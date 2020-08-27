Сімферопольська "справа Хізб ут-Тахрір": окупанти в Криму розділили затриманих на п'ять груп

В окупованому Криму попереднє слідство у другій сімферопольській "справі Хізб ут-Тахрір" завершилося, після чого групу затриманих розділили на п'ять груп по п'ять осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив об'єднанню "Кримська солідарність" адвокат Олексій Ладин.

За його словами, у справі вже 55 томів, не рахуючи аудіо- та відеоматеріалів, і всі п'ять виявлених справ мають "абсолютно ідентичний зміст". Ладин підкреслив, що цей поділ ускладнює всі судові процедури. Незрозуміло, в якому статусі один до одного будуть перебувати обвинувачені з різних п'ятірок.

"Це якась квазіюридична процедура, оскільки згідно зі звинуваченням їх простежується цілісна група з 29 осіб, четверо з яких у розшуку. Слідство каже, що це не вплине на всебічність і об'єктивність розгляду справи. Ми бачимо приклад "бахчисарайської вісімки", з якого зрозуміло, що суд важко перетравлює вісім осіб", - сказав Ладин.

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Адвокат додав, що всі п'ять процесів будуть ускладнені ще й тим, що, ймовірно, кожного свідка доведеться допитувати п'ять разів. У кожних свідченнях одного і того ж свідка можуть бути різночитання, а суду потім доведеться все це аналізувати. Поки складно уявити, як це все буде відбуватися на практиці, повідомив Ладин.

За даними "Кримської солідарності", п'ятірки сформовані таким чином.

Перша: Ремзі Бекіров, Риза Ізетов, Шабан Умеров, Раїм Айвазов, Фарход Базаров.

Друга: Енвер Аметов, Осман Аріфмеметов, Яшар Муедінов, Руслан Сулейманов, Рустам Шейхалієв.

Третя: Тофік Абдулгазієв, Владлен Абдулкадиров, Іззет Абдуллаєв, Меджит Абдурахманов, Білял Адилов.

Четверта: Сервет Газієв, Джеміль Гафаров, Алім Карімов, Сейран Муртаза, Ерфан Османов.

П'ята: Аким Бекіров, Сейтвелі Сейтабдієв, Рустем Сейтхалілов, Ескендер Сулейманов, Асан Яніков.

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Ще чотири фігуранти справи все ще в розшуку: Едем Яячиков, Руслан Булгаков, Ельдар Ібрагімов, Руслан Зауров.

Правозахисний центр "Меморіал" вважає всіх фігурантів справи політичними в'язнями.