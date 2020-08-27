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Новини Коронавірус і карантин
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На жовтень для хворих на COVID-19 та грип мають підготувати 30% усіх ліжок у лікарнях, - Ляшко

На жовтень для хворих на COVID-19 та грип мають підготувати 30% усіх ліжок у лікарнях, - Ляшко

Органи місцевого самоврядування мають підготувати на жовтень 30% існуючого ліжкового фонду під госпіталізацію хворих з коронавірусною хворобою, на грип та ГРВІ.

Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Наразі органам місцевого самоврядування поставлено завдання підготувати на жовтень 30% існуючого ліжкового фонду під можливу госпіталізацію пацієнтів із коронавірусною хворобою, грипом і ГРВІ", - зазначив Ляшко.

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За його словами, перепрофілювання ліжок відбуватиметься за рахунок усіх лікарень. "Органам місцевого самоврядування ми сказали: "Самі дивіться, що можна перепрофілювати. Якщо у вас у всіх лікарнях є, наприклад, 85 тис. ліжкового фонду, то 30% з них мають бути готові прийняти грип або COVID", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що, наприклад, туберкульозні диспансери сьогодні надають ефективну допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою у Львові та Ужгороді. У Львові багато хворих на COVID-19 хочуть госпіталізуватися саме у фтізіо-пульмонологічний центр.

"В Ужгороді я особисто бачив, як надають медичну допомогу у протитуберкульозному закладі хворим на COVID. В них там також сформовані бригади, навіть кращі, ніж в інших закладах, адже там люди завжди працювали із інфекційною хворобою, знають, що таке засоби індивідуального захисту, як правильно їх носити, у них там кисень підведений до ліжок, ну і по суті COVID-19 - це легенева хвороба у більшості випадків, як і туберкульоз", - додав Ляшко.

Автор: 

лікарня (1357) грип (309) карантин (18172) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Чому нема рила цього Ляшка? Кожен раз коли я дивлюся на його фізіономію - кожен раз хочу по цій фізіономії кувалдою замахнути!
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27.08.2020 12:09 Відповісти
а зачем ты кувалду поставил на видное место ? Он её видит. Прикрой её чем то ,он подойдет к экрану вот тогда и достанешь кувалду для душевной беседы!!
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27.08.2020 12:15 Відповісти
Реклама и Пурга дерьма ..продолжение политики...
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27.08.2020 12:16 Відповісти
Выборов не будет?
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27.08.2020 12:20 Відповісти
"По его словам, перепрофилирование коек будет происходить за счет всех больниц . "Органам местного самоуправления мы сказали: "Сами смотрите, что можно перепрофилировать. Если у вас во всех больницах есть, например, 85 тыс. коечного фонда, то 30% из них должны быть готовы принять грипп или COVID", - сказал Ляшко."
Источник: https://censor.net/n3216121

И что это только в раньшее время стролили специальные больницы, инфекционные, или открывали специальные инфекционные отделения в больницах.
Наверное, в раньшее время были все чудилы.
Зато сейчас - просто, как в сказке: единая системя кондиционирования во всех палатах, например...
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27.08.2020 13:04 Відповісти
 
 