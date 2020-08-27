Лікарням не платять за кількість пацієнтів із COVID-19, госпіталізуючи не можна маніпулювати та отримувати більше грошей, - Ляшко
Лікарні, які лікують пацієнтів із COVID-19, отримують гроші залежно від кількості створених бригад, а не за кількість пацієнтів.
Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив головний санітарний лікар України, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
"За кількість пацієнтів або проліковані випадки щодо "ковідного пакету" не платять, тому я відразу зазначу, що госпіталізуючи не можна маніпулювати й отримувати більше грошей. Сума коштів, яка виплачується закладу охорони здоров'я, взагалі не залежить від кількості хворих COVID-19 або пацієнтів з підозрою, що перебувають у цьому закладі. Ми, навпаки, зараз хочемо ввести понижувальний коефіцієнт за безпідставну госпіталізацію", - зазначив головний санлікар.
За словами Ляшка, зараз лікарням платять за кількість бригад.
"Тобто якщо в лікарні є, наприклад, 100 "ковідних" ліжок, то у неї може бути певна кількість бригад, в яких реаніматологи, інфекціоністи, медсестри. Бригада створюється на певну кількість ліжок, зайнятих пацієнтами. На бригаду сплачується певна сума - 17 тис. грн на місяць. Чим більше таких бригад, тим більша сума приходить на лікарню. Якщо, скажімо, в інфекційній лікарні 10 бригад, вона отримує 1,7 млн грн на місяць, якщо більше - отримує більше. Ми не включаємо в боротьбу з коронавірусом всі лікарні відразу, щоб не розпорошувати весь ресурс і медичну допомогу. Ми хотіли локалізувати всіх хворих в певних закладах охорони здоров'я, на це нам виділили 15 млрд грн, і ми їх використовуємо через НСЗУ", - пояснив Ляшко.
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За день госпіталізації від Ковід
десь 5000 в день..
У Львові -20 000
Европа, чо.
не читав такого тут? я декілька разів читав.
Ми не включаємо в боротьбу з коронавірусом всі лікарні відразу, щоб не розпорошувати весь ресурс і медичну допомогу.
це що ,по 2000 додатково в місяць на людинупід постійним ризиком зараження ?
ЦЕ ж НІЧОГО (((
Если "не платят", то зачем этот коэффициент?!
Кто говорит об "оплате", речь идет о средствах, выделяющихся на лечение больного с ковидом.
https://112.ua/statji/dorogoy-koronavirus-skolko-stoit-lechenie-ot-covid-19-v-ukraine-i-kto-za-nego-dolzhen-platit-531445.html Так как лечение коронавирусным больным оказывается в госучреждении , то за него должно заплатить именно государство. По словам заместителя начальника управления стратегического развития здравоохранения Донецкой ОГА Александра Педенко, одни сутки лечения такого больного обходятся бюджету в 1 300-1 500 гривен. По рекомендациям ВОЗ, средняя госпитализация длится 21 день. То есть на одного больного приходится тратить примерно 27-31 тысячу гривен.
Но основная статья затрат - лечение тяжелой пневмонии, которую вызывает коронавирус. В Минздраве говорят, что оно стоит минимум 98 тысяч гривен. Много ли это?