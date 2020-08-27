УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
15955 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
25 155 181

Для допомоги Білорусі сформовано резерв із російських силовиків, - Путін. ВIДЕО

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія має зобов'язання перед Білоруссю в сфері безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це він сказав в інтерв'ю на каналі "Росія 1".

Путін повідомив, що сформував резерв із співробітників правоохоронних органів для допомоги Білорусі за необхідності.

"Російські сили не будуть використовуватися доти, поки екстремістські елементи в Білорусі не перейдуть меж, не почнуть розбій", - сказав Путін.

При цьому він уточнив, що Росія виходить з того, що всі проблеми в Білорусі будуть вирішуватися мирним шляхом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко не відповів на дзвінки Меркель і Макрона, - прем'єр Естонії Ратас

Нагадаємо, в Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошено Олександра Лукашенка.

У Європейському Союзі не визнали результати виборів у Білорусі і почали роботу над санкціями.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність Європейського Союзу разом з ОБСЄ виступити посередником для розв'язання політичної кризи в Білорусі.

Автор: 

Білорусь (7925) путін володимир (23765) росія (64958)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+40
Іхтамнетьі.
показати весь коментар
27.08.2020 13:48
+34
Для помощи Беларуси сформирован резерв из российских силовиков, - Путин - Цензор.НЕТ 9158
показати весь коментар
27.08.2020 13:55
+32
Вітаю з зєльоними чєловєчками
показати весь коментар
27.08.2020 13:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Немножко но есть... Но в принципе это не важно..... Сейчас началась игра русских..... От беларусов и их протестов уже ничего не зависит.....
показати весь коментар
27.08.2020 16:37 Відповісти
Даводзiцца размауляць з рускiмi, яны кажуць: "А што вам не падабаецца, усё мiрна i цiха, чым не падабаецца "бацька"?". Яны нават не разумеюць, што "бацькам" яго ужо год 15 як нiхто не заве, i што ён нагла скрау у нас выбары i надзею на будучыню. Адным словам - прыдуркi.
показати весь коментар
27.08.2020 15:59 Відповісти
подожди Андрюша, этот придурок еще покажет вам кузькину мать. вы ж крови боитесь? а без крови , пацан, революций не бывает! будете вы западным федеральным округом в составе рашкиной империи с плешивым царьком вовой на троне.
показати весь коментар
27.08.2020 16:09 Відповісти
а тех ,Андрейка , кто квитки омоновцам дарил , обнимался с ними и сэлфи делал типа "аля менты с народом", поедут в хабаровский край , амурскую и магаданску область на рудники тачки катать, там же платят много.....
показати весь коментар
27.08.2020 16:15 Відповісти
Не покажет он ничего....Лука и для русских тоже токсичный... Русским нужно закрепится в Беларуси, а для этого нужна лояльность населения (поэтому они не станут долго поддерживать Лукашенки, чтобы не злить беларусов)....
Скорей всего они пойдут путем ДНР и ЛНР.... Используют Луку, чтобы войти и закрепится в Беларуси (как использовали Плотницкого и Захарченко).... потом его уберут Лукашенка (спишут на диверсию СБУ или западных спецслужб)..... Потом проведут псевдовыборы и поставят свою марионетку.....
показати весь коментар
27.08.2020 16:27 Відповісти
да не важно ,кто это будет лука и ли не лука, главное прорашистский кадр, я же пишу что главное что белорусь будет в составе путлеровской империи. а отсюда и будет жопа... для примера - есть у меня одноклассник по киевской школе, закончил военно-морское училище в Севастополе уже во время Незалежной Украины и служил там же в Севастополе в ВМСУ. предал в 2014 перешел на сторону рашки, сначала служил в севасе а 2 года тому назад зафигарили его москали на Тихоокеанский флот в самую жопу, там где бараки еще углем топят и воды нет.. вот он теперь жалеет, пишет своей сестре, что не надо было переходить к рашке, мол сейчас бытслужил себе в Одессе и горя не знал. ну предатель и есть предатель, так ему и нужно!!!!
показати весь коментар
27.08.2020 16:42 Відповісти
А как русские оккупировали Западную Украину? В 1939 году, наобещали золотые горы, их с цветами встречали.... И действительно, во львовских магазинах в первый год было всего полно.... колбасы, обуви, одежы.... Потом за год все улетучилось, начались репрессии....
Россия не меняется...
показати весь коментар
