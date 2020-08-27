Журналістка Величко, яка робила інтерв'ю зі зриву "вагнерівської спецоперації", заявила про стеження

Журналістка Любов Величко, яка підготувала інтерв'ю про зрив спецоперації СБУ із затримання найманців ПВК "Вагнера", заявила про те, що її автомобіль переслідували.

Про це вона написала в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

" Темний Chevrole Lacetti вчора переслідував мій автомобіль. Демонстративно, попри купу маневрів та блукань вуличками на шляху додому. Було темно, за 100 метрів до мого будинку (це приватний сектор) у місці, де не світить ліхтар, стояв чоловік років 40ка в чорній куртці. Щойно автомобіль зрівнявся з ним, він посвітив на водійське сидіння ліхтарем (не мобільним телефоном, а справжнім потужним ліхтарем; до речі, хто з вас востаннє користувався справжнім ліхтарем?)"- повідомила Величко.

За її словами, номерів автомобіля в базі МВС не виявилося.

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"За законом, такі номери прикриття зазвичай використовують правоохоронці (СБУ, Нацпол тощо) в рамках оперативно-розшукових дій. Тому я відправила запити в усі правоохоронні органи, бо мені цікаво, чи є я об'єктом слідчих оперативно-розшукових дій. Якщо ні, то проти мене використовуються незаконні методи переслідування. Демонстративно - з метою залякування", - зазначає Величко.

Серед можливих причин таких дій проти неї журналістка називає своє недавнє інтерв'ю з куратором спецоперації із затримання найманців ПВК "Вагнера".

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.



