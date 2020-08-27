Журналістка Величко, яка робила інтерв'ю зі зриву "вагнерівської спецоперації", заявила про стеження
Журналістка Любов Величко, яка підготувала інтерв'ю про зрив спецоперації СБУ із затримання найманців ПВК "Вагнера", заявила про те, що її автомобіль переслідували.
Про це вона написала в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
" Темний Chevrole Lacetti вчора переслідував мій автомобіль. Демонстративно, попри купу маневрів та блукань вуличками на шляху додому. Було темно, за 100 метрів до мого будинку (це приватний сектор) у місці, де не світить ліхтар, стояв чоловік років 40ка в чорній куртці. Щойно автомобіль зрівнявся з ним, він посвітив на водійське сидіння ліхтарем (не мобільним телефоном, а справжнім потужним ліхтарем; до речі, хто з вас востаннє користувався справжнім ліхтарем?)"- повідомила Величко.
За її словами, номерів автомобіля в базі МВС не виявилося.
"За законом, такі номери прикриття зазвичай використовують правоохоронці (СБУ, Нацпол тощо) в рамках оперативно-розшукових дій. Тому я відправила запити в усі правоохоронні органи, бо мені цікаво, чи є я об'єктом слідчих оперативно-розшукових дій. Якщо ні, то проти мене використовуються незаконні методи переслідування. Демонстративно - з метою залякування", - зазначає Величко.
Серед можливих причин таких дій проти неї журналістка називає своє недавнє інтерв'ю з куратором спецоперації із затримання найманців ПВК "Вагнера".
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
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Девачка, может быть, даже и не являясь экзальтированной дурочкой по сути, поддалась массовому искушению её из себя изобразить.
Колхоз им. Ренаты Литвиновой.
Газ вже на 45% підняли тут на Цензорі стання була.
Зеленский - 23%
Слуга народа - 20,7%
Цена газа для населения выросла на 45%, - "Нафтогаз"
К Новому году приедут на конечную остановку.
Так что Зелин рейтинг как был в районе 30%, так и остался.
Рейтинг вырос.
Приберіть Баригу та зашкварених і з'явиться справжня альтернатива і СН, і ОПЗЖ.
Наразі ж радіти падінню рейтинґа Зе я б не став. Бо голоси, що пішли від Зе ніколи не відійдуть до його ПРЯМОГО опонента. Тобто до Педро Шоколадного. Їх піймають - трохи ОПЗЖ, трохи можливий новий проєкт Разумкова.
Тож, думаймо, перш ніж радіти чи топити за рошенфюрера.
а у ОПЗЖ рейтинг наразі чи не більший за Регіоналів.
Як таке може бути? Це ж маячня!
Нам нахабно сцуть у очі
Щкода, дядьку, що Вас не було в Україні з 2014 по 2019-й р.
Я ніколи не працювала на телеканалі "112", з 2015 року я працюю виключно як журналіст-фрілансер з різними виданнями. Для сайту "112" я написала кілька публікацій у 2015 році про корупцію в оборонці. З того часу більше не публікувалася там. Знову ж таки, загугліть.
ЗЕлупонек труслив, но обидчив и злопамятен.
https://ord-ua.com/2020/08/24/koordinator-vagnerivskoyi-specoperaciyi-pro-yiyi-proval-ce-banalna-zrada-intervyu-video-dokumenti/ (ІНТЕРВ'Ю, ВІДЕО, ДОКУМЕНТИ)
24.08.2020
https://ord-ua.com/2020/08/24/koordinator-vagnerivskoyi-specoperaciyi-pro-yiyi-proval-ce-banalna-zrada-intervyu-video-dokumenti/
Все эти мрази: Ермаки, Демченки, Шефиры, Тимошенки, Трофимовы - регулярно сливают через мессенджеры и в приватных беседах абсолютно всю информацию врагу (мокселям/кацапам), особено это касается планирования/проведения спецопераций, финансирования стратегических отраслей экономики, заключения внешнеэкономических контрактов.
Я не удивлюсь, если уже добрались и слили врагу (москалям) агентурный аппарат в СВР/СБУ/ГУР МО.
Возможно за журналисткой следили люди Медведчука из охранной фирмы Шторм.
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постоянно ношу светодиодный фонарик . он яркий мощный и компактный .у телефона другие функции .
Так что, жрите не обляпайтесь, как говорится!!!