі*араснею ,що окупувала всю "повістку дня" в ЗМІ,В шоу Бізнесі і активно пропагує свою лінію...
Достатньо подивитись серали мега Концерну НЕТФЛІКС...
ДЕ В КОЖНОМУ ФІЛЬМІ мало що негри(це вже давня традиція),а обовязково гей або лесбо тема...