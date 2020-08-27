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Новини
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Журналістка Величко, яка робила інтерв'ю зі зриву "вагнерівської спецоперації", заявила про стеження

Журналістка Величко, яка робила інтерв'ю зі зриву

Журналістка Любов Величко, яка підготувала інтерв'ю про зрив спецоперації СБУ із затримання найманців ПВК "Вагнера", заявила про те, що її автомобіль переслідували.

Про це вона написала в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

" Темний Chevrole Lacetti вчора переслідував мій автомобіль. Демонстративно, попри купу маневрів та блукань вуличками на шляху додому. Було темно, за 100 метрів до мого будинку (це приватний сектор) у місці, де не світить ліхтар, стояв чоловік років 40ка в чорній куртці. Щойно автомобіль зрівнявся з ним, він посвітив на водійське сидіння ліхтарем (не мобільним телефоном, а справжнім потужним ліхтарем; до речі, хто з вас востаннє користувався справжнім ліхтарем?)"- повідомила Величко.

За її словами, номерів автомобіля в базі МВС не виявилося.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс генпрокурора відреагував на інформацію про "злив" спецоперації СБУ із затримання "вагнерівців": Посилаються на таємницю досудового розслідування. ДОКУМЕНТ

Журналістка Величко, яка робила інтервю зі зриву вагнерівської спецоперації, заявила про стеження 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Координатор "вагнерівської спецоперації": "Це банальна зрада" (оновлено). ВIДЕО

"За законом, такі номери прикриття зазвичай використовують правоохоронці (СБУ, Нацпол тощо) в рамках оперативно-розшукових дій. Тому я відправила запити в усі правоохоронні органи, бо мені цікаво, чи є я об'єктом слідчих оперативно-розшукових дій. Якщо ні, то проти мене використовуються незаконні методи переслідування. Демонстративно - з метою залякування", - зазначає Величко.

Серед можливих причин таких дій проти неї журналістка називає своє недавнє інтерв'ю з куратором спецоперації із затримання найманців ПВК "Вагнера".

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Журналістка Величко, яка робила інтервю зі зриву вагнерівської спецоперації, заявила про стеження 02
Журналістка Величко, яка робила інтервю зі зриву вагнерівської спецоперації, заявила про стеження 03

Автор: 

журналістика (1752) переслідування (93) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+43
Володимир Олександрович, вас вітає КМІС з новим рейтингом...

Журналистка Величко, которая делала интервью по срыву "вагнеровской спецоперации", заявила о слежке - Цензор.НЕТ 6470
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27.08.2020 13:32
+42
Це при Порошенку за вами журналістами ніхто не стежив, тому вашими руками Порошенка й прибрали. А зараз той на кого ви всі працювали і який, в тому числі, вашими зусиллями сидить на Банковій. Їжте, не обляпайтесь.
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27.08.2020 13:34
+41
зе-шакалам дали команду фас
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27.08.2020 13:26
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зе-шакалам дали команду фас
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27.08.2020 13:26 Відповісти
- Ах, если бы гири были золотые! Честное, благородное слово, я бы на ней женился! ©
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27.08.2020 15:42 Відповісти
Сча будет очередная случайность с "неосторожным обращением с кастрюлей" или "лифтом"...
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27.08.2020 13:28 Відповісти
кстати, кто из вас последний раз пользовался настоящим фонарем?

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27.08.2020 13:32 Відповісти
Воспользоваться фонарем последний раз смогут не только лишь все, мало кто сможет это сделать
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27.08.2020 13:33 Відповісти
Эта фраза убила весь драматизм ситуации.
Девачка, может быть, даже и не являясь экзальтированной дурочкой по сути, поддалась массовому искушению её из себя изобразить.
Колхоз им. Ренаты Литвиновой.
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27.08.2020 19:44 Відповісти
Какая еще Литвинова?Это Чорновол номер три.Номер два это дура со сломанным ребром в Днепре".А ткачиха с поварихой,с сватьей бабой Бабарихой..."
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28.08.2020 06:52 Відповісти
Володимир Олександрович, вас вітає КМІС з новим рейтингом...

