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Новини Окуповані території
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Біган і Резніков обговорили політику безпеки і гуманітарну ситуацію на Донбасі. ФОТОрепортаж

Заступник держсекретаря США Стівен Біган у Києві зустрівся з віцепрем'єром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексієм Резніковим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство США в Україні в Facebook.

"Конструктивна зустріч з віцепрем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим про те, як політика безпеки і гуманітарна ситуація з обох сторін лінії розмежування впливає на українців і їхнє майбутнє", - повідомляє.

Як повідомлялося в пресрелізі Держдепу, Біган з 24 по 27 серпня відвідає Литву, а потім в Росію та Україну.

Біган і Резніков обговорили політику безпеки і гуманітарну ситуацію на Донбасі 01

Читайте також: Зеленський поінформував заступника держсекретаря США Бігана щодо стану переговорів про закінчення війни на Донбасі, - ОП

Біган і Резніков обговорили політику безпеки і гуманітарну ситуацію на Донбасі 02

Біган і Резніков обговорили політику безпеки і гуманітарну ситуацію на Донбасі 03

Фото: посольство США/Facebook

Біган і Резніков обговорили політику безпеки і гуманітарну ситуацію на Донбасі 04

Автор: 

Донбас (22354) Резніков Олексій (1445) Біган Стівен (13)


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Топ коментарі
+3
Цена нашей независимости
Мнения 27-авг, 03:319 1 149 0

Я не верю в «отдали свои жизни». Нет. Не отдали. Эти жизни забрали.

Пришел враг и отнял жизни наших братьев.

Я не верю в то, что герої не вмирають. Умирают.

Кто-то в одно мгновение, кто-то долго и страшно. Кто-то на фронте, кто-то уже дома, так и не сумев выйти оттуда до конца.

Я не верю в то, что не забудем и не простим. Забывают всех, а забыв- прощают. Чтобы снова обняться с оккупантом. Чтобы не победа, а «мир».

И я, к сожалению, не умею писать так, чтоб проняло тех, кому похеру и «я их туда не посылал».

Жрать, срать, драть- это базисные установки стада и их не проймет ничего, пока они могут спокойно жрать, срать и драть.

Я помню момент, когда слова «Донбасс», «аэропорт», «котел», «Илловайск» поменяли своё значение, стали триггерами, спусковыми крючками, отпускающими на волю страх и ярость, надежду и неверие, ощущение беспомощности и понимание, что ты можешь всё и что уже не страшно.

Я помню людей, которые уходили драться только лишь за право жить на своей земле, и людей, которые несли последнее, чтобы драться было легче.

Я тысячу раз, наверное, ставила себя на место жены, матери, которая едет опознавать останки, и до сих пор не понимаю, как это можно пережить. Как объяснить детям. Как?

Сколько сейчас вокруг нас пустых людей? Людей, потерявших самых близких. Людей, из которых выпили жизнь.

Сколько имен уже выбито на граните?

Сколько раз надо ударить в колокол, чтобы почтить все смерти в этой войне? Но мы забудем. Не мы, так наши дети. Не дети, так внуки. И герои умирают, выплеснув свою кровь на украинскую землю.

Останется только в который раз выцарапанная из глотки врага свобода.

Наша свобода НИКОГДА не была бесплатной. И никогда не будет.

Можно превратить парад в фарс, можно «договариваться», можно «перестать стрелять».

Можно про@бать все и еще вот это.

Но хорошо бы помнить, что в это самое время, каждый день, каждую грёбаную минуту звонит колокол.

Звонит, отсчитывая цену нашей независимости.

Таня Адамс
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27.08.2020 11:59
+2
Дивлюсь я на це фото і згадую попочленця із за парєбріка, що теж ноги витирав об прапор України.

Биган и Резников обсудили политику безопасности и гуманитарную ситуацию на Донбассе - Цензор.НЕТ 83
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27.08.2020 12:00
+2
Порох порвал мавзолейные планы и это очевидно даже детям...
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27.08.2020 12:09
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Бигану понравился красивый вид на Днепр, на Печерск.
"Все остальное - жопа", - думал он. - "И вы, ребята, тоже".
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27.08.2020 11:51 Відповісти
То Мавзолейным повезло что с 1941 года по 45 ..США поставили в дохлый ссср столько продукции,что хватило бы 20 странам Мира....нахлебники... Гитлера они победили...
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27.08.2020 11:53 Відповісти
Биган приехал с вопросом - "Шо вы тут развели!!!"
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27.08.2020 11:55 Відповісти
Все пучком,квартал развивается... СМЕХопанорама тоже...
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27.08.2020 11:56 Відповісти
Цена нашей независимости
Мнения 27-авг, 03:319 1 149 0

Я не верю в «отдали свои жизни». Нет. Не отдали. Эти жизни забрали.

