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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку поточної доби на всіх ділянках фронту на Донбасі зберігається режим тиші, - Міноборони

Від початку поточної доби на всіх ділянках фронту на Донбасі зберігається режим тиші, - Міноборони

Від початку поточної доби випадків порушення режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони.

"Від початку поточної доби, станом на 12:00, в смугах відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша. Наші мужні воїни продовжують виконувати поставлені завдання і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 серпня зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За місяць перемир'я на Донбасі Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 713 порушень режиму припинення вогню

Автор: 

Міноборони (7318) Донбас (22354) перемир’я (892) операція Об’єднаних сил (6725)


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ну це по даним міноборони, а як на справді? Знову зненацька з неба міна впаде, а нам скажуть - то не бойові, то провокація, а буба самий ******** миротворець галактики!
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27.08.2020 13:06 Відповісти
"... демонтаж плити і знака-тризуба в СБУ було зроблено за впливу нардепки-слугіні Верещук.
За інформацією від справжніх українських офіцерів цю ініциативу зелених реалізовував громадянський чоловік, депутатки СН Ірини Верещук, яка лізе у мери Києва." Лора Підгірна
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27.08.2020 13:08 Відповісти
Нехай лізе сракою наперед, її там зустрінуть.
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27.08.2020 13:11 Відповісти
Збрехавший раз, хто тобі повірить? Лише 73% лохів.
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27.08.2020 13:13 Відповісти
73% це не вся країна.
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27.08.2020 13:24 Відповісти
А взрывы домов в Крыму?
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27.08.2020 13:34 Відповісти
 
 