Журналистка Величко, которая делала интервью по срыву "вагнеровской спецоперации", заявила о слежке - Цензор.НЕТ 6470
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27.08.2020 13:32 Відповісти
всеравно еще много зебилов не отдуплилось...
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27.08.2020 13:38 Відповісти
Почек. Хай но ближче до зими...
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27.08.2020 16:41 Відповісти
Ага, платіжечки хайно після виборів місцевих прийдуть.
Газ вже на 45% підняли тут на Цензорі стання була.
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27.08.2020 20:59 Відповісти
вже 29,5%
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27.08.2020 13:54 Відповісти
https://ukraine-elections.com.ua/socopros/opinion_poll_show/1337 Рейтинг, 27 июля 2020

Зеленский - 23%
Слуга народа - 20,7%
Цена газа для населения выросла на 45%, - "Нафтогаз"

К Новому году приедут на конечную остановку.
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27.08.2020 14:55 Відповісти
і це має бути підземка
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27.08.2020 19:24 Відповісти
Рейтинг президента - это результат голосования за него в Первом туре выборов, тк во втором к голосующим "за" присоединяются голосующие "против" оппонента.
Так что Зелин рейтинг как был в районе 30%, так и остался.
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27.08.2020 16:03 Відповісти
ти застосовуєш свою зебілогіку, щоб якось виділитись серед шмарклявої маси.
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27.08.2020 18:58 Відповісти
так рейтинг Зе в первом туре - 31%, сейчас 37%
Рейтинг вырос.
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27.08.2020 16:47 Відповісти
Це добре щодо Зеленського але небезпека полягає в тому, що мудрий нарід надав ОПЗЖ друге місце в опитуваннях, а ЄС - аж 3-тє. Тому треба тиснути на ОПЗЖ зі всіх боків.
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27.08.2020 17:02 Відповісти
Нарід то мудрий. Вожді - тупі. Зокрема, "сивочолий гетьман" з рейтингом у 5%. Саме він є причиною і перемоги зелених кхмерів, і нинішньої переваги ОПЗЖ.
Приберіть Баригу та зашкварених і з'явиться справжня альтернатива і СН, і ОПЗЖ.

Наразі ж радіти падінню рейтинґа Зе я б не став. Бо голоси, що пішли від Зе ніколи не відійдуть до його ПРЯМОГО опонента. Тобто до Педро Шоколадного. Їх піймають - трохи ОПЗЖ, трохи можливий новий проєкт Разумкова.
Тож, думаймо, перш ніж радіти чи топити за рошенфюрера.
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27.08.2020 18:47 Відповісти
Пятого Президента зовуть ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ . ЗАпамятай це зебіл.
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27.08.2020 19:41 Відповісти
КанХфет этому парню, КанХфет
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27.08.2020 22:37 Відповісти
А журналісти зьясувалит, що по документах він Petro Incognito.
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28.08.2020 00:11 Відповісти
ОПЗЖ - це ті ж самі, що ОБРАЛИ у 2010 Янука.
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27.08.2020 18:50 Відповісти
тільки їх повинно бути -2млн (Крим) та - 3..5млн (Донбас)
а у ОПЗЖ рейтинг наразі чи не більший за Регіоналів.
Як таке може бути? Це ж маячня!
Нам нахабно сцуть у очі
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27.08.2020 21:31 Відповісти
Наглая маланская харя...Вам - зебилам лычыть его кохання...
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27.08.2020 19:13 Відповісти
Це при Порошенку за вами журналістами ніхто не стежив, тому вашими руками Порошенка й прибрали. А зараз той на кого ви всі працювали і який, в тому числі, вашими зусиллями сидить на Банковій. Їжте, не обляпайтесь.
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27.08.2020 13:34 Відповісти
"При Порошенку за журналістами ніхто не стежив"?

