За місяць перемир'я на Донбасі Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 713 порушень режиму припинення вогню

За місяць перемир'я на Донбасі, в період з 27 липня по 27 серпня, Спецмісія ОБСЄ зафіксувала близько 100 вибухів, 602 автоматні черги і постріли на лінії зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в звіті ОБСЄ від 26 серпня.

"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, під час якої було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, в період з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду Місія зафіксувала в цілому 713 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (в тому числі 100 вибухів, 2 невизначені боєприпаси і 9 освітлювальних ракет, а також 602 черги і постріли)", - сказано в повідомленні.

Так, лише 25 серпня Спецмісія ОБСЄ зафіксувала в Донецькій області 10 порушень режиму припинення вогню (постріли зі стрілецької зброї) і 1 постріл зі стрілецької зброї поблизу н. п. Станиця Луганська (Луганська область).

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