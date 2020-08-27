Якщо вчитель захворіє на COVID-19, то можуть закрити школу, але все залежить від ситуації, - КМДА

У Київській міській державній адміністрації пояснили, як будуть реагувати, якщо заразиться коронавірусом учитель. Можуть закрити школу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондрієвський під час брифінгу.

"Людина просто йде на самоізоляцію або в лікарню, визначається коло контактних осіб, які так само йдуть на самоізоляцію. Директор приймає рішення, хто буде заміщати вчителя. Проводиться тестування, залежно від кількості захворілих, якщо вона не в критична, то процес навчання продовжиться", - зазначив Мондрієвський.

Оскільки вчитель може контактувати з класом (іноді навіть з декількома), рішення буде прийматися залежно від ситуації, не виключається також і закриття школи.

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"Залежно від ситуації буде ухвалюватися рішення - або школа закривається, або клас йде на карантин, або вчитель", - додав він.