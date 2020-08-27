Підрозділи ЗСУ у вересні візьмуть участь у багатонаціональних навчаннях CombinedResolve XIV у Німеччині

Підрозділи Збройних сил України у вересні візьмуть участь у навчаннях Combined Resolve XIV, які відбудуться на навчальному полігоні "Хохенфельс" (Німеччина) Сухопутних військ ЗС США.

Про це повідомляється на сторінці Міноборони України у Facebook у четвер вранці, передає Цензор.НЕТ.

"Україну представлятимуть підрозділи 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, Міжнародного центру миротворчості та безпеки Командування Сил спеціальних операцій ЗС України", - повідомили в Міноборони.

Також, за словами організаторів, серед учасників цьогорічних маневрів підрозділи від збройних сил Італії, Литви, Північної Македонії, Румунії, Словенії, США та Франції. Загалом – приблизно 3500 військовослужбовців Альянсу та партнерів.

Combined Resolve - багатонаціональні навчання, які проводяться командуванням ЗС США у Європі двічі на рік у період проведення ротації частин американської армії.

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