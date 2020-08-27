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Новини Агресія Росії проти України
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За місяць перемир'я на Донбасі Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 713 порушень режиму припинення вогню

За місяць перемир'я на Донбасі Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 713 порушень режиму припинення вогню

За місяць перемир'я на Донбасі, в період з 27 липня по 27 серпня, Спецмісія ОБСЄ зафіксувала близько 100 вибухів, 602 автоматні черги і постріли на лінії зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в звіті ОБСЄ від 26 серпня.

"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, під час якої було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, в період з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду Місія зафіксувала в цілому 713 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (в тому числі 100 вибухів, 2 невизначені боєприпаси і 9 освітлювальних ракет, а також 602 черги і постріли)", - сказано в повідомленні.

Так, лише 25 серпня Спецмісія ОБСЄ зафіксувала в Донецькій області 10 порушень режиму припинення вогню (постріли зі стрілецької зброї) і 1 постріл зі стрілецької зброї поблизу н. п. Станиця Луганська (Луганська область).

Читайте також: Спецмісія ОБСЄ зафіксувала в День Незалежності шість порушень режиму тиші на Донбасі

Автор: 

ОБСЄ (3501) обстріл (28274) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+7
Той випадок коли сліпе ОБСЄ фіксує порушень більше ніж зелені хенерали...
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27.08.2020 12:06
+6
І це сліпо-глухо-німе ОБСЄ...
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27.08.2020 12:04
+5
А зеленый миролюбный лягушонок вчера Помпео по ушам тёр, что - ни одного нарушения.
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27.08.2020 12:06
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Припинення вогню потрібно скасовувати! Це абослютно непотрібне обмеження для ЗСУ!
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27.08.2020 12:27 Відповісти
Вообще армия сама лучше знает, как воевать. Как минимум, лучше, чем 4-жды откосивший клоун, играющий х@ем на рояле.
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27.08.2020 12:31 Відповісти
І це сліпо-глухо-німе ОБСЄ...
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27.08.2020 12:04 Відповісти
Зато без ЗЕбіла миру ее буде! Так воно рахує
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27.08.2020 16:04 Відповісти
713 раз нарушенное перемирие ето 713 раз не нарушенная война.
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27.08.2020 12:04 Відповісти
"террористы перестали стрелять"
угу аж по 713 раз в месяц перестают, никак не перестанут...
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27.08.2020 12:22 Відповісти
Той випадок коли сліпе ОБСЄ фіксує порушень більше ніж зелені хенерали...
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27.08.2020 12:06 Відповісти
А зеленый миролюбный лягушонок вчера Помпео по ушам тёр, что - ни одного нарушения.
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27.08.2020 12:06 Відповісти
Подозреваю, что эта новость - плод животворящей ********* американцев.
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27.08.2020 12:14 Відповісти
Отак так... за місяць 713 порушень.
І це від ОБСЄ, яке завжди все применшує.
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27.08.2020 12:07 Відповісти
То есть, в среднем по 23 случая нарушения ежедневно!
И это вы называете "несистемным характером"?!
Похоже, зелень создала уже целый симфонический оркестр "игрунов" причинным местом на роялях...
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27.08.2020 12:07 Відповісти
А Зе сказал, что это - неправда.
Кому верить, не знаю.
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27.08.2020 12:09 Відповісти
та ну...с аткудава?...неприцельные и хаотичные - не считается - разве ОБСЕ этого не знает???
вы своими фиксациями еще нам тут бубочку расстройте...
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27.08.2020 12:11 Відповісти
Сцяти в очі - основа державної політики зе-вилупків.
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27.08.2020 12:15 Відповісти
За месяц радары зафиксировали 713 нарушений ПДД, но никто не пострадал и поэтому привлекать меня к ответственности и лишать прав - нет никаких оснований!
Всё Зе-логично!?
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27.08.2020 12:20 Відповісти
И какому перемирию этот клинический дегенерат и подонок Зеленский радуется. По 24 обстрела в сутки, плюс с десяток убитых и раненых наших защитников. Эта ЗЕленая сволочь ЗЕянелох предатель и преступник. Есть ли силы в Украине, способные свернуть этому прохвосту и наркоману его цыплячую шею.
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27.08.2020 12:23 Відповісти
Например, то сам себя "убивший" разведчик, то раненый комбат.
Это перемирие, которым хвастает ВАЗеленский.

