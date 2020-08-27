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Новини Коронавірус і карантин
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Фінансовий запас для боротьби з COVID-19 є, але це не означає, що його можна витрачати бездумно, - Ляшко

Фінансовий запас для боротьби з COVID-19 є, але це не означає, що його можна витрачати бездумно, - Ляшко

Фінансовий запас для ефективної боротьби з COVID-19 є в достатній кількості, проте використовувати його потрібно раціонально.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Фінансовий запас є. Ми хотіли локалізувати всіх хворих у визначених закладах охорони здоров'я, на це нам виділили 15 млрд грн, і ми їх використовуємо через НСЗУ, на липень було витрачено 3 млрд грн, тому запас є. Утім, це не означає, що запас можна витрачати бездумно", - наголосив Ляшко.

За словами головного санітарного лікаря, нині МОЗ підключає нові заклади для госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

"Днями приєднали ще сім лікарень. До нас постійно пишуть, просять включити, тому що зростає динаміка заповнюваності ліжок. Ще в запасі є 240 закладів. Зараз органам місцевого самоврядування поставлено завдання підготувати на жовтень 30% існуючого ліжкового фонду під можливу госпіталізацію пацієнтів з COVID-19", - сказав Ляшко.

Також читайте: Захворюваність на COVID-19 може зрости в Запоріжжі, вже зростає в Черкасах і Чернігові, - Ляшко

Автор: 

карантин (18172) фінансування (3096) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Якщо кінчаться гроші, то койки можна ставити на новенький асфальт.
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27.08.2020 12:57
+2
Так вот для чего продлили карантин сразу на 2 месяца, оказывается финансовый запас ещё есть, не всё видать смогли растащить.
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27.08.2020 13:03
+1
Финансовый запас для борьбы с COVID-19 есть, но это не означает, что его можно тратить бездумно, - Ляшко - Цензор.НЕТ 41
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27.08.2020 12:58
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Что не все еще на большой распил от осла и авакяну отдали???
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27.08.2020 12:57 Відповісти
Якщо кінчаться гроші, то койки можна ставити на новенький асфальт.
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27.08.2020 12:57 Відповісти
Финансовый запас для борьбы с COVID-19 есть, но это не означает, что его можно тратить бездумно, - Ляшко - Цензор.НЕТ 41
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27.08.2020 12:58 Відповісти
ЗЕйчик мальчик хочет в Плейбой
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27.08.2020 13:00 Відповісти
Ой а шо такое- выпустили Ляшко снова , как спасательный пиарный круг...
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27.08.2020 12:59 Відповісти
Жив, значит, вице-король Украины Ляшко.
В отличие от Президента Степанова.
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27.08.2020 13:01 Відповісти
Я вірно зрозумів, що наш преЗЕдент ще й морський кордон буде особисто боронити ?

***
Президентскую яхту Одесского отряда морской охраны ремонтируют в Николаеве

Финансовый запас для борьбы с COVID-19 есть, но это не означает, что его можно тратить бездумно, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7862
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27.08.2020 12:59 Відповісти
Здається ми стали забувати, що танкер Делфі, який під лічним контролєм, досі лежить на пляжі.
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27.08.2020 13:00 Відповісти
Уже не лежит...уже стоит...и все это благодаря личному контролю..😃
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27.08.2020 13:02 Відповісти
Так вот для чего продлили карантин сразу на 2 месяца, оказывается финансовый запас ещё есть, не всё видать смогли растащить.
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27.08.2020 13:03 Відповісти
Финансовый запас для борьбы с COVID-19 есть, но это не означает, что его можно тратить бездумно, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8065
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27.08.2020 13:08 Відповісти
Новость из новостей, зайчики, сидите на стульях крепко, не упадите:
"Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию

Бывший президент Грузии, а ныне глава исполкома национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию, где пройдут парламентские выборы. Свое заявление он сделал на видео в Facebook."

Понять Николозовича можно: лучше сидеть на нарах в грузинском СИЗО, чем лежать под ИВЛ рядом в Юлией Владимировной и Степановым
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27.08.2020 13:13 Відповісти
Не каждому же врачу деньги давать, потому, что на всех расчитано не было
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27.08.2020 13:21 Відповісти
Если борьба есь а результата нет, то обычно уходят в отставку, но это не про воров Ляшка и Степанова
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27.08.2020 13:23 Відповісти
Только на строительство дорог, туда можно и бездумно.
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27.08.2020 14:12 Відповісти
Уже растратили, напечатают еще(
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27.08.2020 16:01 Відповісти
 
 