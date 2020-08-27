Зеленський: Зараз в Україні більш нагальна проблема наявності робочих місць, а не зарплат для представників робітничих професій

Президент України Володимир Зеленський вважає, що потрібно реалізовувати новий підхід до державної політики в галузі промисловості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Під час робочої поїздки до Дніпропетровської області Зеленський відвідав державний навчальний заклад "Криворізький центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі".

"Сьогодні наш пріоритет - це відродження промисловості України. Я сам народився в Кривому Розі. Ми розуміємо, що таке промисловість. Ми розуміємо, що там, де є промисловість в тому чи іншому місті, ця промисловість годує місто і дає робочі місця", - зазначив глава держави.

Зеленський заявив, що хоче повернути Україні індустріальну славу.

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Президент зазначив, що наразі в нашій державі більш нагальна проблема наявності робочих місць, а не заробітних плат для представників робітничих професій: на підприємствах платня на доволі високому рівні.