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Новини Революція в Білорусі
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Лукашенко заявив про готовність до діалогу з "адекватною" опозицією, а студентам пригрозив армією

Лукашенко заявив про готовність до діалогу з

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, готовий вести діалог з трудовими і студентськими колективами.

Про це він заявив сьогодні на нараді в Мінську, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Лукашенко заявив, що готовий вести діалог, в тому числі про оновлення Конституції. І вести цей діалог він найперше має намір з трудовими і студентськими колективами.

"Якщо хтось хоче діалогу, будь ласка. Якраз студентські колективи - це ті колективи, з якими я готовий вести діалог. Трудові колективи (я вже про це говорив). Будь ласка, формуйте своїх представників і будемо вести діалог, - зазначив він. - Усі хочуть нового політичного устрою. Та заради бога, давайте візьмемося за Конституцію, вносьте пропозиції, сформуємо нову Конституцію - це головний закон в будь-якій країні. І "танцювати" треба від Конституції".

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"Тому давайте сідати - представники всіх трудових колективів, студентських колективів (це майбутня еліта нашої країни, з ними і треба вести цей діалог). І з трудовими колективами, які сьогодні працюють, незважаючи ні на що. І селяни мають право на своє слово , і робочі хочуть своє слово сказати, і фахівці цих підприємств, і вчителі, і лікарі. А не молодики, які ходять по вулицях і кричать, що вони хочуть діалогу. Ніякого діалогу вони не хочуть. і з вулицею ніхто з влади за стіл переговорів не сяде", - сказав Лукашенко.

"Ось моє чітке уявлення і заява з приводу діалогу, з ким цей діалог ми можемо вести. Якщо є люди зі здоровим глуздом від опозиції, які бачать свою країну вільною і незалежною, ласкаво просимо, висловлюйте свою позицію, але не на вулиці. Під тиском вулиць ніякого діалогу в Білорусі не буде", - підкреслив він.

Лукашенко на нараді також висловився щодо політичних закликів до студентів з боку тих, хто намагається розхитати обстановку в країні.

"Вони і в політичному аспекті починають сьогодні під'юджувати студентів: першого вересня приїдете на заняття - виходьте на вулиці і так далі. Ми зараз до студентів доведемо ту інформацію, яку повинні довести, до керівництва вишів. Вони, врешті-решт, відповідають за ситуацію в своїх вишах, і вони дадуть відповідь, як і керівники промислових підприємств", - зазначив він.

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"А потім, ви ж повинні розуміти, що хлопцям ми дали відстрочку від армії на час навчання у виші. Ну, не хочуть вчитися, тоді Батьківщину треба захищати. У нас Вітчизна в небезпеці", - підкреслив Лукашенко.

"Я уявляю, що після цього вибухне. Мені почнуть дорікати, що я залякую студентів в армію відправити. Та ні! Повторюю: хто хоче вчитися, той буде вчитися, матиме цю відстрочку. Хто піде на вулицю або вчитися не захоче, заходи вживатимемо за законом", - сказав він.

"До мене міністр оборони звернувся: Олександре Григоровичу, якщо хтось зі студентів не хоче вчитися, будь ласка, дозвольте нам їх призивати в армію. Я кажу: ще студенти за парти не сіли, тому не треба обговорювати це питання. Але це один з варіантів. що тут незаконно, що тут несправедливо?" - додав Лукашенко.

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Нагадаємо, в Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошено Олександра Лукашенка.

У Європейському Союзі не визнали результати виборів у Білорусі і почали роботу над санкціями.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність Європейського Союзу разом з ОБСЄ виступити посередником для розв'язання політичної кризи в Білорусі.

Автор: 

Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653) опозиція (292) перемовини (2857)


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Топ коментарі
+14
Хозяин готов вести диалог с рабами)
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27.08.2020 14:01
+7
Он им лопаты выдаст
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27.08.2020 14:10
+5
"И вести этот ДИАЛОГ он в первую очередь намерен с трудовыми и студенческими коллективами."

