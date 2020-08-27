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На Закарпатті банду на чолі з депутатом судитимуть за утримання в підвалі іноземців, - поліція

На Закарпатті банду на чолі з депутатом судитимуть за утримання в підвалі іноземців, - поліція

На Закарпатті судитимуть банду зловмисників на чолі з депутатом селищної ради, які в грудні 2019 року напали на сім'ю іноземних туристів, пограбували, відібрали документи й утримували в підвальному приміщенні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

"Під час документування злочинної діяльності угруповання правоохоронці встановили, що її організатором виявився депутат однієї із селищних рад. Її учасники напали на родину іноземних туристів, відібрали 7 тисяч доларів США, документи, одяг та мобільні телефони. Аби громадяни не звернулися в поліцію після розбійного нападу, їх силою відвезли до підвального приміщення та утримували проти їхньої волі. Серед "заручників" були й двоє малолітніх дітей", - повідомили в поліції.

Одному з потерпілих вдалося втекти та звернутися по допомогу до поліцейських. На момент його звернення вже готувалась спецоперація по затриманню учасників злочинної групи та визволенню людей.

Повідомляється, що 11 грудня 2019 року правоохоронці затримали всіх фігурантів.

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Так, Організатору та двом учасникам було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України та обрані запобіжні заходи – двом тримання під вартою, ще одному – домашній арешт.

"Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальні акти відносно організатора та одного з учасників скеровано до суду. Що стосується третього обвинуваченого у цій справі – вже триває судовий розгляд справи по суті. Зловмисникам може загрожувати до 10-ти років ув’язнення", - додається в повідомленні. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення.

Також дивіться: Поліція Дніпропетровщини закрила "реабілітаційні центри": понад 170 людей утримували і примушували працювати. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

депутат (1771) Нацполіція (15138) Закарпатська область (2044)


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Топ коментарі
+4
Русьгє курва вже тут
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27.08.2020 12:49
+3
Они серьезно нам втирают, что это чисто местная банда без веревочек на верх?

На Закарпатье банду во главе с депутатом будут судить за удерживание в подвале иностранцев, - полиция - Цензор.НЕТ 9617
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27.08.2020 12:34
+3
Есть уверенность, что депутат из партии Порошенко, там таких "красавчиков" много
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27.08.2020 12:42
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Они серьезно нам втирают, что это чисто местная банда без веревочек на верх?

На Закарпатье банду во главе с депутатом будут судить за удерживание в подвале иностранцев, - полиция - Цензор.НЕТ 9617
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27.08.2020 12:34 Відповісти
Одному из пострадавших удалось сбежать и обратиться за помощью к полицейским. На момент его обращения уже готовилась спецоперация по задержанию участников преступной группы и освобождению людей. Источник: https://censor.net/n3216131\\\\\\\\\\

Могли бы и не унижаться, и так уже ниже некуда. Это как - вот завтра сержанта Васю тайно хотели уволить, а он, при выслуге 19 лет, нажрался и вылетел на остановку, передавив стоящих там и даже ждущих.
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27.08.2020 12:35 Відповісти
Есть уверенность, что депутат из партии Порошенко, там таких "красавчиков" много
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27.08.2020 12:42 Відповісти
Русьгє курва вже тут
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27.08.2020 12:49 Відповісти
Кацапські свині паляться на дрібницях
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27.08.2020 12:50 Відповісти
Ватный рашистский длбб , пиши сразу- *все знают* ,а не *есть уверенность*
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27.08.2020 13:08 Відповісти
Лечиться надо. Богдан Пеняк, самовыдвижение. И вообще в Великоберезнянськой райраде нет депутатов от ББП-ЄС, там как и везде на Закарпатье, Балоги рулят, вроде
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27.08.2020 13:17 Відповісти
Есть уверенность что здесь гадят боты дырявых адептов партии педошария, ювт, попоблока или просто *********.
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27.08.2020 14:42 Відповісти
банда депутатів терорізувала і грабила народ України...
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27.08.2020 12:48 Відповісти
група осіб на чолі з депутатом райради переправляла за кордон нелегалів. В однієї родини з Таджикістану грошей не вистачило на апетити групи, а жаба задавила просто їх відпустити, подумали, мабуть, що ті знайдуть таки дешевший варіант, повідомлять своїм, вигідний бізнес стане не таким вигідним, але на тому й погоріли
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27.08.2020 13:20 Відповісти
 
 