27.08.2020 17:02 Відповісти
это где же ты такое вычитал паренёк? где ты такое вычитал? у соловьева со скабеевой? почитай воспоминания людей того времени. хотя бы для себя лично. я дико ржу.... это в 1939 году в волынском воеводстве и в городе Лемберге при Польше в магазинах всего было до фига, а потом пришла красная армия и все в одночасье пропало. потому что начался совок. и ничего совок никому не обещал и ничего не делал , он просто тупо оккупировал Западную Украину и все. всех поляков отправили в катынь и расстреляли, разорили зажиточных селян ,ремесленников , хозяев , владельцев и всех в сибирь. наоборот , жены военных, которых оставили на службе на Западной Украине, слали в свою кацапию огромные посылки с провиантом, мануфактурой и западными товарами. а в письмах писали хвалясь своей родне, что здесь мол богатые магазины оставшиеся от Польши и в них много что есть.... а потом настал настоящий совок - и вмагазинах все пропало и стало очень бедно и голодно. поневоле поймешь почему это вдруг Степан Бандера выступил против совецких оккупантов. а потом началась война и поэтому украинцы с запада помогали немцам помня то что сделали советы с их краем.
показати весь коментар
27.08.2020 18:25 Відповісти
Русские всегда ходят протоптанными тропами.... Скорей всего, они пойдут путем ДНР и ЛНР.... Плотницкий, Захарченко - это типо Лукашенко у них.... Убили Захарченко, убрали Плотницкого, поставили своих марионеток и руководят из Кремля...
То что Лукашенко уже не президент, возможно даже не жилец... это 99%.... Его либо сами беларусы сметут со временем, либо русские сначало используют, а потом угайдохают, как Захарченко... и спишут на СБУ или западные спецслужбы.... Дальше выборы("псевдовыборы") и марионетка Кремля у руля страны...
Скорее 2 вариант, потому что русские действуют в таких ситуациях на опережение..... Пока беларусы раскачивали ситуацию, ходили с цветочками, не было лидера, который бы повел на штурм ..... русские подготавали план...
Так что у беларусов, очень плохая позиция.... Нужно было валить Луку, когда собирались массово.... К сожелению, время потеряно, теперь началась игра русских
показати весь коментар
27.08.2020 16:17 Відповісти
да кишка у них тонка на такие дела.....все заглохнет и будет там рашисткий царек главным.....
показати весь коментар
27.08.2020 16:46 Відповісти
А как Кадырова убрали? Тоже самое... посчитали, где-то неблоганадежным и подорвали... и поставили Рамзана (посмотри как служит?...)....
Беларусь - это намного проще Чечни..... В отличии от большинства чеченцев, беларусы лояльны к русским....
показати весь коментар
27.08.2020 17:07 Відповісти
Вот Лука "чукча". Историю (новейшую) не знает. Чему учит история? Первое: История ничему не учит.
показати весь коментар
27.08.2020 14:41 Відповісти
Так что может и к лучшему, что "РУССКИЕ БРАТУШКИ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ ЛУКАШЕНКО")))) Мож наконец откроются глаза беларусам, что происходит на Донбассе и кто на кого напал?.....
показати весь коментар
27.08.2020 14:48 Відповісти
Интересно, кто же напал в Минске на посольство Ливии и для чего? Это ж чистый "экстремизм"!
показати весь коментар
27.08.2020 15:01 Відповісти
Где отряды белрусской самообороны? лесные братья, итить... А то я недавно прочитал, шо народная партизанщина в Беларуси - то очередной совковый миф. Неужели правда?
показати весь коментар
27.08.2020 15:06 Відповісти
Формально територіальна оборона в Бєларусі є. Крім ЗС. Так пишуть.
показати весь коментар
27.08.2020 15:28 Відповісти
В Беларуси партизаны были изначально в виде диверсионных групп заброшенных в тыл немцев, а те в ответ на диверсии начали устраивать террор против мирного населения, тем самым раскручивая маховик сопротивления.
показати весь коментар
27.08.2020 15:43 Відповісти
Путин НЕ МОЖЕТ допустить победы стихийного протеста.
Бацька может собирать апельсины!
показати весь коментар
27.08.2020 15:09 Відповісти
Вот так и закончилась революция в Беларуси,потому как в борьбе хоть с усатым,хоть с ******,цветочками,цепочками и прочими обнимашками никак не победить!!!
показати весь коментар
27.08.2020 15:12 Відповісти
Для допомоги Білорусі сформовано резерв із російських силовиків, - Путін - Цензор.НЕТ 881
показати весь коментар
27.08.2020 15:18 Відповісти
Какая многогранная страна Россия, прям диву даюсь )))
Из ее граждан набрали "вагнеровцев"для дестабилизации обстановки в Беларуси, и из ее же граждан набрали резерв для "помощи" при необходимости.