25.08.20

"На Донбассе получил ранение командир 137-го батальона Вадим Рымаренко и сержант.
Как передаетhttps://censor.net/, об этом сообщают источники https://inforesist.org/ InfoResist в штабе ООС.


"Командир батальона сегодня отправился в месте с сержантом фиксировать результаты обстрела со стороны боевиков. Они получили ранения средней тяжести", - сообщил источник.


По предварительным данным, их обстреляли пророссийские наемники из подствольного гранатомета ГП-25."

Источник: https://censor.net/n3215770
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27.08.2020 12:33 Відповісти
Где вы увидели, что они подорвались на мине?
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27.08.2020 12:48 Відповісти
Это не всего. Это пример.
Смогли нагуглить про про мину, нагуглите и про других раненых.
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27.08.2020 12:59 Відповісти
Автор поста где сейчас находится на передовой или в тылу?
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27.08.2020 13:11 Відповісти
...Рудик погиб в Луганской области ориентировочно 22 августа от пули снайпера. Об этом в Facebook сообщил Сергей Сердюк. https://crime.fakty.ua/353692-na-donbasse-ot-puli-snajpera-pogib-boec-s-ternopolcshiny-foto
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27.08.2020 13:25 Відповісти
Бреше президент Зе-ро з високої трибуни. Та й не вперше???
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27.08.2020 13:28 Відповісти
Тоді ще один "фейк" з сайту "Антикор"https://antikor.com.ua/articles/403324-na_donbasse_ot_puli_snajpera_pogib_boets_s_ternopoljshchiny . І не останній. Можливо це п.Сердюк на ходу перезувся?
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27.08.2020 15:35 Відповісти
То есть, непонятно кто, непонятно где находящийся пишет пост в поддержку зе-штаба, а все должны ему верить....
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27.08.2020 13:51 Відповісти
713!? Ві шо!? Не знаю, не знаю... Нашей криске об єтом СМС-ки не приходили....
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27.08.2020 12:27 Відповісти
В отчёте ОБСЕ стоит кто именно нарушал? Может пропустил.
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27.08.2020 12:31 Відповісти
Из Германии переживаешь что клевещут на мирных подпуйловцев-лугандонцев?
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27.08.2020 12:35 Відповісти
Просто не люблю пропаганду и наглую лож. Я за справедливость.
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27.08.2020 12:43 Відповісти
Тогда вы, наверное, терпеть не можете подлецов-пропагандистов кремля скабееву, киселева, соловьева.
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27.08.2020 12:49 Відповісти
И их тоже. За всем этим очень смешно наблюдать, если не иметь привязанности к какой либо стороне.
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27.08.2020 13:04 Відповісти
За пропагандонами нацистов, их "работой" против представителей других европейских народов, славян, евреев тоже смеясь наблюдаете?
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27.08.2020 13:10 Відповісти
Как бы тебе лучше объяснить. Когда все украинцы уже знали кто такие эти кабеевы, киселевы и соловьевы. Мне пришлось гуглить что бы узнать кто это за страшные люди. Надеюсь так понятно моё отношение ко всему этому бреду и политики в целом.
C'est la vie
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27.08.2020 13:20 Відповісти
Что тогда делает человек, которому неинтересен "политический бред", на общественно-политическом сайте?
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27.08.2020 13:53 Відповісти
100+602=713🤔🤔🤔
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27.08.2020 12:58 Відповісти
Это приговор Зеленскому!
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27.08.2020 13:28 Відповісти
"За месяц перемирия на Донбассе спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 713 нарушений режима прекращения огня" - 713 : 30 = 23,8. 24 обстрела в день, если равномерно распределить по месяцу. Какой президент, такое и перемирие. Получается, что перемирие, о котором так долго рассказывают зелёные, не состоялось? https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D0%B7_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F_2020_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83) Наши разучились обращаться с оружием и поэтому погибают.
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27.08.2020 13:39 Відповісти
Прикольно.

Даже слепая ОБСЕ фиксирует нарушения и обстрелы, а ЗЕленый штаб сцыт в глаза, что все тихо.
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27.08.2020 16:07 Відповісти
 
 