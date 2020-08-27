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"Слуга народу" Лерос заявив про масове призначення на митницю людей Калетника: "Таке бл#дство зі "смотрящими" вже всюди, ниточки ведуть в ОП"

Нардеп "Слуги народу" Гео Лерос заявив, що керівниками митниці в регіонах призначено людей з оточення фігуранта справи про закони"16 січня", ексвіцеспікера Ігоря Калетника.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"19 серпня Кабмін звільнив главу митниці і поставив без конкурсу такого собі Павловського, звичайну ширму, яка наступного дня подала Мінфіну список із 15 керівників митниці, яких вважають людьми Калетника-Романенка. Цього ж дня Міністр фінансів Марченко всіх погодив, а 21 серпня їх Павловський призначив", - йдеться в дописі нардепа.

Лерос уточнив, що за різними даними, "в списку Калетника призначені різні чорти, люстровані, корупціонери, бандити і, звичайно ж, люди Єрмака". Як приклад він навів нового главу одеської митниці Дениса Пудрика.

Також читайте: Головою Одеської митниці призначили люстрованого Пудрика. Скільки можна займатися самознищенням? - Саакашвілі

"І головне, таке бл@дство зі "смотрящими" всюди, а всі ниточки в ОПУ", - підсумував Лерос.

Слуга народу Лерос заявив про масове призначення на митницю людей Калетника: Таке бл#дство зі смотрящими вже всюди, ниточки ведуть в ОП 01

Автор: 

Ігор Калєтнік (28) митниця (1871) Офіс Президента (2020) Лерос Гео (383) Пудрик Денис (16)


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Топ коментарі
+39
"Слуга народа" Лерос заявил о массовом назначении на таможню людей Калетника: "Такое бл#дство со смотрящими уже везде, ниточки ведут в ОП" - Цензор.НЕТ 659
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27.08.2020 12:18
+36
"Слуга народа" Лерос заявил о массовом назначении на таможню людей Калетника: "Такое бл#дство со смотрящими уже везде, ниточки ведут в ОП" - Цензор.НЕТ 6353
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27.08.2020 12:15
+32
"Слуга народа" Лерос заявил о массовом назначении на таможню людей Калетника: "Такое бл#дство со смотрящими уже везде, ниточки ведут в ОП" - Цензор.НЕТ 1227
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27.08.2020 12:21
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В Україні єдиний вихід- найняти британську, американську чи німецьку компанію для виконання митних та податкових функцій на наступні 25 років.
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27.08.2020 12:50 Відповісти
Оголосити війну німцям і здатись.
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27.08.2020 12:59 Відповісти
Ну, це занадто радикально. Німцям може сподобатися. Хоча, як крайній вихід може бути.
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27.08.2020 13:11 Відповісти
А как бодро местный бомонд радовался когда Нефедова и Верланова турнули

Кстаи, главред приложил к этому делу и свои усилия...

Как там скрутки поживают, я так понимаю, что уже все ровненько и прозрачненько

ЗЫ
Кто знает Уманский со стакана уже слез?

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27.08.2020 12:52 Відповісти
Одних пацюків замінили іншими- круговорот пацюків на митниці. Більше всього від цього пускають соплі пацюки бо, реальним людям що один пацюк, що інший значення не має. Давити потрібно і тих і інших.
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27.08.2020 12:55 Відповісти
В 1917 временное правительство часом не Вы свергали? Порошенко по такому же принципу поменяли...

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27.08.2020 13:03 Відповісти
Не буду сперичатися. Я не такий гурман щоб розрізняти відтінки смаку лайна.
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27.08.2020 13:13 Відповісти
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27.08.2020 13:56 Відповісти
О , уже и Иванову Сергею (протеже и подельнику Артема Пшонки) пора выходить из декретного отпуска , закрывать дом в Испании и возвращаться поднимать Харьковскую таможню. Да , и дом на Шатиловке нужно достроить. Короче , Ермак решил , что торговля должностями для лохов , нужно долю с контрабанды брать. Там куш на 2-3 порядка больше. За оставшееся время можно неплохо подбиться
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27.08.2020 12:59 Відповісти
Прозевал он свое счастье
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27.08.2020 13:14 Відповісти
Кто ?
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27.08.2020 14:19 Відповісти
Зараз прибіжать "нац жони", "свобода", семенсенко-грішин, та інші борцуни, і зупинять це ригівсько- зеленське свавілля.
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27.08.2020 13:04 Відповісти
Це, типу жарт, а чи як?
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27.08.2020 13:07 Відповісти
Скоріше про те що, якой розтанули націоналісти. Зовсім не видно і нечути останнім часом.
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27.08.2020 13:15 Відповісти
"А де націоналісти?!" - шепоче віляке сикливе ...!... А ти де сам???!!!
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27.08.2020 14:34 Відповісти
неее... Ермак нифига не торгует должностями.
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27.08.2020 13:10 Відповісти
Действует закон перехода количества в качество. 73% дебилов дали возможность шайке воров и мошенников узурпировать власть в стране.
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27.08.2020 13:17 Відповісти
Хіба це, сталося сьогодні? Хіба вчора Міхо не боровся з митниками? Чи позавчора там були інші? Це, звичайний кругообіг лайна в державі.
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27.08.2020 13:23 Відповісти
"Позавчора" наиболее одиозное говно пошло под люстрацию.
А вот с приходом "чессной-пречессной влады" все люстрированные вернулись...
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27.08.2020 16:23 Відповісти
зекодло.
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27.08.2020 14:32 Відповісти
не может быть!!!
Зеленский самый честный президент всех народов!!
Честнее тутанхамона даже!
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27.08.2020 14:49 Відповісти
Прикинь он на огв..ммм нажился и типа забыл я за голосовал..клон брежева стал
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27.08.2020 14:55 Відповісти
Возми ты например новую почту кто сделал с нуля ..таких организаторофф
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27.08.2020 15:00 Відповісти
Вот тебе..как кенеди макномару с форда взял...**** кадровый голод а жрёт в три хари
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27.08.2020 15:04 Відповісти
Простой нарид об этом не узнает. У них один аргумент: "главное, что презедент не ворует"
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27.08.2020 15:25 Відповісти
Зачем президенту воровать, иму и так занесут
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27.08.2020 15:37 Відповісти
Имхо, Линкольн неправ.
Эксперимент с зебилами показывает: есть категория людей, которых как раз можно обманывать вечно! - и они только больше и больше тебе верят.

Эти люди называются "малоросы" или "хохлы".
Ареал обитания - Украина, их там аж 73 %.
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27.08.2020 16:21 Відповісти
А что, папа Римский должен руководить базаром? Только свои!!!
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27.08.2020 16:25 Відповісти
Такими темпами, при которых происходит моральное падение ЗеВласти, "проффесор" Виктор Федорович, думаю аккурат, к местным выборам, успеет вернуться, и будет из Межигорья советы Зе давать.
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27.08.2020 16:31 Відповісти
Наверное скоро и премьером Украины вернут полуграмотного россиянина-геодезиста Азирова!!
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27.08.2020 19:50 Відповісти
Зеленский три-два-раз, позорит наш Кривбасс.
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27.08.2020 21:01 Відповісти
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