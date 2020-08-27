Від початку поточної доби на всіх ділянках фронту на Донбасі зберігається режим тиші, - Міноборони

Від початку поточної доби випадків порушення режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони.

"Від початку поточної доби, станом на 12:00, в смугах відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша. Наші мужні воїни продовжують виконувати поставлені завдання і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 серпня зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ.

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