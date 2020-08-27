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Зеленський: Зараз в Україні більш нагальна проблема наявності робочих місць, а не зарплат для представників робітничих професій

Зеленський: Зараз в Україні більш нагальна проблема наявності робочих місць, а не зарплат для представників робітничих професій

Президент України Володимир Зеленський вважає, що потрібно реалізовувати новий підхід до державної політики в галузі промисловості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Під час робочої поїздки до Дніпропетровської області Зеленський відвідав державний навчальний заклад "Криворізький центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі".

"Сьогодні наш пріоритет - це відродження промисловості України. Я сам народився в Кривому Розі. Ми розуміємо, що таке промисловість. Ми розуміємо, що там, де є промисловість в тому чи іншому місті, ця промисловість годує місто і дає робочі місця", - зазначив глава держави.

Зеленський заявив, що хоче повернути Україні індустріальну славу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський попросив збільшити місткість спорткомплексу в Кривому Розі до 30 тис. глядачів: Питання не в матчах, я не бачу в місті великої арени для концертів. ФОТО

Президент зазначив, що наразі в нашій державі більш нагальна проблема наявності робочих місць, а не заробітних плат для представників робітничих професій: на підприємствах платня на доволі високому рівні.

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) промисловість (591) робота (1199) зарплата (2238) Дніпропетровська область (3678)


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Топ коментарі
+21
Как то все больше наш президент напоминает Лёню космонавта…
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27.08.2020 13:59
+20
Я сам родился в Кривом Роге

Святые трусы Могилевской, а то мы не знали где он родился. Забористый у него айкос однако
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27.08.2020 14:00
+19
Для Зеленского на словах 5-6к - хорошая зарплата, а на деле он тратит больше за раз в велюре Зеленский: Сейчас в Украине более насущна проблема наличия рабочих мест, а не заработных плат для представителей рабочих профессий - Цензор.НЕТ 7606
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27.08.2020 13:57
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Для Зеленского на словах 5-6к - хорошая зарплата, а на деле он тратит больше за раз в велюре Зеленский: Сейчас в Украине более насущна проблема наличия рабочих мест, а не заработных плат для представителей рабочих профессий - Цензор.НЕТ 7606
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27.08.2020 13:57 Відповісти
оно (не проработавшее ни дня!) даже не понимает какую керню несёт...
"зарплаты не актуальны для рабочих профессий"..(с)зеленский

ага, все давно получают по 4000 евро и не знают куда деньги девать - все тумбочки забиты))
или как там оно бредило недавно - "зарплата в 5-6 тысяч гривень - очень достойная"
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27.08.2020 14:11 Відповісти
В Одесі за 17-25 тис. грн токаря не знайти. Чому, бо офіційно сплачують мінімалку, умови роботи погані, ненормовані, в холодних цехах, без нормального освітлення та вентиляції і затримки по неофіційній зарплаті! І тому професіонали їдуть за кордон на високі зарплати, а в Україні лишаються працювати або діди, або діти! Президент України має думати стратегічно і розуміти що створити робоче місце це 5-10 тис. доларів інвестицій у виробництво, а легше не скорочувати існуючи робочі місця! Кучма коли проводив наради з керівником податкової Азаровим, завжди питав яка кількість працівників на кожному великому заводі, чи не зменшилась! Кучма розумів що зміна чисельності працюючих реально показує картину по промисловості і тому намагався максимально втримати робочих на заводах, щоб не втрачати гроші на створення робочих місць в іншому місці. Зеленський мав би вчитись у Кучми не тільки бухати а й працювати Президентом!
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27.08.2020 14:46 Відповісти
"В Одесі за 17-25 тис. грн токаря не знайти." - наразі Ви підтвердили слова Зеленського.
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27.08.2020 14:57 Відповісти
Офіційної зарплати токар отримає тільки 5000 грн, тобто страхових внесків в пенсійний фонд токар або фрезерувальник або працівник робітничих професій не отримує в повному обсязі і часто працює взагалі без оформлення, без дотримання елементарних санітарних норм та правил, зі шкодою для здоров'я. Тому Президент як гарант конституційних прав та свобод гроадян України в першу чергу має піклуватись дотриманням законодавства на виробництвах, щоб робітники не втрачали здоров'я через погані умови праці! Другим пунктом має бути збереження робочих місць і дотації працівникам робітничих професій з держбюджету для компенсації простоїв виробництв у зв'язку з карантином! Третім пунктом має бути підвищення розміру платні працівникам робітничих професій через збільшення ефективності роботи українських виробництв, через технологічне переозброєння українських виробництв, щоб люди не їхали в ЄС а працювали вдома! А для проведення технологічного переозброєння українських виробництв потрібно створити державний банк реконструкції та розвитку, який буде видавати дешеві кредити для закупівлі нового обладнання!
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27.08.2020 15:03 Відповісти
Зеленский: Сейчас в Украине более насущна проблема наличия рабочих мест, а не заработных плат для представителей рабочих профессий - Цензор.НЕТ 980
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27.08.2020 13:58 Відповісти
Я сам родился в Кривом Роге