Чудеса!!!
показати весь коментар
27.08.2020 15:27 Відповісти
Ну так... Дякуючи Єрмаку, тепер відомо, що їх туди виманило СБУ.
показати весь коментар
27.08.2020 15:29 Відповісти
Так. СБУ. Пуйло заявляє що для дестабілізаціїї. Причому виключно громадян россії.))) , а ні Яроша, ні правого, лівого чи ще якого сектору ))) Ні поляків з літовцями, ні українців. Лише кацапів.

Ось тепер Пуйло і поспішає на допомогу, сформував резер зі своїх громадян, щоб захистити Білорусів від... свїх же громадян )))
показати весь коментар
27.08.2020 15:42 Відповісти
А вот это уже серьезно, ***** в открытую угрожает вторжением в Беларусь. Причем нужно понимать что эта "братская помощь" со стороны кацапов ради удержания на посту лукашенко явно не безвозмездная и скорее всего поглощение кацапской ордой Беларуси через союзное государство начнет воплощаться в полной мере, да и кацапские военные базы на территории Беларуси это скорее вопрос времени, причем для лукашенко это будет гарантией от свержение его власти, а для кацапов еще одной площадкой для нападения на Украину. И насколько я понимаю, то чем дольше будут продолжаться протесты, тем сильнее кацапы смогут давить на лукашенко и тем больше он сдаст национальных интересов страны.
показати весь коментар
27.08.2020 15:40 Відповісти
Пару айкосов и игра с огурцом вот и вся работа зеленого ослика.
показати весь коментар
27.08.2020 15:53 Відповісти
Болячи дивитись,як вмерає демократія в диктаторській Білорусії,так по суті і ненаролившись...дуже шкода,але факт.Український майдан в Білорусії,не вийшов.Причини-банальні.Бо крім протестного наміру народних мас до перемін,обовязково потрібна для повалення режиму, ще і революційна одержимість...Білоруси зовсім не втямились революційними уроками сусідньої України Біше того-затіяли перемовини з диктатурою...Гірше ніж наївні маленькі діти.Хто ж з диктатурою домовляється???Тут або ти її валиш негайно,або вона тут же валить тебе...Як у вестернах-вихопивши пістоль-стріляй негайно,замешкався-тебе застрілять. Так ось сталось з бульбашами....Тепер точно,наляканий Хряк,віддасть всю свою поневолену бульбашню,під охорону путінських вертухаїв...ЦЕ дуже небезпечно для нас,бо сусідом України,стане ще одна ворожа держава
показати весь коментар
27.08.2020 15:59 Відповісти
ну кто бы сомневался! усатый гандон на все ради власти пойдёт! короче говоря, пропала Белорусь как отдельная независимая страна!!!
показати весь коментар
27.08.2020 16:04 Відповісти
Белорусская независииость всегда была лишь муляжом.
показати весь коментар
27.08.2020 16:22 Відповісти
недавно слушал подкасты эха мацквы так вот главред нг ремчуков назвал бацькин совковско-колкозный порадок в беларуси "лукашенковским социализмом за иностранные бабки". ремчуков утверждает что кремль вваливает минску каждый год более 8 млрд. рублей помощи, кроме того стране, несмотря на бацькины "кони" хорошо помогал и Запад... вот на это белоруцкий совок и жил.
показати весь коментар
27.08.2020 16:30 Відповісти
Изначально была очевидной бесперспективность "белорусской революции". Никакой мирный протест, каким бы массовым он не был, не заставит Лукашенко отдать власть. А любая радикализация протеста и попытка силового сопротивления немедленно приведёт к "помощи старшего брата". Патовая ситуация.
показати весь коментар
27.08.2020 16:17 Відповісти