Вже цей діалог відбувся, навіть відео було на Цензорі. Робучі люди його просто послали на х..
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27.08.2020 14:03
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Хозяин готов вести диалог с рабами)
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27.08.2020 14:01 Відповісти
Если запахнет жареным картофелем, то другого выбора может и не быть
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27.08.2020 14:09 Відповісти
студентов - за парты, россия подскажет, как создать свое опзж и жириновского...
и в наказание беларусам подорожает газ, а телек расскажет почему так сталось
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27.08.2020 14:22 Відповісти
Україна має формувати білоруську раду експертів які мають виконати роль перехідного уряду, з білорусів які перебувають в Україні у вимушеній еміграції.
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27.08.2020 14:35 Відповісти
якщо в білорусі з,являться ті, що на місці, у боротьбі, доведуть ситуацію до створення такого уряду, то їм "леніни з пломбованого вагона" не потрібні
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27.08.2020 14:53 Відповісти
давай, выдай студентам оружие...
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27.08.2020 14:01 Відповісти
Он им лопаты выдаст
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27.08.2020 14:10 Відповісти
стройбат это самые звери...
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27.08.2020 14:19 Відповісти
Ну вот эти сразу как раз и пойдут с оружием родину защищать, от диктатора лукашеску...
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27.08.2020 14:22 Відповісти
«Полыхать будет до Владивостока»: Лукашенко сделал тревожное заявление.
05.08.2020
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27.08.2020 14:03 Відповісти
ВладикНаш, но Москва давненько не коптилась)
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27.08.2020 14:04 Відповісти
"И вести этот ДИАЛОГ он в первую очередь намерен с трудовыми и студенческими коллективами."

Вже цей діалог відбувся, навіть відео було на Цензорі. Робучі люди його просто послали на х..
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27.08.2020 14:03 Відповісти
робочі люди такі впевнені в собі, бо всьо хорошо...зарплати платять, продукцію на росію відвантажують, звідти нафта і газ дешеві...
скоро осінь, вуглеводні, как пить дать, подорожчають і телевізор білорусам назве причину
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27.08.2020 14:28 Відповісти
Свобода вимагає жертв.
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27.08.2020 14:29 Відповісти
не вдається, щоб "як роса на сонці"
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27.08.2020 14:41 Відповісти
Гы, где ее взять?
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27.08.2020 14:04 Відповісти
а всі інші не громадяни ? чи не знаєш чим пригрозити ? з омоном змінюй Конституцію , ті точно підтримають ! моя порада введи паспорт не громадянина ,хто проти Лукашенка той не громадянин !
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27.08.2020 14:07 Відповісти
Просрали беларусы свой шанс скинуть диктатора. Нужно было делать все быстро и в первый день когда на улицы вышли миллионы людей.
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27.08.2020 14:09 Відповісти
Вміяєму ти вже пересаджав.
Тобі мабуть потрібна карманна, а не вміняєма. На тому світі знайдеш.
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27.08.2020 14:10 Відповісти
Хитер Лука. Типо давайте овцы трудовые коллективы собирайте представителей и по одному отправляйте на переговоры с волком КГБ.
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27.08.2020 14:12 Відповісти
Вірно. Роботягам білорашкінське "кегебе" погрожуватиме звільненням, переслідуванням родин протистувальників, позбавленням місць в гуртожитках і виселенням з квартир, збудованих для працівників заводів. Студентам погрожуватимуть відчисленням з вузів. Або ж пси луко-***** можуть звернутись до багатого досвіду своїх вчителів з нквд. Ті досягли вершин у мистецтві катувань з метою вибивання зізнання
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27.08.2020 14:21 Відповісти
В протестах как минимум 95% студенты. Студенты это же полудети. Они не понимают чего они там. Их привел туда стадный инстинкт. Ходят тусоваться.
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27.08.2020 14:12 Відповісти
Паранойику нельзя верить совсем.У него сто пятниц в один день
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27.08.2020 14:13 Відповісти
Только с позиции силы можно свалить диктатора луку
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27.08.2020 14:13 Відповісти
у импотентов нет сил. 90% беларусов - ватники и за дружбу с Рашей. А на кого опирается Таракан? на *****, РФ и ОДКБ. Какая там у протестующих позиция силы? Они свои силы просрали в мирных протестах
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27.08.2020 14:19 Відповісти
Да ради бога, давайте возьмемся за Конституцию, вносите предложения, сформируем новую Конституцию - это главный закон в любой стране. И "плясать" надо от Конституции". Источник: https://censor.net/n3216155\\\\\\\\\\\\

