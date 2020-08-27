Біган і Резніков обговорили політику безпеки і гуманітарну ситуацію на Донбасі. ФОТОрепортаж

Заступник держсекретаря США Стівен Біган у Києві зустрівся з віцепрем'єром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексієм Резніковим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство США в Україні в Facebook.

"Конструктивна зустріч з віцепрем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим про те, як політика безпеки і гуманітарна ситуація з обох сторін лінії розмежування впливає на українців і їхнє майбутнє", - повідомляє.

Як повідомлялося в пресрелізі Держдепу, Біган з 24 по 27 серпня відвідає Литву, а потім в Росію та Україну.

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Фото: посольство США/Facebook