Святые трусы Могилевской, а то мы не знали где он родился. Забористый у него айкос однако
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27.08.2020 14:00 Відповісти
А как же Вовародица?
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27.08.2020 14:00 Відповісти
Живуча.....
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27.08.2020 14:07 Відповісти
🙁
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27.08.2020 13:58 Відповісти
Шморгаль же обещаль, что создадут 500000 рабочих мест где будут тротуарную плитку ложить за 6 тысяч, как так то?
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27.08.2020 13:59 Відповісти
Идиот.
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27.08.2020 13:59 Відповісти
Интересное мнение. Чем оно навеяно.....
Зеленский: Сейчас в Украине более насущна проблема наличия рабочих мест, а не заработных плат для представителей рабочих профессий - Цензор.НЕТ 1270
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27.08.2020 13:59 Відповісти
Работать за похльобку раби!

Зеленский: Сейчас в Украине более насущна проблема наличия рабочих мест, а не заработных плат для представителей рабочих профессий - Цензор.НЕТ 3878
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27.08.2020 13:59 Відповісти
Как то все больше наш президент напоминает Лёню космонавта…
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27.08.2020 13:59 Відповісти
Лёнька токо над киевлянами здивался. А эта падла над всьой страной...
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27.08.2020 14:05 Відповісти
Ну не хочуть «рагулі» обслуговувати самопризначену еліту і все тут!
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27.08.2020 14:00 Відповісти
Робочих місць вистачає. Проблема в тому що, нахрін та робота комусь треба без зарплати.
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27.08.2020 14:01 Відповісти
Є у мене товариш, у них свій маленький бізнес. Так от якось один товстозадий їм каже: "Гарно працюєте хлопці, ідіть до мене будете 4500 в місяць мати." Мужики довго з нього ржали і глузували.
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27.08.2020 14:04 Відповісти
Зеленский: Сейчас в Украине более насущна проблема наличия рабочих мест, а не заработных плат для представителей рабочих профессий - Цензор.НЕТ 3742
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27.08.2020 14:01 Відповісти
Зеленский: Сейчас в Украине более насущна проблема наличия рабочих мест, а не заработных плат для представителей рабочих профессий - Цензор.НЕТ 721
Зеленский: Сейчас в Украине более насущна проблема наличия рабочих мест, а не заработных плат для представителей рабочих профессий - Цензор.НЕТ 2511
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27.08.2020 14:02 Відповісти
Предлагаешь работать за гроши? Или умишко не может понять ,что нужно решать эти две проблемы
Параллельно . Ведь при решении только одной из этих проблем,тебе не светит второй срок президенства,да и спокойно небудешь ты гулять по Украине
,а только с охраной!
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27.08.2020 14:03 Відповісти
Сотня років пройшла, а ці совкові дурні так і не зрозуміли що, за так працювати ніхто не буде. Низький рівень зарплати це, прямий шлях до паскудження витратного матеріалу.
Є дві книги обов'язкових для економіста, це: "Протестанська етика та дух капіталізму" Макса Вебера; "Трейтя хвиля" Елвіна Тоффлера. Не прочитавши їх уважно не варто лізти не те що в економіку, а й в політику.
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27.08.2020 14:14 Відповісти
А какой квалифицированный рабочий пойдет работать за 5 тыщ.? За 6$ в день ? А некоторым из Зе-банды и 50 тысяч не деньги.
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27.08.2020 14:06 Відповісти
У ЗЕ от смешения кокса и криворожского воздуха отравленого Коксохимом возник передоз ?
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27.08.2020 14:08 Відповісти
так прикрили ж бізнес, звідки робочі місця візьмуться? Навпаки, в центрах зайнятості кількість резюме збільшується...
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27.08.2020 14:08 Відповісти
Слова на хлеб не намажешь.Таможни вновь на потоках.Мусора -рейдеры.
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27.08.2020 14:11 Відповісти
"он то плакал, то смеялся,
то щетинился как еж,
та он над нами издевался,
ну сумашедший - что возьмешь..."
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27.08.2020 14:11 Відповісти
" ... эта промышленность кормит город и дает рабочие места " (с)

