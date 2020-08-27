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Новини Коронавірус і карантин
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Воду в Києві перевірили на наявність коронавірусу, COVID-19 не виявлено, - "Київводоканал"

Воду в Києві перевірили на наявність коронавірусу, COVID-19 не виявлено, -

Згідно з інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо питної води, COVID-19 у воді не живе і легко піддається окисленню. Дезінфекція на етапі водопідготовки знищує будь-які віруси

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Київводоканалу".

Також ВООЗ зазначає, що "на сьогодні немає жодних доказів того, що вірус COVID-19 передається через каналізаційні системи, з очищенням стічних вод або без них".

Однак за єдиним стандартом, було проведено дослідження стічних вод на наявність у них вірусу SARS-COV-19.

У липні-серпні було взято 30 зразків стічних вод у 5 містах України, в тому числі і в Києві. Для дослідження відбирали композитні проби стічних вод, що надходять на очисні споруди, а також проби вод після очищення. Аналіз проводила генетична лабораторія, розташована в Києві.

SARS-COV-19 не було виявлено в жодній з проаналізованих проб, як у неочищених, так і в очищених водах. Ці дані будуть передані в базу даних NORMAN як науковий внесок України.

"З урахуванням погіршення епідеміологічної ситуації в країні актуальним є повторення відбору проб, але ми впевнені, що на об'єктах Київводоканалу жодних відхилень у якості як питної води, так і стоків, виявлено не буде. Наша Бортницька станція аерації працює в штатному режимі з дотриманням умов гігієни та техніки безпеки праці", - зазначили в "Київводоканалі".

Також читайте: Через обміління Дніпра погіршується якість води, - "Київводоканал"

Автор: 

карантин (18172) Київ (19423) Київводоканал (156) вода (1176) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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27.08.2020 10:59 Відповісти
Цікаво а скільки лямів списали на це дійство?
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27.08.2020 11:03 Відповісти
А проверяющие знают, что эпидобстановка меняется каждый час? И кто бы проверил непроветриваемые перроны киевского метро, взял анализ на наличие грибков и плесени?
Салоны в ублюдочных маршрутках, городском транспорте столицы "европейского государства"? Конечно, намного легче хрюкать о ношении масок, чем мыть салоны и вагоны.
И списывать на мойку и обработку миллионы гривень.
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27.08.2020 11:10 Відповісти
Для тупого зебыдлоэлектората статья отмыва бабла пройдёт на ура.
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27.08.2020 11:20 Відповісти
І РОКУ НЕ ПРОЙШЛО від початку епідемії, як комусь прийшла думка перевірити воду. Ось так...
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27.08.2020 14:20 Відповісти
 
 