Ну так старший, так называемый брат, рискует получить партизанскую войну, почище чеченской, я бы на месте ***** подумал бы ,для начала
показати весь коментар
27.08.2020 17:10 Відповісти
41 год уже давно прошел...
показати весь коментар
27.08.2020 17:21 Відповісти
***** нужно потянуть время ещё 10-15 лет, что бы умереть естественной смертью в своей постели. Только об этом он скорее всего и думает.) И никакая партизанская война не остановит его в этом стремлении. Пока Лукашенко держит власть, будет получать всю необходимую помощь. Да и не готовы белорусы ПОКА даже к коктейлю молотова, не то, что к сопротивлению по-чеченски.
показати весь коментар
27.08.2020 17:27 Відповісти
Серйозно ? Певно,начитався радянських казок про потужний білоруський партизанський двіж.
показати весь коментар
27.08.2020 21:20 Відповісти
Дурачок?
показати весь коментар
27.08.2020 21:20 Відповісти
С первым согласен. А по второму пункту - на Украине ***** уже обломало несколько зубов, на Беларуси может и с остальными расстаться.
показати весь коментар
28.08.2020 00:26 Відповісти
по сути дела оно шантажирует целый народ, говорит белорусам "будете мирно стоять на площадях-лука усидит на кресле и всем на это пох, а если пойдете реально его скидывать-я вас убью". Это называется терроризм.
показати весь коментар
27.08.2020 16:22 Відповісти
Да, теперь эта мразь ботоксная будет убивать беларусов
показати весь коментар
27.08.2020 17:10 Відповісти
руцкий уаня хароший, сердабольный и сердешный, он тем более от сердечек потечёт как драник по сковородке
показати весь коментар
27.08.2020 16:22 Відповісти
Ця Тихановська- така ж дуринда, як і наш Зе, зібралась с Путіним розмовляти!!! ПРО ЩО МОЖНО РОЗМОВЛЯТИ??? ЦЕ ТЕ САМЕ, ЩО СІДАТИ ГРАТИ У КАРТИ З ШУЛЕРОМ І СПОДІВАТИСЯ ПРИ ЦЬОМУ НА ВИГРАШ!!!
показати весь коментар
27.08.2020 17:07 Відповісти
Я бы просто перестал постить статьи за Беларусь, там все равно ничего не будет, кроме диктатуры. Они же не "майданутые" и очень людят рузьге народ. Так что эти эфимерные понятия в их головах приведут любой протест к полной остановке и возврату еще более жестокой диктатуры на штыках. ... и мне их не жаль, народ заслуживает той участи, которую сам себе создал
показати весь коментар
27.08.2020 17:08 Відповісти
Ты бы просто сидел бы на бутылке, и не вякал
показати весь коментар
27.08.2020 17:11 Відповісти
ну да, кто о чем, а кацапы о бутылке. ... Болит у вас наверное
показати весь коментар
28.08.2020 16:10 Відповісти
Новий слоган для ху#ла та луки : "Тирани усіх країн- обєднуйтесь!"
показати весь коментар
27.08.2020 17:30 Відповісти
---Диктатори усих країн --- до купи !!! До здоху. НЕзмінні. НЕзамінні дружбани І завжди разом ...Одне НЕ зрозуміло : нафіга ота .мишина. возня із виборами ???
показати весь коментар
27.08.2020 17:49 Відповісти
И таки да.....
https://twitter.com/Fake_MIDRF/status/1298734652480512003?s=09
показати весь коментар
27.08.2020 18:36 Відповісти
Если граждане Белоруси ничего радикального предпринимать не станут - увы, митинги ничем хорошим для них не закончатся. Через пару дней появятся зеленые человечки, потом среди протестующих появятся провокаторы-кацапы-наемники, которые спровоцируют в нескольких городах стычки/драки с полицией с применением огнестрельного оружия. Это даст повод Лукашенко отдать приказ о применении оружия со стороны властей и начнется жестокое подавление митингов.