Працюють в Офісі президента:
1. Сергій Трофімов (виконавчий продюсер "Студії Квартал 95") - Перший заступник голови Офісу Президента
2. Юрій Костюк (сценарист і креативний продюсер серіалу "Слуга Народу") - Заступник Керівника Офісу Президента
3. Сергій Шефір (сценарист, продюсер, директор "Студії Квартал 95") - перший помічник Президента
4. Ірина Побєдоносцева (за даними ЗМІ працювала директоркою з розвитку "Студії Квартал 95") - Керівник департаменту інформаційної політики Офісу Президента

В органах безпеки:
- Іван Баканов (юрист і керівник "Студії Квартал 95") - голова Служби безпеки України
- Сергій Сивохо (креативний продюсер "Студії Квартал 95") - екс радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України
- Владислав Бухарєв (ЗМІ називають В. Бухарєва чоловіком сценаристки "Студії Квартал 95" та знайомим В. Зеленського) - радник міністра внутрішніх справ, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та екс-перший заступник голови СБУ
- Олександр Пашков (за даними ЗМІ є чоловіком бухгалтера "Студії Квартал 95") - директор Департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР Міністерства оборони
Зеленський призначив керівницю пресслужби "Кварталу 95" Руденко членом Нацради з телерадіомовлення

Працюють у центральних органах виконавчої влади та придержавних структурах:
1. Марина Кудерчук (мала досвід співпраці із "Студією Квартал 95" у Запоріжжі) -Голова Державного агентства України з питань кіно
2. Сергій Борзов (за даними ЗМІ є чоловіком народної депутатки І. Борзової, екс-директор команди КВН "Збірна України") - керівник Державного управління справами
3. Тетяна Руденко (керівник прес-служби "Студії Квартал 95") - член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення
4. Юлія Мецгер (за даними ЗМІ підтримує дружні зв'язки з актрисою "Студії Квартал 95" Оленою Кравець) - член Наглядової ради ПриватБанку
5. Ірина Копайгора (за даними ЗМІ є дочкою викладача в Криворізькому економічному університеті, де навчався В. Зеленський) - державна уповноважена Антимонопольного комітету України
6. Олександр Гогілашвілі (знайомий В. Зеленського, за інформацією ЗМІ мав зв'язки із "Студією Квартал 95") - заступник міністра внутрішніх справ.
7. Ольга Піщанська (за даними ЗМІ є рідною сестрою Світлани Піщанської, "сусідки" Володимира Зеленського з Кривого Рогу, директорки його італійської компанії та за сумісництвом спонсорки "Слуги народу") - Голова Антимонопольного комітету України

