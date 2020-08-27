Зеленський: Зараз в Україні більш нагальна проблема наявності робочих місць, а не зарплат для представників робітничих професій
Президент України Володимир Зеленський вважає, що потрібно реалізовувати новий підхід до державної політики в галузі промисловості.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Під час робочої поїздки до Дніпропетровської області Зеленський відвідав державний навчальний заклад "Криворізький центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі".
"Сьогодні наш пріоритет - це відродження промисловості України. Я сам народився в Кривому Розі. Ми розуміємо, що таке промисловість. Ми розуміємо, що там, де є промисловість в тому чи іншому місті, ця промисловість годує місто і дає робочі місця", - зазначив глава держави.
Зеленський заявив, що хоче повернути Україні індустріальну славу.
Президент зазначив, що наразі в нашій державі більш нагальна проблема наявності робочих місць, а не заробітних плат для представників робітничих професій: на підприємствах платня на доволі високому рівні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"зарплаты не актуальны для рабочих профессий"..(с)зеленский
ага, все давно получают по 4000 евро и не знают куда деньги девать - все тумбочки забиты))
или как там оно бредило недавно - "зарплата в 5-6 тысяч гривень - очень достойная"
Святые трусы Могилевской, а то мы не знали где он родился. Забористый у него айкос однако
Параллельно . Ведь при решении только одной из этих проблем,тебе не светит второй срок президенства,да и спокойно небудешь ты гулять по Украине
,а только с охраной!
Є дві книги обов'язкових для економіста, це: "Протестанська етика та дух капіталізму" Макса Вебера; "Трейтя хвиля" Елвіна Тоффлера. Не прочитавши їх уважно не варто лізти не те що в економіку, а й в політику.
то щетинился как еж,
та он над нами издевался,
ну сумашедший - что возьмешь..."
Працюють в Офісі президента:
1. Сергій Трофімов (виконавчий продюсер "Студії Квартал 95") - Перший заступник голови Офісу Президента
2. Юрій Костюк (сценарист і креативний продюсер серіалу "Слуга Народу") - Заступник Керівника Офісу Президента
3. Сергій Шефір (сценарист, продюсер, директор "Студії Квартал 95") - перший помічник Президента
4. Ірина Побєдоносцева (за даними ЗМІ працювала директоркою з розвитку "Студії Квартал 95") - Керівник департаменту інформаційної політики Офісу Президента
В органах безпеки:
- Іван Баканов (юрист і керівник "Студії Квартал 95") - голова Служби безпеки України
- Сергій Сивохо (креативний продюсер "Студії Квартал 95") - екс радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України
- Владислав Бухарєв (ЗМІ називають В. Бухарєва чоловіком сценаристки "Студії Квартал 95" та знайомим В. Зеленського) - радник міністра внутрішніх справ, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та екс-перший заступник голови СБУ
- Олександр Пашков (за даними ЗМІ є чоловіком бухгалтера "Студії Квартал 95") - директор Департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР Міністерства оборони
Зеленський призначив керівницю пресслужби "Кварталу 95" Руденко членом Нацради з телерадіомовлення
Працюють у центральних органах виконавчої влади та придержавних структурах:
1. Марина Кудерчук (мала досвід співпраці із "Студією Квартал 95" у Запоріжжі) -Голова Державного агентства України з питань кіно
2. Сергій Борзов (за даними ЗМІ є чоловіком народної депутатки І. Борзової, екс-директор команди КВН "Збірна України") - керівник Державного управління справами
3. Тетяна Руденко (керівник прес-служби "Студії Квартал 95") - член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення
4. Юлія Мецгер (за даними ЗМІ підтримує дружні зв'язки з актрисою "Студії Квартал 95" Оленою Кравець) - член Наглядової ради ПриватБанку
5. Ірина Копайгора (за даними ЗМІ є дочкою викладача в Криворізькому економічному університеті, де навчався В. Зеленський) - державна уповноважена Антимонопольного комітету України
6. Олександр Гогілашвілі (знайомий В. Зеленського, за інформацією ЗМІ мав зв'язки із "Студією Квартал 95") - заступник міністра внутрішніх справ.
7. Ольга Піщанська (за даними ЗМІ є рідною сестрою Світлани Піщанської, "сусідки" Володимира Зеленського з Кривого Рогу, директорки його італійської компанії та за сумісництвом спонсорки "Слуги народу") - Голова Антимонопольного комітету України
Народні депутати України:
- Микола Тищенко (шоумен, кум Керівника Офісу Президента А. Єрмака) - народний депутат України
- Юрій Корявченков (актор "Студії Квартал 95") - народний депутат України
- Олександр Кабанов (сценарист, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Максим Ткаченко (керівник, ТОВ "Квартал-Концерт") - народний депутат України
- Олена Хоменко, (директор з управління та розвитку цифрових продуктів, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Ольга Руденко (менеджер з маркетингу, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Руслан Стефанчук (давній знайомий В. Зеленського, гравець команди КВН "Три товстуни")
- Перший заступник голови Верховної Ради України - Микола Стефанчук (брат Р. Стефанчука)- народний депутат України
- Олександр Завітневич (за даними ЗМІ його дружина навчалася в одному класі із В. Зеленським) - народний депутат України
- Валерій Стернійчук (очолював студентську "Лігу сміху" на Волині) - народний депутат України
- Ігор Кривошеєв (шоумен, гравець "Ліги сміху" та КВН) - народний депутат України
- Олександр Качура (за інформацією ЗМІ юридична компанія О. Качури надавала послуги "Студії Квартал 95") - народний депутат України
- Володимир Воронов (за даними ЗМІ мав професійний досвід співпраці із "Квартал-Концертом") - народний депутат України
- Роман Грищук (керівник студії "Мамахохотала") - народний депутат України
- Ірина Борзова (за даними ЗМІ є донькою продюсера "Ліги Сміху") - народний депутат України
- Олександр Скічко (телеведучий, актор, мав дружні знайомства із "Студією Квартал 95") - народний депутат України
Работать за идею никто не будет...тем более что и идеи то нет как таковой...
Кінець епохи бідності!
"- Некоторым людям, типа Зеленского, не рекомендуют посещать старые общественные туалеты типа "сортир...
- Почему?...
- Опасно... Вдруг провалятся и растворятся в яме с дерьмом... Консистенция у них - "аналогичная"...".
Нам хлеба не надо..работу давай...😃
Автор Саркісян пише про надання відомостей. Там закладається історія електронних запитів.
Чем больше рабочих мест - тем выше зарплата. Законы рынка.
https://twitter.com/iuhbwzF8HJ3sw69
https://twitter.com/iuhbwzF8HJ3sw69
https://twitter.com/iuhbwzF8HJ3sw69
https://twitter.com/iuhbwzF8HJ3sw69
Наомі Квітка
@iuhbwzF8HJ3sw69
·https://twitter.com/iuhbwzF8HJ3sw69/status/1298578979184680963 26 авг.
Є вдячні однокласники )