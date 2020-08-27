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Рішення про закриття шкіл у разі спалаху COVID-19 ухвалюватимуть санітарні лікарі, - КМДА
Виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський заявив, що у разі спалаху коронавірусу в школах вчителі та директори діятимуть відповідно до рекомендацій санітарних лікарів. Після чого рішення про закриття навчальних закладів будуть ухвалювати лікарі.
Про це Валентин Мондриївський розповів під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Є рекомендації санітарних лікарів - проінструктовані всі вчителі та директори. Якщо є якісь підозри, дитину дають медикам і потім вони дають рекомендації, залежно від того, якою буде ситуація", - сказав Мондриївський.
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Зачем их вообще открывать?
Куда ни кинь...
то школи можна навіть не відкривати у більшості областей..