Пришел враг и отнял жизни наших братьев.

Я не верю в то, что герої не вмирають. Умирают.

Кто-то в одно мгновение, кто-то долго и страшно. Кто-то на фронте, кто-то уже дома, так и не сумев выйти оттуда до конца.

Я не верю в то, что не забудем и не простим. Забывают всех, а забыв- прощают. Чтобы снова обняться с оккупантом. Чтобы не победа, а «мир».

И я, к сожалению, не умею писать так, чтоб проняло тех, кому похеру и «я их туда не посылал».

Жрать, срать, драть- это базисные установки стада и их не проймет ничего, пока они могут спокойно жрать, срать и драть.

Я помню момент, когда слова «Донбасс», «аэропорт», «котел», «Илловайск» поменяли своё значение, стали триггерами, спусковыми крючками, отпускающими на волю страх и ярость, надежду и неверие, ощущение беспомощности и понимание, что ты можешь всё и что уже не страшно.

Я помню людей, которые уходили драться только лишь за право жить на своей земле, и людей, которые несли последнее, чтобы драться было легче.

Я тысячу раз, наверное, ставила себя на место жены, матери, которая едет опознавать останки, и до сих пор не понимаю, как это можно пережить. Как объяснить детям. Как?

Сколько сейчас вокруг нас пустых людей? Людей, потерявших самых близких. Людей, из которых выпили жизнь.

Сколько имен уже выбито на граните?

Сколько раз надо ударить в колокол, чтобы почтить все смерти в этой войне? Но мы забудем. Не мы, так наши дети. Не дети, так внуки. И герои умирают, выплеснув свою кровь на украинскую землю.

Останется только в который раз выцарапанная из глотки врага свобода.

Наша свобода НИКОГДА не была бесплатной. И никогда не будет.

Можно превратить парад в фарс, можно «договариваться», можно «перестать стрелять».

Можно про@бать все и еще вот это.

Но хорошо бы помнить, что в это самое время, каждый день, каждую грёбаную минуту звонит колокол.

Звонит, отсчитывая цену нашей независимости.

Таня Адамс
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27.08.2020 11:59 Відповісти
Марк Солонин недавно рассказал по крупицам чем США кормили кремль с 4 года во время войны...по Лэнд-лизу....это точно дармоеды...кремлевские..долг по нему так и висит кстати...
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27.08.2020 12:00 Відповісти
Дивлюсь я на це фото і згадую попочленця із за парєбріка, що теж ноги витирав об прапор України.

Биган и Резников обсудили политику безопасности и гуманитарную ситуацию на Донбассе - Цензор.НЕТ 83
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27.08.2020 12:00 Відповісти
Біган і Резніков обговорили політику безпеки і гуманітарну ситуацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 9563
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27.08.2020 12:12 Відповісти
Война с РАБссией не закончится..ни через 10 ни через 50 лет...забудьте....
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27.08.2020 12:02 Відповісти
В тайном плане России для Трампа Януковича хотели сделать "премьером" автономного Донбасса
Политика / Мнения 27-авг, 06:149 1 490 0

Россия через скандального главу предвыборного штаба Дональда Трампа, Пола Манафорта, пыталась протолкнуть план скрытой федерализации Украины.

Он предусматривал создание автономии на Донбассе во главе с беглым экс-президентом Виктором Януковичем.

Об этом говорится в частично рассекреченном отчете комитета по вопросам разведки Сената Конгресса США.

Отмечается, что ради воплощения этой политической ловушки российские оккупанты даже были согласны оставить восток Украины и разоружить главарей террористических группировок.

Роль Манафорта и "российский след"

Сам Манафорт отрицал, что вел какие-либо переговоры по "мирному плану", однако следователям удалось доказать, что это неправда. Ведь в 2018 году политтехнолог обратился к нескольким своим коллегам, в том числе к социологу Тони Фабрицио, за помощью. Он, в частности, передал Фабрицио общее описание этого плана.

В отчете комитета по вопросам разведки Сената Конгресса США текст документа приведен на английском языке. Впрочем, в нем в нем есть показательные моменты, которые свидетельствуют именно о российском авторстве. Это и русская транскрипция названий и имен (Yanukovich, Donbass и т. д.), и несвойственное употребление артиклей в некоторых местах.

