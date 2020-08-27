Воду в Києві перевірили на наявність коронавірусу, COVID-19 не виявлено, - "Київводоканал"

Згідно з інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо питної води, COVID-19 у воді не живе і легко піддається окисленню. Дезінфекція на етапі водопідготовки знищує будь-які віруси

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Київводоканалу".

Також ВООЗ зазначає, що "на сьогодні немає жодних доказів того, що вірус COVID-19 передається через каналізаційні системи, з очищенням стічних вод або без них".

Однак за єдиним стандартом, було проведено дослідження стічних вод на наявність у них вірусу SARS-COV-19.

У липні-серпні було взято 30 зразків стічних вод у 5 містах України, в тому числі і в Києві. Для дослідження відбирали композитні проби стічних вод, що надходять на очисні споруди, а також проби вод після очищення. Аналіз проводила генетична лабораторія, розташована в Києві.

SARS-COV-19 не було виявлено в жодній з проаналізованих проб, як у неочищених, так і в очищених водах. Ці дані будуть передані в базу даних NORMAN як науковий внесок України.

"З урахуванням погіршення епідеміологічної ситуації в країні актуальним є повторення відбору проб, але ми впевнені, що на об'єктах Київводоканалу жодних відхилень у якості як питної води, так і стоків, виявлено не буде. Наша Бортницька станція аерації працює в штатному режимі з дотриманням умов гігієни та техніки безпеки праці", - зазначили в "Київводоканалі".

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