Фінансовий запас для боротьби з COVID-19 є, але це не означає, що його можна витрачати бездумно, - Ляшко

Фінансовий запас для ефективної боротьби з COVID-19 є в достатній кількості, проте використовувати його потрібно раціонально.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Фінансовий запас є. Ми хотіли локалізувати всіх хворих у визначених закладах охорони здоров'я, на це нам виділили 15 млрд грн, і ми їх використовуємо через НСЗУ, на липень було витрачено 3 млрд грн, тому запас є. Утім, це не означає, що запас можна витрачати бездумно", - наголосив Ляшко.

За словами головного санітарного лікаря, нині МОЗ підключає нові заклади для госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

"Днями приєднали ще сім лікарень. До нас постійно пишуть, просять включити, тому що зростає динаміка заповнюваності ліжок. Ще в запасі є 240 закладів. Зараз органам місцевого самоврядування поставлено завдання підготувати на жовтень 30% існуючого ліжкового фонду під можливу госпіталізацію пацієнтів з COVID-19", - сказав Ляшко.

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