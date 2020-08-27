Чернівці, які перебувають у "червоній" зоні, запустили громадський транспорт у режимі спецперевезень

У Чернівцях, які перебувають у "червоній" зоні поширення COVID-19, 27 серпня відновили роботу громадського транспорту в режимі спецперевезень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник мера Чернівців Дмитро Сірман.

"Громадський транспорт зараз рухається в режимі спецперевезень. Тролейбуси і маршрутки, усі рухаються. В першу чергу, можливість користуватись транспортом повинні мати ті мешканці, які забезпечують життєдіяльність міста, - лікарі, працівники комунальних підприємств тощо. Але якщо буде можливість взяти інші категорії людей, будь ласка, але тільки на сидячі місця", - сказав Сірман.

Цьому рішенню передували тривалі переговори представників органів місцевого самоврядування із поліцією. Раніше у коментарі журналістам керівник патрульної поліції Чернівецької області Олег Йосипів пояснив, що вони контролюватимуть дотримання перевізниками санітарно-епідемічних норм.

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"Ми поспілкувалися і дійшли порозуміння стосовно того питання, що всі, хто здійснює спецперевезення, повинні упорядкувати всі документи та дозволи і, безумовно, ми повинні сприяти тому, щоб люди, які забезпечують життєдіяльність міста та області, відповідають за те, щоб ми могли отримати медичну допомогу, захист, а також працівники комунальних підприємств та інших служб, могли дістатися до місця роботи", - сказав головний патрульний поліцейський області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Чернівецьке тролейбусне управління припиняє всі перевезення. Це зробили на вимогу поліції.