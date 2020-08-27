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Новини Коронавірус і карантин
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Рішення про закриття шкіл у разі спалаху COVID-19 ухвалюватимуть санітарні лікарі, - КМДА

Рішення про закриття шкіл у разі спалаху COVID-19 ухвалюватимуть санітарні лікарі, - КМДА

Виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський заявив, що у разі спалаху коронавірусу в школах вчителі та директори діятимуть відповідно до рекомендацій санітарних лікарів. Після чого рішення про закриття навчальних закладів будуть ухвалювати лікарі.

Про це Валентин Мондриївський розповів під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Є рекомендації санітарних лікарів - проінструктовані всі вчителі та директори. Якщо є якісь підозри, дитину дають медикам і потім вони дають рекомендації, залежно від того, якою буде ситуація", - сказав Мондриївський.

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Автор: 

карантин (18172) КМДА (2365) школа (2205) Мондриївський Валентин (34) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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вся власть санитарным врачам!))
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27.08.2020 11:40 Відповісти
Вспышка слева, вспышка справа.. Стёпа, ****, осатанел.
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27.08.2020 11:42 Відповісти
Блин, неужели непонятно что закрытие школ - вопрос нескольких недель...
Зачем их вообще открывать?
Куда ни кинь...
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27.08.2020 11:46 Відповісти
Якщо не буде цього :
Рішення про закриття шкіл у разі спалаху COVID-19 ухвалюватимуть санітарні лікарі, - КМДА - Цензор.НЕТ 2772

Рішення про закриття шкіл у разі спалаху COVID-19 ухвалюватимуть санітарні лікарі, - КМДА - Цензор.НЕТ 3243

то школи можна навіть не відкривати у більшості областей..
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27.08.2020 12:03 Відповісти
У нас однозначно не будет ((
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27.08.2020 12:45 Відповісти
 
 