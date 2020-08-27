Новий глава Одеської митниці Пудрик, проти якого виступив Саакашвілі, є зятем довіреної особи Єрмака, - Бутусов

Новий глава Одеської митниці Денис Пудрик, який за Януковича очолював Кримську митницю, був призначений з подачі глави Офісу Президента Андрія Єрмака, про що сам президент має знати.

Про це йдеться в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

Бутусов зазначає, що призначення Пудрика обурило голову виконкому Нацради реформ Міхеіла Саакашвілі, який написав: "Скільки можна ходити по колу, пропонуючи одних і тих самих старих "професіоналів" і поглиблюючи коло корупції. Скільки можна жерти власний національний організм і займатися самознищенням?"

"От тільки Міхеіл Ніколозович забув написати, кому саме він це питання адресує, мабуть, ще не розібрався, з якими саме баригами йому доводиться мати справу в цьому випадку. І я вирішив допомогти йому розібратися, щоб питання було адресним, а відповідь - від того, хто саме домігся призначення Пудрика.

Денис Пудрик - вельми досвідчений митник, який протягом багатьох років керував різними митницями, і поки він жив на одну зарплату, його сім'я придбала квартири в Києві, Туреччині, Криму, Донецьку, ділянки землі, будинок під Києвом, дорогі машини, колекційний годинник, ну все як годиться митним генералам, рахуйте самі. Пудрика люстрували 2015-го, але в березні 2020-го, за Зеленського, він отримав рішення суду про поновлення на посаді та ще й компенсацію від держави, на додаток до своїх статків", - пише Бутусов.

Він зазначає, що причина такого повороту в кар'єрі Пудрика - його дружина Наталя.

"Це дочка Сергія Куніцина - колишнього депутата Блоку Петра Порошенка, який у березні 2020-го очолив Консультативну раду у справах ветеранів при Зеленському", - зазначає головний редактор Цензор.НЕТ, додаючи, що покликав його до Офісу Президента його голова Андрій Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головою Одеської митниці призначили люстрованого Пудрика. Скільки можна займатися самознищенням? - Саакашвілі

"І саме в березні 20-го Пудрик раптово виграв суд з люстрації, так ось збіглося з призначенням тестя в ОП, ще й 600 тисяч отримав. Тож митні ворота країни віддали довіреній особі Єрмака, що очолює раду при президенті. Навряд чи президент Зеленський не в курсі хто призначив і кого саме призначили на найбільшу митницю, адже Саакашвілі насамперед просив призначити на одеську митницю його людей, як це було в 2015-му. Так що тут такий випадок, коли сказати "я не знав" скомпрометує президента куди більше, ніж пояснювати, чому знав і погодився з призначенням.

Отже, підказую Міхеілу Саакашвілі - на наступній Нацраді реформ глава виконкому без будь-яких сумнівів має поставити своє запитання тим, хто призначив Пудрика "поглиблювати коло корупції" і "пожирати власний національний організм" - главі Офісу Президента Єрмаку і президенту Зеленському. Конкретно, чітко, нехай президент чесно відповість на це пряме звинувачення в корупції від власної Нацради реформ, віримо, що Міхеіл Ніколозович не дозволить від свого питання ухилитися. Нацрада з регламентом має збиратися раз на місяць, а з моменту засідання 30 червня минуло вже два місяці, тож чекаємо якнайшвидшого засідання - і жодної пощади баригам!" - резюмує Бутусов.