Народні депутати України:
- Микола Тищенко (шоумен, кум Керівника Офісу Президента А. Єрмака) - народний депутат України
- Юрій Корявченков (актор "Студії Квартал 95") - народний депутат України
- Олександр Кабанов (сценарист, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Максим Ткаченко (керівник, ТОВ "Квартал-Концерт") - народний депутат України
- Олена Хоменко, (директор з управління та розвитку цифрових продуктів, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Ольга Руденко (менеджер з маркетингу, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Руслан Стефанчук (давній знайомий В. Зеленського, гравець команди КВН "Три товстуни")
- Перший заступник голови Верховної Ради України - Микола Стефанчук (брат Р. Стефанчука)- народний депутат України
- Олександр Завітневич (за даними ЗМІ його дружина навчалася в одному класі із В. Зеленським) - народний депутат України
- Валерій Стернійчук (очолював студентську "Лігу сміху" на Волині) - народний депутат України
- Ігор Кривошеєв (шоумен, гравець "Ліги сміху" та КВН) - народний депутат України
- Олександр Качура (за інформацією ЗМІ юридична компанія О. Качури надавала послуги "Студії Квартал 95") - народний депутат України
- Володимир Воронов (за даними ЗМІ мав професійний досвід співпраці із "Квартал-Концертом") - народний депутат України
- Роман Грищук (керівник студії "Мамахохотала") - народний депутат України
- Ірина Борзова (за даними ЗМІ є донькою продюсера "Ліги Сміху") - народний депутат України
- Олександр Скічко (телеведучий, актор, мав дружні знайомства із "Студією Квартал 95") - народний депутат України
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27.08.2020 14:11 Відповісти
збережу собі про всяк випадок
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27.08.2020 14:52 Відповісти
Даже учителя 4000$ получают,а про рабочих и говорить нечего
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27.08.2020 14:12 Відповісти
Если человек идиот ..то это навсегда...
Работать за идею никто не будет...тем более что и идеи то нет как таковой...
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27.08.2020 14:14 Відповісти
Зебилоиды! И как вам ваш избранник?! В каком говне вы его нашли??? А если вернуть?
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27.08.2020 14:15 Відповісти
Зеленський: Зараз в Україні більш нагальна проблема наявності робочих місць, а не зарплат для представників робітничих професій - Цензор.НЕТ 9193
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27.08.2020 14:18 Відповісти
А все "просто"... При Порошенку Лєнка мала право критики (навіть за допомогою кухонної качалки), а зараз не можна - суд офіційно оголосив Зеленського "недоторканим" до кінця каденції, та й Баканов може розібраться не тільки з "чортами", але й з "відьмами"...
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27.08.2020 18:13 Відповісти
Зеледовбани, поняли, да? У вас все хорошо с зарплатами! Берите вашу месячную зарплату и летите на Гаваи
Кінець епохи бідності!
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27.08.2020 14:18 Відповісти
"и летите на Гаваи" коломойскими самолетами МАУ
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27.08.2020 14:35 Відповісти
"Маланские Авиалинии Украины" открыли прямой и бесплатный рейс на Гавайи? Не знал! Безвиз по сравнению вообще не достижение.
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27.08.2020 18:08 Відповісти
Зеленський: Зараз в Україні більш нагальна проблема наявності робочих місць, а не зарплат для представників робітничих професій - Цензор.НЕТ 3956
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27.08.2020 14:19 Відповісти
Сонечко, а "х.." що тобі поганого зробив? Краще вже в унітаз...
"- Некоторым людям, типа Зеленского, не рекомендуют посещать старые общественные туалеты типа "сортир...
- Почему?...
- Опасно... Вдруг провалятся и растворятся в яме с дерьмом... Консистенция у них - "аналогичная"...".
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27.08.2020 18:48 Відповісти
выбрали ж..да клоуна дебилы совковые
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27.08.2020 14:20 Відповісти
Якого з шести вождів ви маєте на увазі?
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27.08.2020 14:32 Відповісти
Ти сам маєш відповести на це запитання.
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27.08.2020 14:37 Відповісти
Не загибайте ... Чистокровний - це перший.
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27.08.2020 15:07 Відповісти
Лозунг зебилов..
Нам хлеба не надо..работу давай...😃
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27.08.2020 14:21 Відповісти
Производить в Украине нечего ...откуда возьмутся рабочие места?
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27.08.2020 14:23 Відповісти
Робочих місць повно але за копійки працювати ніхто не хоче.
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27.08.2020 14:33 Відповісти
Зеленський: Зараз в Україні більш нагальна проблема наявності робочих місць, а не зарплат для представників робітничих професій - Цензор.НЕТ 9480
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27.08.2020 14:23 Відповісти
Зеленський: "працюйте, але не за гроші"
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27.08.2020 14:26 Відповісти
Зеленський: Зараз в Україні більш нагальна проблема наявності робочих місць, а не зарплат для представників робітничих професій - Цензор.НЕТ 9636
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27.08.2020 14:27 Відповісти
Там є безкоштовний пошук.
Автор Саркісян пише про надання відомостей. Там закладається історія електронних запитів.
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27.08.2020 15:18 Відповісти
Ээээ....
Чем больше рабочих мест - тем выше зарплата. Законы рынка.
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27.08.2020 14:46 Відповісти
Б.лядь...кого вы выбрали...ну жрите теперь покуда не подавитесь...
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27.08.2020 14:50 Відповісти
Боже! Какое же оно тупое.....
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27.08.2020 14:53 Відповісти
На зоне тоже он работы хватает...и вопроса о размере зар.платы нет, и рабы условно за крошечки е.бошат...так что впрягайтесь (зевместе)...
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27.08.2020 14:53 Відповісти
https://twitter.com/iuhbwzF8HJ3sw69
https://twitter.com/iuhbwzF8HJ3sw69
https://twitter.com/iuhbwzF8HJ3sw69


https://twitter.com/iuhbwzF8HJ3sw69
https://twitter.com/iuhbwzF8HJ3sw69

Наомі Квітка

@iuhbwzF8HJ3sw69

·https://twitter.com/iuhbwzF8HJ3sw69/status/1298578979184680963 26 авг.

Є вдячні однокласники )
Зеленський: Зараз в Україні більш нагальна проблема наявності робочих місць, а не зарплат для представників робітничих професій - Цензор.НЕТ 8142
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27.08.2020 16:17 Відповісти
Зеленский, Брехло и трепло!!
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27.08.2020 17:30 Відповісти
 
 