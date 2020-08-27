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Новий глава Одеської митниці Пудрик, проти якого виступив Саакашвілі, є зятем довіреної особи Єрмака, - Бутусов

Новий глава Одеської митниці Пудрик, проти якого виступив Саакашвілі, є зятем довіреної особи Єрмака, - Бутусов

Новий глава Одеської митниці Денис Пудрик, який за Януковича очолював Кримську митницю, був призначений з подачі глави Офісу Президента Андрія Єрмака, про що сам президент має знати.

Про це йдеться в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

Бутусов зазначає, що призначення Пудрика обурило голову виконкому Нацради реформ Міхеіла Саакашвілі, який написав: "Скільки можна ходити по колу, пропонуючи одних і тих самих старих "професіоналів" і поглиблюючи коло корупції. Скільки можна жерти власний національний організм і займатися самознищенням?"

"От тільки Міхеіл Ніколозович забув написати, кому саме він це питання адресує, мабуть, ще не розібрався, з якими саме баригами йому доводиться мати справу в цьому випадку. І я вирішив допомогти йому розібратися, щоб питання було адресним, а відповідь - від того, хто саме домігся призначення Пудрика.

Денис Пудрик - вельми досвідчений митник, який протягом багатьох років керував різними митницями, і поки він жив на одну зарплату, його сім'я придбала квартири в Києві, Туреччині, Криму, Донецьку, ділянки землі, будинок під Києвом, дорогі машини, колекційний годинник, ну все як годиться митним генералам, рахуйте самі. Пудрика люстрували 2015-го, але в березні 2020-го, за Зеленського, він отримав рішення суду про поновлення на посаді та ще й компенсацію від держави, на додаток до своїх статків", - пише Бутусов.

Він зазначає, що причина такого повороту в кар'єрі Пудрика - його дружина Наталя.

"Це дочка Сергія Куніцина - колишнього депутата Блоку Петра Порошенка, який у березні 2020-го очолив Консультативну раду у справах ветеранів при Зеленському", - зазначає головний редактор Цензор.НЕТ, додаючи, що покликав його до Офісу Президента його голова Андрій Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головою Одеської митниці призначили люстрованого Пудрика. Скільки можна займатися самознищенням? - Саакашвілі

"І саме в березні 20-го Пудрик раптово виграв суд з люстрації, так ось збіглося з призначенням тестя в ОП, ще й 600 тисяч отримав. Тож митні ворота країни віддали довіреній особі Єрмака, що очолює раду при президенті. Навряд чи президент Зеленський не в курсі хто призначив і кого саме призначили на найбільшу митницю, адже Саакашвілі насамперед просив призначити на одеську митницю його людей, як це було в 2015-му. Так що тут такий випадок, коли сказати "я не знав" скомпрометує президента куди більше, ніж пояснювати, чому знав і погодився з призначенням.

Отже, підказую Міхеілу Саакашвілі - на наступній Нацраді реформ глава виконкому без будь-яких сумнівів має поставити своє запитання тим, хто призначив Пудрика "поглиблювати коло корупції" і "пожирати власний національний організм" - главі Офісу Президента Єрмаку і президенту Зеленському. Конкретно, чітко, нехай президент чесно відповість на це пряме звинувачення в корупції від власної Нацради реформ, віримо, що Міхеіл Ніколозович не дозволить від свого питання ухилитися. Нацрада з регламентом має збиратися раз на місяць, а з моменту засідання 30 червня минуло вже два місяці, тож чекаємо якнайшвидшого засідання - і жодної пощади баригам!" - резюмує Бутусов.

Автор: 

Саакашвілі Міхеіл (2155) митниця (1871) Бутусов Юрій (3579) Єрмак Андрій (1369) Пудрик Денис (16)


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Топ коментарі
+51
Еще одно голодающее дитя поволжья
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27.08.2020 10:33
+37
Какое одухотворённое передняя часть головы...
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27.08.2020 10:32
+30
неее... Ермак нифига не торгует должностями.
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27.08.2020 10:35
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Зэбилы створили цю морду разом
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27.08.2020 12:46 Відповісти
Бл...та ви там в ОПе совсем поох....вали. Зеленський ви не президент ..ви презе(рва)дент Країну будуєщь чесну. с...ка Бабулям і дідулям 1500грн пенсії а а цьому 3,14дару 600 тис. Добре. тоді запасайтесь мило та мотузкою с...ки. Всі..під одну гребінку підете...Достали...с..ки
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27.08.2020 12:53 Відповісти
Зеленського геть..уходь падл.. Не можеш контролювати сук Іди наХ..
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27.08.2020 12:55 Відповісти
Зеленського геть..уходь падл.. Не можеш контролювати сук Іди на Х
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27.08.2020 13:00 Відповісти
Во всем виноват Порошенко.
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27.08.2020 13:08 Відповісти
І де коментарі від борцюна із Порошенко бариги сракашвіліпілівілі?
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27.08.2020 13:19 Відповісти
Пудрика люстрировали в 2015-м, но в марте 2020-го, при Зеленском, он получил решение суда о восстановлении в должности и еще и компенсацию от государства, в дополнение к своему состоянию", - пишет Бутусов.
*************
Трохи неточно. В березні Пудрика поновили на посаді, а рішення суду про це було раніше, - 28 січня 2020 року.

Новий глава Одеської митниці Пудрик, проти якого виступив Саакашвілі, є зятем довіреної особи Єрмака, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6435
Источник: https://censor.net/n3216091****************
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27.08.2020 14:42 Відповісти
как же интересно всё теперь выясняется..
Порошенко в рамках борьбы с коррупцией в 2015м году люстрировал этого Пудрика..

Саакашвили при этом обозвал Пороха барыгой

Зеленский теперь возвращает этого коррупционера на своё место, Саакашвили засунул язык в жопу и сбегает в Грузию..

А где же громкие заявляения что Зеленский барыга, вор и врун и т.д... ?
мудак одним словом этот грузин, насрал где мог и сбежал.. пусть больше не возвращается в Украину
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27.08.2020 14:45 Відповісти
А "лицо" то какое одухотворенное... Нееее, такой не может воровать.
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28.08.2020 00:19 Відповісти
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