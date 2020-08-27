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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ рекомендує мінімізувати проведення лекцій для студентів-медиків в аудиторіях, що розташовані в лікарняних корпусах, - заступниця міністра Микичак

МОЗ рекомендує мінімізувати проведення лекцій для студентів-медиків в аудиторіях, що розташовані в лікарняних корпусах, - заступниця міністра Микичак

Міністерство охорони здоров'я розробило і направило до вишів рекомендації з навчання студентів.

Про це під час брифінгу заявила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, минулого тижня міністерство збирало нараду ректорів вишів, які працюють у сфері управління МОЗ. На зустрічі детально обговорили всі питання, що стосуються організації навчання студентів.

"Насамперед, ми рекомендуємо дуже прицільно звернути увагу на запобігання спалахам у гуртожитках, де проживають студенти. Мають дотримуватися всі рекомендації, що стосуються запобігання коронавірусу. Також є рекомендації щодо організації навчального процесу в студентських аудиторіях", - зазначила заступниця голови МОЗ.

У міністерстві особливо звернули увагу на те, що студенти-медики, які проходять практичні заняття в медзакладах, мають з усією відповідальністю дотримуватися протиепідемічних вимог, встановлених для закладів охорони здоров'я.

"Зокрема, ми рекомендуємо кафедрам звести до мінімуму проведення лекційних занять у тих лекційних аудиторіях, які розташовані в лікарняних корпусах і в безпосередньому сусідстві з відділеннями, де лікуються пацієнти. Без сумніву, не будуть проводитися лекційні та практичні заняття в тих лікарнях, які мають статус "коронавірусних", - додала Микичак.

Також читайте: Ми повинні виробляти вакцину від коронавірусу самостійно, - МОЗ

Автор: 

виш (545) карантин (18172) МОЗ (5390) COVID-19 (19765) Микичак Ірина (55) коронавірус (19923)


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Та пусть учатся делать операции по ютубу. Какая разница?
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27.08.2020 13:15 Відповісти
Студенты медики 100 лет назад
"Отправьте нас в очаги чумы или холеры"
Студенты медики сегодня
"О корона, давайте учите нас онлайн"
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27.08.2020 13:16 Відповісти
Как обстоят дела с поголовным, бесплатным тестированием украинцев, обещанным в пик Коронавируса ?
Даже в этом всех на***ли ?

Минздрав рекомендует минимизировать проведение лекций для студентов-медиков в аудиториях, находящихся в больничных корпусах, - замминистра Микичак - Цензор.НЕТ 4776
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27.08.2020 13:24 Відповісти
Почему лекции нельзя читать онлайн?
А то ходит старый пердун щось бормоче , а дети вирус могут подхватить.
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27.08.2020 14:16 Відповісти
 
 