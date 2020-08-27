Для допомоги Білорусі сформовано резерв із російських силовиків, - Путін. ВIДЕО

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія має зобов'язання перед Білоруссю в сфері безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це він сказав в інтерв'ю на каналі "Росія 1".

Путін повідомив, що сформував резерв із співробітників правоохоронних органів для допомоги Білорусі за необхідності.

"Російські сили не будуть використовуватися доти, поки екстремістські елементи в Білорусі не перейдуть меж, не почнуть розбій", - сказав Путін.

При цьому він уточнив, що Росія виходить з того, що всі проблеми в Білорусі будуть вирішуватися мирним шляхом.

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Нагадаємо, в Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошено Олександра Лукашенка.

У Європейському Союзі не визнали результати виборів у Білорусі і почали роботу над санкціями.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність Європейського Союзу разом з ОБСЄ виступити посередником для розв'язання політичної кризи в Білорусі.