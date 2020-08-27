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Новини Коронавірус і карантин
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Якщо вчитель захворіє на COVID-19, то можуть закрити школу, але все залежить від ситуації, - КМДА

Якщо вчитель захворіє на COVID-19, то можуть закрити школу, але все залежить від ситуації, - КМДА

У Київській міській державній адміністрації пояснили, як будуть реагувати, якщо заразиться коронавірусом учитель. Можуть закрити школу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондрієвський під час брифінгу.

"Людина просто йде на самоізоляцію або в лікарню, визначається коло контактних осіб, які так само йдуть на самоізоляцію. Директор приймає рішення, хто буде заміщати вчителя. Проводиться тестування, залежно від кількості захворілих, якщо вона не в критична, то процес навчання продовжиться", - зазначив Мондрієвський.

Оскільки вчитель може контактувати з класом (іноді навіть з декількома), рішення буде прийматися залежно від ситуації, не виключається також і закриття школи.

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"Залежно від ситуації буде ухвалюватися рішення - або школа закривається, або клас йде на карантин, або вчитель", - додав він.

Автор: 

карантин (18172) КМДА (2365) Київ (19423) школа (2205) вчитель (395) Мондриївський Валентин (34) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Легше закрити кабмін і в першу чергу брехливого ляшка - тоді більше нікого і нічого не треба буде закривати.
Народ давно помічав, що всі державні установи працюють виключно проти країни і народу - на свою кишеню і під диктовку закулісних сил.
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27.08.2020 11:42
+1
Если я заболею ,к врачам обращаться не стану ,обращусь я к друзьям ,не сочтите что это в бреду ....
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27.08.2020 11:20
+1
А не краще навчання просто з 1-2 міс. Я не починати взагалі, поки так багато хворих?
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27.08.2020 11:37
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Дурдом...
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27.08.2020 11:19 Відповісти
Если я заболею ,к врачам обращаться не стану ,обращусь я к друзьям ,не сочтите что это в бреду ....
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27.08.2020 11:20 Відповісти
Тут "первая ледя" заболела и страну не закрыли... С чего школу закрывать, если туда все равно никто не ходит?
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27.08.2020 11:22 Відповісти
Тиждень державного аналізу, два тиждні хвороба, ще тиждень аналізу... Два тиждні на аналізи, в той час як приватний роблять за сутки.
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27.08.2020 11:23 Відповісти
А может просто проводить тесты для учителей? Как для офеса зеленского.
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27.08.2020 11:23 Відповісти
А "ситуации" градируются так. Если у учителя 37,5 то закрывается класс, если 38,0 то пол школы, если 38,5 то вся школа, если 39,0 то все школы города.. И тут словоблудие.. так таки да или так таки нет... Какие на хр--- "ситуации".
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27.08.2020 11:28 Відповісти
да да... в зависимости от величины зоны поражения))
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27.08.2020 11:36 Відповісти
Идиоты
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27.08.2020 11:33 Відповісти
а зачем тогда открывать ее.. если учитель как бомба замедленного действия у вас)
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27.08.2020 11:35 Відповісти
А не краще навчання просто з 1-2 міс. Я не починати взагалі, поки так багато хворих?
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27.08.2020 11:37 Відповісти
Легше закрити кабмін і в першу чергу брехливого ляшка - тоді більше нікого і нічого не треба буде закривати.
Народ давно помічав, що всі державні установи працюють виключно проти країни і народу - на свою кишеню і під диктовку закулісних сил.
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27.08.2020 11:42 Відповісти
Наиболее уязвимые те кому за 60.Дети это хренью не болеют... Пургаметы
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27.08.2020 11:42 Відповісти
А если в раде заболеют то их закрывать не будут. Их что не жалко. Не хорошо это.
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27.08.2020 11:53 Відповісти
До жопы ето все. Если откроются школы то заболеют все.
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27.08.2020 11:53 Відповісти
 
 