Сейчас все решит два-три дня.
показати весь коментар
27.08.2020 18:37 Відповісти
ТЕПЕР В БЕЛОРУСІ ЗЕЛЕНІ ЧЄЛОВЄЧКІ З ЯВЛЯТЬСЯ ПІД ВИГЛЯДОМ МЕНТІВ З МОСКОВІЇ
Білорусам треба будувати свою довірену опозицію зі своїм довіреним кандидатом, а не ставити на московитську Тихановську, і через цю невизнану опозицію вести діалог з Заходом. Думаю Тихановська не буде проти допомоги Пукіна
показати весь коментар
27.08.2020 19:30 Відповісти
може з лугандонії?
показати весь коментар
27.08.2020 19:56 Відповісти
***** "отрезвит" белорусов. Оно ж таки тупое на всю голову. .. У нас тоже до "ихтамнетов" верили в "нерушимость границ", "добрососедские отношения" и что? Пришли кацапы и залили страну кровью. Сами тоже умылись но нам то от этого не легче...
показати весь коментар
27.08.2020 20:06 Відповісти
Білоруси, Ваше прозріння буде важке і болюче від того, коли Ви зрозумієте справді, ким є росіяни
показати весь коментар
27.08.2020 21:32 Відповісти
Каждый третий прекрасно понимает, кто такие россияне.
Беда в том, что диктатор лука сдаёт страну маскалям, в открытую!
показати весь коментар
28.08.2020 01:24 Відповісти
Ви всі разом здаєте країну кацапам. Відмова від європейської допомоги - це ваш вирок та наближення кінця.
показати весь коментар
28.08.2020 01:41 Відповісти
мадам, вам из своих далей, конечно, виднее, чем нам на месте. Но всё же, умейте отличать КС от протестующих.
показати весь коментар
28.08.2020 02:18 Відповісти
Гаррі! Я не пізнаю вас у гримі! Ви під яким ніком були до великої білоруської революції ?
показати весь коментар
28.08.2020 02:33 Відповісти
мадам, пишу здесь с одного аккаунта. Других нет и не будет. Не волновайтесь!
показати весь коментар
02.09.2020 19:43 Відповісти
Все идет к тому, что белорусы как новый народ россии скоро будут участвовать в выборе президента россии - Путина. Ну а Лука будет вечным губернатором Белоруской губернии.
показати весь коментар
27.08.2020 23:41 Відповісти
ви вже "допомогли" Україні. Коли цього плюгавого уїбана вже знищать !!
показати весь коментар
28.08.2020 00:14 Відповісти
Не смішіть мої пуанти. Ви нікого не будете смажити.
показати весь коментар
28.08.2020 01:39 Відповісти
мадам, вынужден огорчить вас: будем.
вам ещё станет стыдно за свои слова.
показати весь коментар
28.08.2020 02:21 Відповісти
Де ваш коментар? Ви видалили чи модератор?
Я вже бачу тенденцію ворожнечі на сайті з боку білорусів, я цю тенденцію не підтримаю та люто вас всіх за це засуджую. Це ж все як ху#ло замовляв, для нього подарунок.
показати весь коментар
28.08.2020 02:30 Відповісти
Модератор.
я свои комменты не тру.
Очен зря вы так.
Лично я отдал 8 месяцев своей жизни делу защиты Украины, а вы про ворожнечу строчите.
Нехорошо, совсем.
показати весь коментар
02.09.2020 19:44 Відповісти
Адміністратор форуму
Шановний користувач нік Harry Houdini b9a3d7b9, навіщо Ви вводите учасників форуму в оману? Коментарі Ви видалили особисто.
Потрібні санкції за провокації на форумі?
показати весь коментар
02.09.2020 20:09 Відповісти
Адміністратор форуму
Ви вважаєте, що адміністратор не володіє ситуацією на форумі і не бачить дій користувачів? ..
Я Вас попереджав.
Адміністратор форуму
показати весь коментар
03.09.2020 21:29 Відповісти
Саме цього вони і чекають. Прокацаплений народ не хоче допомоги від Європи, бо знає, що ху#ло допоможе.
показати весь коментар
28.08.2020 01:37 Відповісти
Судя по комментариям, вновь подтянулись "специалисты" по Беларуси
Которые ещё 2 недели назад именовали луку "батькой", а беспредел лукашистов - "борьбой с кацапами".
показати весь коментар
28.08.2020 02:24 Відповісти
Ботинок, у тебя что ночная смена?
Тьі, сученок, уже угрожать надумал?
Брьісь под лавку "ечропеец"
показати весь коментар
28.08.2020 05:58 Відповісти
Опять подгорело животное
Экий неугомонный кацап.
показати весь коментар
02.09.2020 19:42 Відповісти
Брьісь под лавку, "европеец" придурковатьій
показати весь коментар
05.09.2020 03:15 Відповісти
Опять кацап подгорает лол
показати весь коментар
09.09.2020 18:29 Відповісти
"Еуропєєць", тьі уже окончательно слилось в екстазе с кацапией, чмо обконченное? )))
показати весь коментар
10.09.2020 02:48 Відповісти
Ика-ка тьі, сученок, в спам
показати весь коментар
10.09.2020 02:50 Відповісти
И выходили беларусы на митинги в 5000 раз а Лукашенко вытирал усы -Майдана не будет
показати весь коментар
28.08.2020 06:41 Відповісти
они же не "майданутые", плакатики носили с такими лозунгами, расеюшку *********, особенно расейский народец
показати весь коментар
28.08.2020 16:12 Відповісти
В Минск в больницу привели омоновца при оформлении оно проговорил ось, что с Вологды оно.
показати весь коментар
29.08.2020 13:50 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 