УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13458 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території Коронавірус і карантин
2 182 8

Особи, які прибувають з тимчасово окупованих територій, повинні мати страховий поліс, пройти самоізоляцію або зробити ПЛР-тест, - Мінреінтеграції

Особи, які прибувають з тимчасово окупованих територій, повинні мати страховий поліс, пройти самоізоляцію або зробити ПЛР-тест, - Мінреінтеграції

З 29 серпня 2020 року відновлюється робота контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму і виїзду з неї, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"З 00:00 29 серпня 2020 року відновлюється робота контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим і м. Севастополя та виїзду з неї. З цього часу КПВВ працюватимуть у звичному режимі", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства, передає Цензор.НЕТ.

Водночас, на час дії карантину, в період з 29 серпня по 28 вересня 2020 року, іноземці та особи без громадянства, що мають на меті потрапити на підконтрольну уряду територію України через КПВВ на окупованій території Донецької та Луганської областей, АР Крим або потрапити на окуповану територію України, повинні мати страховий поліс, що покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, і чинний на термін перебування на території України (в тому числі, на тимчасово окупованих територіях).

Зазначається, що поліс повинен бути виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво в Україні чи договірні відносини із українською страховою компанією – партнером.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні зростає кількість госпіталізованих із COVID-19: у лікарнях перебувають 6 505 пацієнтів, на 3 тис. більше, ніж місяцем раніше, - Степанов

Також всі категорії громадян, які прибувають з тимчасово окупованих територій мають пройти самоізоляцію, дострокове припинення якої можливе у разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено після виїзду з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей та Криму.

Для проходження самоізоляції ті, хто прибувають з ТОТ зобов’язані встановити та активувати мобільний додаток "Дія". У разі неможливості встановлення такого мобільного додатка особа підлягає обсервації.

При цьому самоізоляцію не повинні проходити діти до 12 років та працівників представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні.

Також дивіться: Шахраї в "сірій зоні" виманюють гроші за встановлення програми "Дій вдома", - ДПСУ. ВIДЕО

Автор: 

карантин (18172) КПВВ (330) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Міністерство реінтеграції (500)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И где должны быть застрахованы донбабвийцы? Промокашка от МГБ ДНР сойдет?
показати весь коментар
27.08.2020 10:11 Відповісти
А пройти тест на знание Украинского языка, по истории Украины и ответить на вопрос "Чей Крым"?
показати весь коментар
27.08.2020 10:12 Відповісти
На камеру! С викладанням на спецсторінку!
показати весь коментар
27.08.2020 10:22 Відповісти
Всеодно мені не зрозуміло, із цивілізованних країн громадянам заборонили в*їзд в Україну, а із лугандона і засрашки дозволили. Це щоб вони нас продовжували заражати?
показати весь коментар
27.08.2020 10:40 Відповісти
А еще должны дать ПОДПИСКУ о том что путин - ху-ло, раша оккупант и агрессор, ОРДЛО и Крым это Украина и они оккупированы Рашей, то что так называемые местные власти это бандитские формирования наемников раши, то что они сами не участвовали в бандитских референдумах, не участвовали в выборах оккупационных администраций, не кричали путин приди, не препятствовали украинским военным, не вывешивали и не носили триколор и колорадские ленточки, дома нет портрета путина, имеют только украинское гражданство и ни когда не получали " паспортов " лнроДНЕрий или Раши.. ну где то так..
показати весь коментар
27.08.2020 10:47 Відповісти
То есть Украина признаёт документы выданные ОРДЛО.
показати весь коментар
27.08.2020 10:53 Відповісти
До задницы то, что они должны иметь. На пунктах пропуска уже налажен бизнес и по фиктивным тестам, и по установке "Дий в дома" и по прочим препятствиям. Велкам ту Юкрейн.
показати весь коментар
27.08.2020 10:54 Відповісти
так и нафига оно надо - через кпп лазят курьеры с кучами карточек и миллионами ... пока Украина платит "нашим людям", никакие "границы" не страшны...
показати весь коментар
27.08.2020 15:04 Відповісти
 
 