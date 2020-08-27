На Закарпатті банду на чолі з депутатом судитимуть за утримання в підвалі іноземців, - поліція

На Закарпатті судитимуть банду зловмисників на чолі з депутатом селищної ради, які в грудні 2019 року напали на сім'ю іноземних туристів, пограбували, відібрали документи й утримували в підвальному приміщенні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

"Під час документування злочинної діяльності угруповання правоохоронці встановили, що її організатором виявився депутат однієї із селищних рад. Її учасники напали на родину іноземних туристів, відібрали 7 тисяч доларів США, документи, одяг та мобільні телефони. Аби громадяни не звернулися в поліцію після розбійного нападу, їх силою відвезли до підвального приміщення та утримували проти їхньої волі. Серед "заручників" були й двоє малолітніх дітей", - повідомили в поліції.

Одному з потерпілих вдалося втекти та звернутися по допомогу до поліцейських. На момент його звернення вже готувалась спецоперація по затриманню учасників злочинної групи та визволенню людей.

Повідомляється, що 11 грудня 2019 року правоохоронці затримали всіх фігурантів.

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Так, Організатору та двом учасникам було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України та обрані запобіжні заходи – двом тримання під вартою, ще одному – домашній арешт.

"Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальні акти відносно організатора та одного з учасників скеровано до суду. Що стосується третього обвинуваченого у цій справі – вже триває судовий розгляд справи по суті. Зловмисникам може загрожувати до 10-ти років ув’язнення", - додається в повідомленні. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення.

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