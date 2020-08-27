Лукашенко заявив про готовність до діалогу з "адекватною" опозицією, а студентам пригрозив армією
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, готовий вести діалог з трудовими і студентськими колективами.
Про це він заявив сьогодні на нараді в Мінську, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
Лукашенко заявив, що готовий вести діалог, в тому числі про оновлення Конституції. І вести цей діалог він найперше має намір з трудовими і студентськими колективами.
"Якщо хтось хоче діалогу, будь ласка. Якраз студентські колективи - це ті колективи, з якими я готовий вести діалог. Трудові колективи (я вже про це говорив). Будь ласка, формуйте своїх представників і будемо вести діалог, - зазначив він. - Усі хочуть нового політичного устрою. Та заради бога, давайте візьмемося за Конституцію, вносьте пропозиції, сформуємо нову Конституцію - це головний закон в будь-якій країні. І "танцювати" треба від Конституції".
"Тому давайте сідати - представники всіх трудових колективів, студентських колективів (це майбутня еліта нашої країни, з ними і треба вести цей діалог). І з трудовими колективами, які сьогодні працюють, незважаючи ні на що. І селяни мають право на своє слово , і робочі хочуть своє слово сказати, і фахівці цих підприємств, і вчителі, і лікарі. А не молодики, які ходять по вулицях і кричать, що вони хочуть діалогу. Ніякого діалогу вони не хочуть. і з вулицею ніхто з влади за стіл переговорів не сяде", - сказав Лукашенко.
"Ось моє чітке уявлення і заява з приводу діалогу, з ким цей діалог ми можемо вести. Якщо є люди зі здоровим глуздом від опозиції, які бачать свою країну вільною і незалежною, ласкаво просимо, висловлюйте свою позицію, але не на вулиці. Під тиском вулиць ніякого діалогу в Білорусі не буде", - підкреслив він.
Лукашенко на нараді також висловився щодо політичних закликів до студентів з боку тих, хто намагається розхитати обстановку в країні.
"Вони і в політичному аспекті починають сьогодні під'юджувати студентів: першого вересня приїдете на заняття - виходьте на вулиці і так далі. Ми зараз до студентів доведемо ту інформацію, яку повинні довести, до керівництва вишів. Вони, врешті-решт, відповідають за ситуацію в своїх вишах, і вони дадуть відповідь, як і керівники промислових підприємств", - зазначив він.
"А потім, ви ж повинні розуміти, що хлопцям ми дали відстрочку від армії на час навчання у виші. Ну, не хочуть вчитися, тоді Батьківщину треба захищати. У нас Вітчизна в небезпеці", - підкреслив Лукашенко.
"Я уявляю, що після цього вибухне. Мені почнуть дорікати, що я залякую студентів в армію відправити. Та ні! Повторюю: хто хоче вчитися, той буде вчитися, матиме цю відстрочку. Хто піде на вулицю або вчитися не захоче, заходи вживатимемо за законом", - сказав він.
"До мене міністр оборони звернувся: Олександре Григоровичу, якщо хтось зі студентів не хоче вчитися, будь ласка, дозвольте нам їх призивати в армію. Я кажу: ще студенти за парти не сіли, тому не треба обговорювати це питання. Але це один з варіантів. що тут незаконно, що тут несправедливо?" - додав Лукашенко.
Нагадаємо, в Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошено Олександра Лукашенка.
У Європейському Союзі не визнали результати виборів у Білорусі і почали роботу над санкціями.
Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність Європейського Союзу разом з ОБСЄ виступити посередником для розв'язання політичної кризи в Білорусі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
картофелем, то другого выбора может и не быть
и в наказание беларусам подорожает газ, а телек расскажет почему так сталось
05.08.2020
Вже цей діалог відбувся, навіть відео було на Цензорі. Робучі люди його просто послали на х..
скоро осінь, вуглеводні, как пить дать, подорожчають і телевізор білорусам назве причину
Тобі мабуть потрібна карманна, а не вміняєма. На тому світі знайдеш.
овцытрудовые коллективы собирайте представителей и по одному отправляйте на переговоры с волкомКГБ.
1."бох" - который из миллионов?
2. Конституция?(и не ты ли, Пацька, на нее не наложил...? толсто, с перехватом "кал.басы по 2.20"?)
будешь убит, это я как православный те грю
Впервые Лукашенко попал в поле зрения психиатров после окончания пединститута, когда, явившись на прием к первому секретарю обкома партии Леонову, упорно просил, чтобы тот назначил его председателем колхоза. Лукашенко был направлен на освидетельствование, и ему был поставлен диагноз "мозаичная психопатия". В могилевской областной больнице врачи, которые его принимали, описывали эту ситуацию. Секретарь обкома немножко испугался: приходит к нему человек, патриотичный, убежден в идеалах коммунизма, но он выпускник исторического факультета пединститута и требует назначить его председателем колхоза. В советской системе это требование выглядит абсолютным нонсенсом. Врач, который тогда его принимал, говорит, что Леонов просто офигел и пытался ему объяснить, что ты должен работать в школе или что-то смежное, связанное с историей. Но Лукашенко не мог успокоиться, и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонов просто вызвал охрану, а охрана не знала, что с ним делать. Антисоветских лозунгов не выкрикивает, за КПСС, за Советский Союз, но хочет быть председателем колхоза. Они логично поступили, как мне кажется, не в тюрьму же его отправлять, согласитесь.
В 1978 году директор Могилевского облпищеторга, где Лукашенко работал секретарем ВЛКСМ, обратился к начмеду больницы с просьбой о его психиатрическом освидетельствовании в связи с неадекватным поведением. В 1982 году Лукашенко был комиссован из армии с тем же диагнозом "мозаичная психопатия".
В 2001 году минский психиатр Дмитрий Щигельский, дополнив своими наблюдениями выводы коллег, опубликовал "http://www.compromat.ru/page_10496.htm Историю болезни Александра Григорьевича Лукашенко ".
"Анализ личности Лукашенко обнаруживает ряд признаков, характерных как для параноидного, так и для диссоциального расстройств личности при наличии стержневой сверхценной идеи собственной значимости, аффективной логики, склонности объяснять события в мире исходя из "заговорщицких" намерений без достаточных на то оснований, подозрительности, равнодушия к чувствам других людей, склонности к манипулированию ими, низкой толерантности к фрустрации и низкого порога агрессивного поведения, включая насилие, неспособности к переживанию вины и извлечению пользы из неблагоприятного опыта. Указанные особенности тотальны и определяют весь психический облик данной личности".
Все эти черты можно обнаружить и в поведении Лукашенко во время продолжающегося сейчас политического кризиса в Беларуси.
Похожие расстройства личности были у целого ряда исторических персонажей. Есть целое направление в психиатрии, которое занимается изучением таких людей. Многие считают, что похожая картина была у Адольфа Гитлера, который тоже обладал харизмой, был прекрасным оратором, под его гипноз попали немцы. Психопатия - конкурентное преимущество в борьбе за власть.
Какой диагноз Сталину поставил Бехтерев? Параноик. И здесь мы имеем параноидное расстройство личности, то есть фактически это один и тот же диагноз. Если бы Сталин не избавился от всех конкурентов, он бы никогда не смог сконцентрировать такую власть в своих руках. С Лукашенко та же история.