Завантаження ліжок для пацієнтів з COVID-19 перевищує 50% в 9 областях і Києві, - МОЗ
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що завантаження ліжок пацієнтами з підтвердженими і підозрілими випадками COVID-19 станом на 26 серпня перевищує поріг в 50% в 10 регіонах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
За даними відомства, понад 50% ліжок, відведених для пацієнтів з COVID-19, завантажені в Києві (61,3%), Вінницькій (51,9%), Волинській (58,0%), Івано-Франківській (66,5 %), Львівській (53,5%), Одеській (63,5%), Рівненській (50,3%), Тернопільській (65,2%), Хмельницькій (51,9%) і Чернівецькій (64,7%) областях.
Кількість нових випадків на 100 тис. населення за 14 днів перевищує встановлений показник в 40 осіб в Києві, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.
При цьому загальний показник кількості нових випадків в Україні становить 68,1 на 100 тис. населення, а завантаженість ліжок пацієнтами і підозрілими з COVID-19 - 38,4%.
Охоплення тестуванням у всіх регіонах відповідає встановленим МОЗ критеріям.
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Обираєш свого Президента - обираєш свою країну..
Вам якого ???
Для истории и потомков.
Хроники маленькой чокнутой планеты.
Летальность от ковид в Украине на сегодня: 2,1 %
Неделю назад: 2,2%
Месяц назад (26.07.20): 2,5%
Количество тяжелых и критических больных на сейчас: 0,3%
Неделю назад: 0,3%
Месяц назад (26.07.20): 2,1%
Правительство продлевает карантин до 31 октября и ужесточает меры: закрытие развлекательных и культурных заведений, ресторанов, кафе. Закрыт въезд для иностранцев. Выезд возможен пока только в Турцию, Египет и ОАЭ.
Мир в осаде.
Никогда еще человечество не хотело так выжить, как в этой адской чудовищной смертельной пандемии.
....И еще.
Для тех, кто очень впечатлился возросшему количеству выявленных случаев, боится коллапса в больницах, грозит всем нехваткой ИВЛ и желает неверным сдохнуть в коридорах от удушья.
На сейчас заполненность всего имеющегося фонда ИВЛ в Украине составляет 7%.
Хватит. Всем хватит.
И вам тоже, не волнуйтесь.
Врач-инфекционист Н.Николаева
заповненість "фонду" ШВЛ
Ш В Л
!!ШВЛ!!!
яким місцем ти читаєш?