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Новини Коронавірус і карантин
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Завантаження ліжок для пацієнтів з COVID-19 перевищує 50% в 9 областях і Києві, - МОЗ

Завантаження ліжок для пацієнтів з COVID-19 перевищує 50% в 9 областях і Києві, - МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що завантаження ліжок пацієнтами з підтвердженими і підозрілими випадками COVID-19 станом на 26 серпня перевищує поріг в 50% в 10 регіонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

За даними відомства, понад 50% ліжок, відведених для пацієнтів з COVID-19, завантажені в Києві (61,3%), Вінницькій (51,9%), Волинській (58,0%), Івано-Франківській (66,5 %), Львівській (53,5%), Одеській (63,5%), Рівненській (50,3%), Тернопільській (65,2%), Хмельницькій (51,9%) і Чернівецькій (64,7%) областях.

Кількість нових випадків на 100 тис. населення за 14 днів перевищує встановлений показник в 40 осіб в Києві, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.

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При цьому загальний показник кількості нових випадків в Україні становить 68,1 на 100 тис. населення, а завантаженість ліжок пацієнтами і підозрілими з COVID-19 - 38,4%.

Охоплення тестуванням у всіх регіонах відповідає встановленим МОЗ критеріям.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Владимир Александрович, а Вы когда давали клятву, вступая в должность президента, точно клали на Конституцию именно руку ???

Загрузка коек COVID-19 превышает 50% в 9 областях и Киеве, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5530
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27.08.2020 13:35 Відповісти
Сильний Президент - сильна країна.
Розумний Президент - розумна країна.
Тупий Президент - тупа країна.
Президент-аватарка - країна-аватарка.
Президент-порожнє місце - нема країни..
Обираєш свого Президента - обираєш свою країну..
Вам якого ???

Загрузка коек COVID-19 превышает 50% в 9 областях и Киеве, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9833
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27.08.2020 13:38 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3250135.html Проходите мимо, тут ничего интересного

Для истории и потомков.
Хроники маленькой чокнутой планеты.
Летальность от ковид в Украине на сегодня: 2,1 %
Неделю назад: 2,2%
Месяц назад (26.07.20): 2,5%

Количество тяжелых и критических больных на сейчас: 0,3%
Неделю назад: 0,3%
Месяц назад (26.07.20): 2,1%

Правительство продлевает карантин до 31 октября и ужесточает меры: закрытие развлекательных и культурных заведений, ресторанов, кафе. Закрыт въезд для иностранцев. Выезд возможен пока только в Турцию, Египет и ОАЭ.
Мир в осаде.
Никогда еще человечество не хотело так выжить, как в этой адской чудовищной смертельной пандемии.

....И еще.
Для тех, кто очень впечатлился возросшему количеству выявленных случаев, боится коллапса в больницах, грозит всем нехваткой ИВЛ и желает неверным сдохнуть в коридорах от удушья.
На сейчас заполненность всего имеющегося фонда ИВЛ в Украине составляет 7%.
Хватит. Всем хватит.
И вам тоже, не волнуйтесь.

Врач-инфекционист Н.Николаева
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27.08.2020 13:56 Відповісти
Не несите херню по заполняемости 7%... Условно берем что в остальных 15 областях 0% занятых коек, то получится среднее 20%. Но мы понимаем что в других явно не 0%..
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27.08.2020 14:12 Відповісти
"На сейчас заполненность всего имеющегося фонда ИВЛ в Украине составляет 7%."

заповненість "фонду" ШВЛ
Ш В Л
!!ШВЛ!!!

яким місцем ти читаєш?
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27.08.2020 14:21 Відповісти
 
 