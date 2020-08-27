Для допомоги Білорусі сформовано резерв із російських силовиків, - Путін. ВIДЕО
Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія має зобов'язання перед Білоруссю в сфері безпеки.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це він сказав в інтерв'ю на каналі "Росія 1".
Путін повідомив, що сформував резерв із співробітників правоохоронних органів для допомоги Білорусі за необхідності.
"Російські сили не будуть використовуватися доти, поки екстремістські елементи в Білорусі не перейдуть меж, не почнуть розбій", - сказав Путін.
При цьому він уточнив, що Росія виходить з того, що всі проблеми в Білорусі будуть вирішуватися мирним шляхом.
Нагадаємо, в Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошено Олександра Лукашенка.
У Європейському Союзі не визнали результати виборів у Білорусі і почали роботу над санкціями.
Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність Європейського Союзу разом з ОБСЄ виступити посередником для розв'язання політичної кризи в Білорусі.
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Скорей всего они пойдут путем ДНР и ЛНР.... Используют Луку, чтобы войти и закрепится в Беларуси (как использовали Плотницкого и Захарченко).... потом его уберут Лукашенка (спишут на диверсию СБУ или западных спецслужб)..... Потом проведут псевдовыборы и поставят свою марионетку.....
Россия не меняется...
То что Лукашенко уже не президент, возможно даже не жилец... это 99%.... Его либо сами беларусы сметут со временем, либо русские сначало используют, а потом угайдохают, как Захарченко... и спишут на СБУ или западные спецслужбы.... Дальше выборы("псевдовыборы") и марионетка Кремля у руля страны...
Скорее 2 вариант, потому что русские действуют в таких ситуациях на опережение..... Пока беларусы раскачивали ситуацию, ходили с цветочками, не было лидера, который бы повел на штурм ..... русские подготавали план...
Так что у беларусов, очень плохая позиция.... Нужно было валить Луку, когда собирались массово.... К сожелению, время потеряно, теперь началась игра русских
Беларусь - это намного проще Чечни..... В отличии от большинства чеченцев, беларусы лояльны к русским....
Бацька может собирать апельсины!
Из ее граждан набрали "вагнеровцев"для дестабилизации обстановки в Беларуси, и из ее же граждан набрали резерв для "помощи" при необходимости.
Чудеса!!!
Ось тепер Пуйло і поспішає на допомогу, сформував резер зі своїх громадян, щоб захистити Білорусів від... свїх же громадян )))
https://twitter.com/Fake_MIDRF/status/1298734652480512003?s=09
Сейчас все решит два-три дня.
Білорусам треба будувати свою довірену опозицію зі своїм довіреним кандидатом, а не ставити на московитську Тихановську, і через цю невизнану опозицію вести діалог з Заходом. Думаю Тихановська не буде проти допомоги Пукіна
Беда в том, что диктатор лука сдаёт страну маскалям, в открытую!
вам ещё станет стыдно за свои слова.
Я вже бачу тенденцію ворожнечі на сайті з боку білорусів, я цю тенденцію не підтримаю та люто вас всіх за це засуджую. Це ж все як ху#ло замовляв, для нього подарунок.
я свои комменты не тру.
Очен зря вы так.
Лично я отдал 8 месяцев своей жизни делу защиты Украины, а вы про ворожнечу строчите.
Нехорошо, совсем.
Потрібні санкції за провокації на форумі?
Я Вас попереджав.
Адміністратор форуму
Которые ещё 2 недели назад именовали луку "батькой", а беспредел лукашистов - "борьбой с кацапами".
Тьі, сученок, уже угрожать надумал?
Брьісь под лавку "ечропеец"
Экий неугомонный кацап.