Щкода, дядьку, що Вас не було в Україні з 2014 по 2019-й р.
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27.08.2020 18:48 Відповісти
наприклад ?
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27.08.2020 19:24 Відповісти
У них журнолізти, це ті які шоколядне гузно вилівзували, а решта до журнолізтів ніякого відношення не мали. До речі, обіцяв життя віддати аби програму не закрили, аде і досі чомусь живий...
Журналістка Величко, яка робила інтерв'ю зі зриву "вагнерівської спецоперації", заявила про стеження - Цензор.НЕТ 1743
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28.08.2020 00:23 Відповісти
Порошенко такий же покидьок, як і Зеленський. Просто в Україні кожен наступний президент-не українець гірший за попереднього. Нагадаю принагідно, що останній етнічний українець, який правив Україною, був Петро Шелест.
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27.08.2020 19:23 Відповісти
Порошенко--етнічний українець. Памятай це платний троль і зебіл.
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27.08.2020 19:43 Відповісти
Я́ків Дов Бла́йх, головний рабин України, каже, що Порошенко - єврей (що по-українські значить жид). ЩЕ РАЗ: останній етнічний українець, який правий Україною, був Петро Шелест.
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28.08.2020 01:18 Відповісти
Зрадник обісрався що вона докопається до істини.
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27.08.2020 13:34 Відповісти
И чего "зраднику" нужно было " обс.ратися"?!Ведь офис президента ,прокуратура,суды и 90% СМИ подконтрольны зелёной власти !!!Можно было заявить в СМИ,(как путин и песков это часто делают)-"мол это не я и хата не моя"!!!
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27.08.2020 18:40 Відповісти
Ну и навыирали дерьма. Что не так с нацией?
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27.08.2020 13:34 Відповісти
Нація недороблена. Половина триндить на общєпанятном (ізик колонізатора).
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27.08.2020 20:04 Відповісти
Аваківськи шакали намагаються залякати..
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27.08.2020 13:35 Відповісти
та може то вже й московські лицарі без страха і упрьока.
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27.08.2020 19:26 Відповісти
Опять что-то сожгут или полагают, как и журналистам "Схем"
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27.08.2020 13:36 Відповісти
липень 2019
Журналістка Величко, яка робила інтерв'ю зі зриву "вагнерівської спецоперації", заявила про стеження - Цензор.НЕТ 9811
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27.08.2020 13:37 Відповісти
нада было гвоздем выцарапать слово из 3 букв
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27.08.2020 13:40 Відповісти
ИВК?
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27.08.2020 14:56 Відповісти
Бяда Фсбшная подстилка в личине патриота.
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27.08.2020 13:43 Відповісти
Вот Вам и террор начинается от Бубочки. Берегите машину и дом.
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27.08.2020 13:46 Відповісти
Почитай про ее "деятельность"
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27.08.2020 14:03 Відповісти
Журналістка Величко, яка робила інтерв'ю зі зриву "вагнерівської спецоперації", заявила про стеження - Цензор.НЕТ 7070
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27.08.2020 13:48 Відповісти
Любит фонари?
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27.08.2020 13:50 Відповісти
Эта "журналистка" обсирала Революцию Достоинства, "работает" на телеканале "112", которым владеет некий Бенкендорф, он же председатель правления телеканала "Интер".Так что могу посоветовать ездить на троллейбусе. А в принципе, это все тот же закон бумеранга
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27.08.2020 14:02 Відповісти
так она, что не за Петра Алексеича...примазаться хочет....не красиво это.
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27.08.2020 14:56 Відповісти
Ну ви коли брешете, то хоч робіть це професійно. Я написала цілий цикл позитивних матеріалів про Євромайдан із самого його початку для TEXTY.org.ua. Ось перший матеріал https://texty.org.ua/articles/50949/Odyn_namet_na_Majdani_Ludy_pryjihaly_sami-50949/ Немає жодної публікації, де я негативно писала про Революцію гідності. Загугліть.

Я ніколи не працювала на телеканалі "112", з 2015 року я працюю виключно як журналіст-фрілансер з різними виданнями. Для сайту "112" я написала кілька публікацій у 2015 році про корупцію в оборонці. З того часу більше не публікувалася там. Знову ж таки, загугліть.
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27.08.2020 20:25 Відповісти
Журналістка Величко, яка робила інтерв'ю зі зриву "вагнерівської спецоперації", заявила про стеження - Цензор.НЕТ 2980
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27.08.2020 14:07 Відповісти
Отделение ФСБ в Украине с офисом на Банковой хочет вычислить, кто отдал ей "пленки" о их подрывной деятельности.
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27.08.2020 14:13 Відповісти
"слуга народу" перетворивсь на зрадника своїх же розвідників. А Баканов, дружбан, постарається допомогти "відмитись". Показова ситуація з ТСК.
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27.08.2020 14:20 Відповісти
Там в Раше ***** уже открыто заявил, что дело " вагнеровцев" связано со спецслужбами Украины и США. А наша лживая власть и дальше твердит, что они там непричем и слива никакого не было с жОПы.
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27.08.2020 15:02 Відповісти
***** заявляет что кацапских войск на Донбассе нет, а оружие в шахтах выкопали. Так что ссылаться на высеры ***** это себя не уважать.
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27.08.2020 15:33 Відповісти
Ну, уж если сам ***** заявил, то тогда это истина в высшей инстанции, ему нужно верить!
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28.08.2020 06:50 Відповісти
не стесняюсь спросить.а на хера это знать,что-то от этого изменится ?
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27.08.2020 15:05 Відповісти
Любові Величко - величезний РЕСПЕКТ за чесність, принциповість та громадянську позицію!
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27.08.2020 15:35 Відповісти
А вы уверены, что там еще осталось место куда поставить респект?
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27.08.2020 17:02 Відповісти
не думай .не думай . о секундах с высока..там плейшнер на лыжах а мой парабеллум закатился за батарею...свистят они как пули у виска..
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27.08.2020 15:41 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/07/31/7261297/ Кортеж Зеленского нарушает правила, а Ермак ездит на номерах-призраках
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27.08.2020 15:47 Відповісти
Я так понимаю, что Бутусову теперь тоже стоит быть осторожнее.

