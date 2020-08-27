Лукашенко заявив про готовність до діалогу з "адекватною" опозицією, а студентам пригрозив армією

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, готовий вести діалог з трудовими і студентськими колективами.

Про це він заявив сьогодні на нараді в Мінську, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Лукашенко заявив, що готовий вести діалог, в тому числі про оновлення Конституції. І вести цей діалог він найперше має намір з трудовими і студентськими колективами.

"Якщо хтось хоче діалогу, будь ласка. Якраз студентські колективи - це ті колективи, з якими я готовий вести діалог. Трудові колективи (я вже про це говорив). Будь ласка, формуйте своїх представників і будемо вести діалог, - зазначив він. - Усі хочуть нового політичного устрою. Та заради бога, давайте візьмемося за Конституцію, вносьте пропозиції, сформуємо нову Конституцію - це головний закон в будь-якій країні. І "танцювати" треба від Конституції".

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"Тому давайте сідати - представники всіх трудових колективів, студентських колективів (це майбутня еліта нашої країни, з ними і треба вести цей діалог). І з трудовими колективами, які сьогодні працюють, незважаючи ні на що. І селяни мають право на своє слово , і робочі хочуть своє слово сказати, і фахівці цих підприємств, і вчителі, і лікарі. А не молодики, які ходять по вулицях і кричать, що вони хочуть діалогу. Ніякого діалогу вони не хочуть. і з вулицею ніхто з влади за стіл переговорів не сяде", - сказав Лукашенко.

"Ось моє чітке уявлення і заява з приводу діалогу, з ким цей діалог ми можемо вести. Якщо є люди зі здоровим глуздом від опозиції, які бачать свою країну вільною і незалежною, ласкаво просимо, висловлюйте свою позицію, але не на вулиці. Під тиском вулиць ніякого діалогу в Білорусі не буде", - підкреслив він.

Лукашенко на нараді також висловився щодо політичних закликів до студентів з боку тих, хто намагається розхитати обстановку в країні.

"Вони і в політичному аспекті починають сьогодні під'юджувати студентів: першого вересня приїдете на заняття - виходьте на вулиці і так далі. Ми зараз до студентів доведемо ту інформацію, яку повинні довести, до керівництва вишів. Вони, врешті-решт, відповідають за ситуацію в своїх вишах, і вони дадуть відповідь, як і керівники промислових підприємств", - зазначив він.

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"А потім, ви ж повинні розуміти, що хлопцям ми дали відстрочку від армії на час навчання у виші. Ну, не хочуть вчитися, тоді Батьківщину треба захищати. У нас Вітчизна в небезпеці", - підкреслив Лукашенко.

"Я уявляю, що після цього вибухне. Мені почнуть дорікати, що я залякую студентів в армію відправити. Та ні! Повторюю: хто хоче вчитися, той буде вчитися, матиме цю відстрочку. Хто піде на вулицю або вчитися не захоче, заходи вживатимемо за законом", - сказав він.

"До мене міністр оборони звернувся: Олександре Григоровичу, якщо хтось зі студентів не хоче вчитися, будь ласка, дозвольте нам їх призивати в армію. Я кажу: ще студенти за парти не сіли, тому не треба обговорювати це питання. Але це один з варіантів. що тут незаконно, що тут несправедливо?" - додав Лукашенко.

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Нагадаємо, в Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошено Олександра Лукашенка.

У Європейському Союзі не визнали результати виборів у Білорусі і почали роботу над санкціями.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність Європейського Союзу разом з ОБСЄ виступити посередником для розв'язання політичної кризи в Білорусі.