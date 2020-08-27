За місяць перемир'я на Донбасі Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 713 порушень режиму припинення вогню
За місяць перемир'я на Донбасі, в період з 27 липня по 27 серпня, Спецмісія ОБСЄ зафіксувала близько 100 вибухів, 602 автоматні черги і постріли на лінії зіткнення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в звіті ОБСЄ від 26 серпня.
"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, під час якої було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, в період з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду Місія зафіксувала в цілому 713 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (в тому числі 100 вибухів, 2 невизначені боєприпаси і 9 освітлювальних ракет, а також 602 черги і постріли)", - сказано в повідомленні.
Так, лише 25 серпня Спецмісія ОБСЄ зафіксувала в Донецькій області 10 порушень режиму припинення вогню (постріли зі стрілецької зброї) і 1 постріл зі стрілецької зброї поблизу н. п. Станиця Луганська (Луганська область).
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угу аж по 713 раз в месяц перестают, никак не перестанут...
І це від ОБСЄ, яке завжди все применшує.
И это вы называете "несистемным характером"?!
Похоже, зелень создала уже целый симфонический оркестр "игрунов" причинным местом на роялях...
Кому верить, не знаю.
вы своими фиксациями еще нам тут бубочку расстройте...
Всё Зе-логично!?
Это перемирие, которым хвастает ВАЗеленский.
25.08.20
"На Донбассе получил ранение командир 137-го батальона Вадим Рымаренко и сержант.
Как передаетhttps://censor.net/, об этом сообщают источники https://inforesist.org/ InfoResist в штабе ООС.
"Командир батальона сегодня отправился в месте с сержантом фиксировать результаты обстрела со стороны боевиков. Они получили ранения средней тяжести", - сообщил источник.
По предварительным данным, их обстреляли пророссийские наемники из подствольного гранатомета ГП-25."
Источник: https://censor.net/n3215770
Смогли нагуглить про про мину, нагуглите и про других раненых.
C'est la vie
Даже слепая ОБСЕ фиксирует нарушения и обстрелы, а ЗЕленый штаб сцыт в глаза, что все тихо.