ЗЕлупонек труслив, но обидчив и злопамятен.
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27.08.2020 15:59 Відповісти
Шмаркля опять позвонила Баканову?
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27.08.2020 16:06 Відповісти
Найти,и наказать.Я про автомобиль.
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27.08.2020 16:15 Відповісти
Я про несуществующие номера: это могут свободно передвигаться агенты ФСБ, ЦРУ, МОСАДА... или просто бандиты.
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27.08.2020 16:41 Відповісти
Ну так нечего записывать интервью от фсбшных дезинформаторов и выдавать их за слив из сбу.
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27.08.2020 16:48 Відповісти
ти б краще зайнялась якимось путнім ділом , шастаєш по ночам як прости.....
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27.08.2020 17:13 Відповісти
А что по этой теме говорят суки которых мы раньше называли зебилами?
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27.08.2020 17:17 Відповісти
Де береться ще тих 37? Вже навіть овоща перестрибнув і навіть Кілю Бімбу, а тупорилих багато, які готові підставити свій хвіст.
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27.08.2020 17:26 Відповісти
https://ord-ua.com/2020/08/24/koordinator-vagnerivskoyi-specoperaciyi-pro-yiyi-proval-ce-banalna-zrada-intervyu-video-dokumenti/ Координатор «вагнерівської спецоперації» про її провал: «ЦЕ БАНАЛЬНА ЗРАДА»
https://ord-ua.com/2020/08/24/koordinator-vagnerivskoyi-specoperaciyi-pro-yiyi-proval-ce-banalna-zrada-intervyu-video-dokumenti/ (ІНТЕРВ'Ю, ВІДЕО, ДОКУМЕНТИ)
24.08.2020
https://ord-ua.com/2020/08/24/koordinator-vagnerivskoyi-specoperaciyi-pro-yiyi-proval-ce-banalna-zrada-intervyu-video-dokumenti/
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27.08.2020 18:16 Відповісти
В 20-й раз повторяю: окружение зеленого торчка на 90% состоит из агентуры врага (кацапстана/москальщины). Они не обременены никакими патриотическими чувствами к государству Украина и не отягощены никакими моральными принципами.
Все эти мрази: Ермаки, Демченки, Шефиры, Тимошенки, Трофимовы - регулярно сливают через мессенджеры и в приватных беседах абсолютно всю информацию врагу (мокселям/кацапам), особено это касается планирования/проведения спецопераций, финансирования стратегических отраслей экономики, заключения внешнеэкономических контрактов.
Я не удивлюсь, если уже добрались и слили врагу (москалям) агентурный аппарат в СВР/СБУ/ГУР МО.
Возможно за журналисткой следили люди Медведчука из охранной фирмы Шторм.
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27.08.2020 18:39 Відповісти
Правду кажеш,це очевидно,але кругом свавлля і беззаконня...патріотів знищують,героїв знецінюють,ворогів і шкідників вихвалляють:це навіть гірше ніж содом і гомора.
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27.08.2020 21:40 Відповісти
ЗЕБЕНСЬКОГО ПІД ЗАД КОЛІНОМ З ПОСТА ПРЕЗИДЕНТА ЗА ТЕ ЩО ЗРАДИВ УКРАЇНУ І ЗДАВ ВБИВЦЬ УКРАЇНЦІВ НА ДОНБАСІ ФСБ
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27.08.2020 19:24 Відповісти
Правду кажеш,це очевидно,але кругом свавлля і беззаконня...патріотів знищують,героїв знецінюють,ворогів і шкідників вихвалляють:це навіть гірше ніж содом і гомора.
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27.08.2020 21:41 Відповісти
а настоящим мощным фонарем; кстати, кто из вас последний раз пользовался настоящим фонарем?)" - сообщила Величко.

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постоянно ношу светодиодный фонарик . он яркий мощный и компактный .у телефона другие функции .
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27.08.2020 19:30 Відповісти
Про пани Величко ничего не могу сказать, но сколько среди журналистов голосовали за зеленое чмо и топили тоннами помоев Порошенко? Я думаю, что даже поболе 73% !
Так что, жрите не обляпайтесь, как говорится!!!
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28.08.2020 01:03 Відповісти
Нехай спочатку думає,аж тоді-пише.За "спецоперацію",про яку не чув жодний високоповажний світовий лідер можуть якісь відморожені вагнерівці журнашлюху брехливу ще десь і прибити-рівень-то один,а рубежі-прозорі.
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28.08.2020 01:08 Відповісти
Еще одна параноичка? А может за тобой теперь сами вагнеровцы гоняются?
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28.08.2020 06:52 Відповісти
Тот, кто "последний раз" пользовался фонарем, уже ничего не напишет и не скажет. У меня же на даче есть большой мощный фонарь, пользуюсь регулярно
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28.08.2020 07:00 Відповісти
Ой, добре що додому доїхала. я , прочитавши першу фразу, подумав, що попала в ДТП.
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28.08.2020 07:40 Відповісти
внимание, работает ФСБУ)
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28.08.2020 08:17 Відповісти
 
 