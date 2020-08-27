Завантаження ліжок для пацієнтів з COVID-19 перевищує 50% в 9 областях і Києві, - МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що завантаження ліжок пацієнтами з підтвердженими і підозрілими випадками COVID-19 станом на 26 серпня перевищує поріг в 50% в 10 регіонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

За даними відомства, понад 50% ліжок, відведених для пацієнтів з COVID-19, завантажені в Києві (61,3%), Вінницькій (51,9%), Волинській (58,0%), Івано-Франківській (66,5 %), Львівській (53,5%), Одеській (63,5%), Рівненській (50,3%), Тернопільській (65,2%), Хмельницькій (51,9%) і Чернівецькій (64,7%) областях.

Кількість нових випадків на 100 тис. населення за 14 днів перевищує встановлений показник в 40 осіб в Києві, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.

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При цьому загальний показник кількості нових випадків в Україні становить 68,1 на 100 тис. населення, а завантаженість ліжок пацієнтами і підозрілими з COVID-19 - 38,4%.

Охоплення тестуванням у всіх регіонах відповідає встановленим МОЗ критеріям.