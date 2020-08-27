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Шмигаль домовився із заступником Помпео Біганом про допомогу в боротьбі з COVID-19

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з заступником Держсекретаря США Стівеном Біганом домовився про взаємодопомогу в боротьбі з поширенням COVID-19, а також посиленням торгово-економічних відносин.

Про це глава уряду написав у Твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Радий вітати в Україні заступника держсекретаря США Стівена Бігана. Обговорили зміцнення нашої співпраці. Домовилися про взаємну підтримку в боротьбі з COVID19, а також посилення торговельно-економічних відносин", - зазначив Шмигаль.

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Він також запросив американських інвесторів брати участь у приватизації в Україні.

Посольство США повідомило: "Під час зустрічі з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем заступник Держсекретаря США Стівен Біган запевнив у підтримці Сполученими Штатами зусиль українського уряду з впровадження реформ, що зміцнюють демократичні інститути, покращують інвестиційний клімат та забезпечують можливість України реалізовувати свої євроатлантичні прагнення".

Біган також зазначив, що США глибоко прихильні до зміцнення прогресу України в реформах щодо її подальшої інтеграції до Європи, в тому числі шляхом співпраці з міжнародними партнерами для зміцнення судових, регуляторних та фінансових установ.

Шмигаль домовився із заступником Помпео Біганом про допомогу в боротьбі з COVID-19 01
Шмигаль домовився із заступником Помпео Біганом про допомогу в боротьбі з COVID-19 02

Автор: 

Держдепартамент США (1613) США (22568) Біган Стівен (13) Шмигаль Денис (4550)


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27.08.2020 15:56 Відповісти
 
 