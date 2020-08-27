МОЗ рекомендує мінімізувати проведення лекцій для студентів-медиків в аудиторіях, що розташовані в лікарняних корпусах, - заступниця міністра Микичак

Міністерство охорони здоров'я розробило і направило до вишів рекомендації з навчання студентів.

Про це під час брифінгу заявила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, минулого тижня міністерство збирало нараду ректорів вишів, які працюють у сфері управління МОЗ. На зустрічі детально обговорили всі питання, що стосуються організації навчання студентів.

"Насамперед, ми рекомендуємо дуже прицільно звернути увагу на запобігання спалахам у гуртожитках, де проживають студенти. Мають дотримуватися всі рекомендації, що стосуються запобігання коронавірусу. Також є рекомендації щодо організації навчального процесу в студентських аудиторіях", - зазначила заступниця голови МОЗ.

У міністерстві особливо звернули увагу на те, що студенти-медики, які проходять практичні заняття в медзакладах, мають з усією відповідальністю дотримуватися протиепідемічних вимог, встановлених для закладів охорони здоров'я.

"Зокрема, ми рекомендуємо кафедрам звести до мінімуму проведення лекційних занять у тих лекційних аудиторіях, які розташовані в лікарняних корпусах і в безпосередньому сусідстві з відділеннями, де лікуються пацієнти. Без сумніву, не будуть проводитися лекційні та практичні заняття в тих лікарнях, які мають статус "коронавірусних", - додала Микичак.

Також читайте: Ми повинні виробляти вакцину від коронавірусу самостійно, - МОЗ