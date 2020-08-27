"Слуга народу" Лерос заявив про масове призначення на митницю людей Калетника: "Таке бл#дство зі "смотрящими" вже всюди, ниточки ведуть в ОП"

Нардеп "Слуги народу" Гео Лерос заявив, що керівниками митниці в регіонах призначено людей з оточення фігуранта справи про закони"16 січня", ексвіцеспікера Ігоря Калетника.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"19 серпня Кабмін звільнив главу митниці і поставив без конкурсу такого собі Павловського, звичайну ширму, яка наступного дня подала Мінфіну список із 15 керівників митниці, яких вважають людьми Калетника-Романенка. Цього ж дня Міністр фінансів Марченко всіх погодив, а 21 серпня їх Павловський призначив", - йдеться в дописі нардепа.

Лерос уточнив, що за різними даними, "в списку Калетника призначені різні чорти, люстровані, корупціонери, бандити і, звичайно ж, люди Єрмака". Як приклад він навів нового главу одеської митниці Дениса Пудрика.

Також читайте: Головою Одеської митниці призначили люстрованого Пудрика. Скільки можна займатися самознищенням? - Саакашвілі

"І головне, таке бл@дство зі "смотрящими" всюди, а всі ниточки в ОПУ", - підсумував Лерос.