Россия надеялась, что сможет создать привлекательную для международного сообщества "обертку" федерализации Украины, которая даст Донбассу решающий голос в определении политики всего государства.

Россия при этом как бы вообще отсутствует в этом конфликте. Даже авторство плана должен был взять на себя лично Дональд Трамп, а Россия якобы "ждала его инициативы", чтобы согласиться с идеями, которые сама же и продвигала.

Ключевые пункты плана

1) Создание "Автономной республики Донбасса" ("АРД"), автономного региона Украины. "АРД" должен был быть создан в пределах Донецкой и Луганской областей, которые существовали до апреля 2014 года.

Решение о создании "АРД" Россия хотела увидеть одобренным в "нормандском формате".

2) Принятие Верховной Радой специального закона, который бы определял правовой статус и временные рамки постепенной реинтеграции "АРД" в Украину. Это якобы должно было разблокировать мирный процесс и создать условия для реализации совместного плана прекращения огня.

3) Избрание "премьер-министра" Донбасса на переходный период на основе временной "Конституции АРД". Страна-агрессор настаивала, чтобы "премьер-министр АРД" избирался "парламентом (народным собранием) АРД" и руководил процессом переговоров по урегулированию конфликта между "АРД" и Украиной.

Оптимальным кандидатом на эту должность был назван Виктор Янукович.

"Ключевым двигателем процесса может стать инициатива президента США Дональда Трампа, который предложит создать "АРД" и привлечь господина Януковича к мирному урегулированию. Затем эту инициативу могут поднять представители США во время контактов с российскими коллегами... Поддержка этой инициативы со стороны США станет справедливым и демократическим решением по отношению к господину Януковичу, который сделал все возможное для мирного урегулирования в 2014 году и подписал план мирного урегулирования с оппозицией 21 февраля 2014 года", - утверждалось в скандальном документе.

Виктория Довгань
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27.08.2020 12:02 Відповісти
Порох порвал мавзолейные планы и это очевидно даже детям...
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27.08.2020 12:09 Відповісти
Фи, новости, однако. Спросите дончан про странные строения в Донецке, по стилю - московские высотки сталинского "ренессанса" или "ампира", три здания: дворец президента, Верховного совета недороссии, парламента "маладой риспублики". Первые планы обсуждались/проговаривались эмиссарами Кремля с криминалитетом Донбасса и Украины в 2002 году. Поищите, когда начал эти стройки Саша-стоматолог, кто был руководителем СБУ, разведки в эти и последующие годы. Эти люди замараны по самое "не хочу". А мы тут обсуждаем сливы "вагнеровцев"... Гнилая контора на Владимирской служит исключительно хозяевам из Кремля; поверьте, при малейшей угрозе, Украина останется один-на один со врагом.
Біган і Резніков обговорили політику безпеки і гуманітарну ситуацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 8887
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27.08.2020 12:24 Відповісти
В Украине есть Украинцы. И кацапы уже убедились - мы не белорусы и не кацапы , на коленях не бунтуем.
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27.08.2020 20:50 Відповісти
Прізвище Біган файне. Big Gun...
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27.08.2020 12:07 Відповісти
(козаки, цить!)
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27.08.2020 12:08 Відповісти
просто бігун...прудкий, скорий, швидкой, бистрий
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27.08.2020 12:32 Відповісти
Ноуп. Юкрейніан "бігун" із фо "раннер"
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27.08.2020 13:51 Відповісти
і "руннер", то з бігунів на іншому континенті у третьому і більше коліні
а так, бігун швидкой, скорик, бистрик, прудкін і похідні від них - мало перекладаються...
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27.08.2020 14:15 Відповісти
.В ближайшее время депутат Верховной Рады Виктор Мертветчук ОПЗЖ,посетит в прифронтовой части украинских военных, в Украине такие большие перемены ,а украинский народ этого не замечает, одним словом единоличники, ХАТА С КРАЮ и САЛО, и САМОГОН В КЛУНЕ охраняют,так можно и без всего остаться Он там хочет сказать Украинским солдатам,что если его партия выиграет на местных выборах ,то закончит гражданскую войну а Донбассе за три дня и самое интересное что АП с ним согласны после Омана.
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27.08.2020 12:09 Відповісти
73 % дятлов
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27.08.2020 12:10 Відповісти
 
 