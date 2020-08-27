За добу в ЗСУ 47 нових випадків COVID-19, хворіють 604 людини, - Командування Медсил
Станом на 10.00 27 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіють - 604 особи.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил, інформує Цензор.НЕТ.
Упродовж минулої доби зареєстровані 47 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
З них на лікуванні в закладах охорони здоров’я перебуває 8 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 6 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 1 військовослужбовець та Івано-Франківська міська лікарня – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 39 осіб (Київська область – 15 військовослужбовців та 2 працівники ЗС України, Львівська область – 13 військовослужбовців та 2 працівники ЗС України, Чернігівська область – 1 військовослужбовець, Одеська область – 3 військовослужбовці, Чернівецька область - 1 працівник ЗС України, Харківська область – 1 працівник ЗС України та Вінницька область – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Всього за час пандемії одужали - 960 осіб, летальних випадків - 6.
На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 687 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчі три доби - 231 особа.
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