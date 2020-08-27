Захворюваність на COVID-19 може зрости в Запоріжжі, вже зростає в Черкасах і Чернігові, - Ляшко

Захворюваність на COVID-19 може вирости в Запоріжжі, Черкасах, Чернігові, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Ми відстежуємо показники, котрі вказують на динаміку, щоб ми могли впливати на ситуацію через нашу систему, щоб на місцях думали, де зростає захворюваність, чому зростає і як. І ми можемо попереджати регіони, де найбільш небезпечна ситуація і де буде наступний спалах. Нині ми бачимо, що захворюваність може підвищитися в Запоріжжі, вже пішла в Черкасах, пішов Чернігів. Тобто немає ще показників для посилення карантинних обмежень, але є стійкі відсотки збільшення кількості випадків", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"., передає Цензор.НЕТ.

За словами Ляшка, МОЗ регулярно інформує регіони про результати моніторингу ситуації з поширенням COVID-19.

"Ми телефонуємо і спілкуємося постійно, і говоримо з головами обладміністрацій, і вони намагаються комунікувати. Сьогодні голови адміністрацій - це наші партнери. Однак питання, знову ж таки, органів місцевого самоврядування, місцеві вибори. Це впливає на рішення, хоча на початку епідемії, в березні-квітні, такого не було", - сказав він.

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