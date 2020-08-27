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Новини Революція в Білорусі
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Проти Білорусі почалася дипломатична бійня на найвищому рівні, а "неусталені сусіди" втручаються в наші справи, - Лукашенко

Проти Білорусі почалася дипломатична бійня на найвищому рівні, а

Щодо Білорусі почалася дипломатична бійня на найвищому рівні.

Про це "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив сьогодні на нараді в Мінську, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Ми сьогодні маємо в наявності певний етап гібридної, скажімо прямо, війни проти Білорусі. А як це інакше назвати? Засоби масової інформації та інформаційна сфера вражена цією боротьбою, війною протиборчих сторін. Дипломатична бійня проти нас почалася і на найвищому рівні", - звернув увагу Лукашенко.

Він зазначив, що "неусталені сусіди" Білорусі не тільки відкрито заявляють про свою позицію щодо повторних виборів у країні, але і починають втручатися у внутрішні справи країни, тиснути на державу.

"Наявна дипломатична війна", - ще раз наголосив він.

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Лукашенко додав, що країна зараз змушена витрачати величезні гроші, щоб стабілізувати обстановку на західних кордонах, куди перекинуто деякі військові частини.

"Ви бачите ці заяви про те, що якщо Білорусь розпадеться, то Гродненська область відійде Польщі. Вони про це вже відкрито говорять, сплять і бачать. Нічого у них у цьому плані не вийде, це я знаю точно", - заявив він.

Нагадаємо, в Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошено Олександра Лукашенка.

У Європейському Союзі не визнали результатів виборів у Білорусі і почали роботу над санкціями.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність Європейського Союзу разом з ОБСЄ виступити посередником для розв'язання політичної кризи в Білорусі.

Автор: 

Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653) Євросоюз (13327)


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Топ коментарі
+19
Колхозник сдурел -- кругом враги делят картоху дурдом ждет
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27.08.2020 13:46
+17
Там уже давно протез и похоже неудачный
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27.08.2020 13:45
+15
Против Беларуси началась дипломатическая бойня на самом высоком уровне, а "неустоявшиеся соседи" вмешиваются в наши дела, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1541
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27.08.2020 13:46
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27.08.2020 15:24 Відповісти
Проти Білорусі почалася дипломатична бійня на найвищому рівні, а "неусталені сусіди" втручаються в наші справи, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5896
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27.08.2020 15:39 Відповісти
Может бульбу таракана хотят украсть...
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27.08.2020 16:01 Відповісти
Це очікуваний фінал мирних протестів білоруських пацифістів, які вирішили за кепським прикладом України, реалізувати свої законні вимоги мирним шляхом, посадивши диктатора за стіл переговорів, безпідставно і безглуздо розраховуючи на допомогу з боку "братньої" Росії.
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27.08.2020 16:49 Відповісти
Два бика - Лука і путо.
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27.08.2020 17:35 Відповісти
Не устоявшиеся соседи это Польша и Литва, с границами проведёнными большевиками?
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27.08.2020 22:14 Відповісти
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