Особи, які прибувають з тимчасово окупованих територій, повинні мати страховий поліс, пройти самоізоляцію або зробити ПЛР-тест, - Мінреінтеграції

З 29 серпня 2020 року відновлюється робота контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму і виїзду з неї, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"З 00:00 29 серпня 2020 року відновлюється робота контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим і м. Севастополя та виїзду з неї. З цього часу КПВВ працюватимуть у звичному режимі", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства, передає Цензор.НЕТ.

Водночас, на час дії карантину, в період з 29 серпня по 28 вересня 2020 року, іноземці та особи без громадянства, що мають на меті потрапити на підконтрольну уряду територію України через КПВВ на окупованій території Донецької та Луганської областей, АР Крим або потрапити на окуповану територію України, повинні мати страховий поліс, що покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, і чинний на термін перебування на території України (в тому числі, на тимчасово окупованих територіях).

Зазначається, що поліс повинен бути виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво в Україні чи договірні відносини із українською страховою компанією – партнером.

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Також всі категорії громадян, які прибувають з тимчасово окупованих територій мають пройти самоізоляцію, дострокове припинення якої можливе у разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено після виїзду з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей та Криму.

Для проходження самоізоляції ті, хто прибувають з ТОТ зобов’язані встановити та активувати мобільний додаток "Дія". У разі неможливості встановлення такого мобільного додатка особа підлягає обсервації.

При цьому самоізоляцію не повинні проходити діти до 12 років та працівників представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні.

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