1."бох" - который из миллионов?
2. Конституция?(и не ты ли, Пацька, на нее не наложил...? толсто, с перехватом "кал.басы по 2.20"?)
будешь убит, это я как православный те грю
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27.08.2020 14:14 Відповісти
реальный колхоз. В совке студентов тоже армией пугали. Хороша армия, которой свой же народ пугают
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27.08.2020 14:14 Відповісти
а еще в Афганистан отправляли. Токо по настоящему. Теперь ходит куча контуженых трудовиков и ДПЮшников...
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27.08.2020 14:22 Відповісти
"диалог" от луки: "пацаки, почему без намордников. приказ не слышали - всем пацакам надеть намордники и радоваться"(c)
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27.08.2020 14:15 Відповісти
кацапы как раз в намордниках и радуются...
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27.08.2020 14:27 Відповісти
Ніхто і ніде в світі не веде діалогу з терористами,навіть якщо в минулому були владою,зараз вони у статусі окупанта.
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27.08.2020 14:22 Відповісти
Окупант - це статус зовнішнього ворога, який захопив території. Бульбофюрер скоріш узурпатор, бо незаконно захопив всю повноту влади в свої руки
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27.08.2020 14:26 Відповісти
таракан - гауляйтер.
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27.08.2020 14:28 Відповісти
Не бачу між ними різниці бо захоплення проти волі народу.
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27.08.2020 14:41 Відповісти
О це дило! Надо с вменяемыми разговоры вести! А остальные,кто хочет,пусть ходят по улице,никто ходить им не мешает.
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27.08.2020 14:27 Відповісти
Якби ті не адекватні не ходили по вулицях то адекватні сиділи б по камерах ще років 50.
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27.08.2020 14:34 Відповісти
Логика идиота. Как раз те, что тихо сидят - ничего менять не хотят!
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27.08.2020 14:34 Відповісти
на них він і розраховує.
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27.08.2020 14:36 Відповісти
комусь цікаво його слухати?
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27.08.2020 14:35 Відповісти
https://www.svoboda.org/a/30789452.html Мозаичная психопатия. Александр Лукашенко глазами психиатра
Впервые Лукашенко попал в поле зрения психиатров после окончания пединститута, когда, явившись на прием к первому секретарю обкома партии Леонову, упорно просил, чтобы тот назначил его председателем колхоза. Лукашенко был направлен на освидетельствование, и ему был поставлен диагноз "мозаичная психопатия". В могилевской областной больнице врачи, которые его принимали, описывали эту ситуацию. Секретарь обкома немножко испугался: приходит к нему человек, патриотичный, убежден в идеалах коммунизма, но он выпускник исторического факультета пединститута и требует назначить его председателем колхоза. В советской системе это требование выглядит абсолютным нонсенсом. Врач, который тогда его принимал, говорит, что Леонов просто офигел и пытался ему объяснить, что ты должен работать в школе или что-то смежное, связанное с историей. Но Лукашенко не мог успокоиться, и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонов просто вызвал охрану, а охрана не знала, что с ним делать. Антисоветских лозунгов не выкрикивает, за КПСС, за Советский Союз, но хочет быть председателем колхоза. Они логично поступили, как мне кажется, не в тюрьму же его отправлять, согласитесь.
В 1978 году директор Могилевского облпищеторга, где Лукашенко работал секретарем ВЛКСМ, обратился к начмеду больницы с просьбой о его психиатрическом освидетельствовании в связи с неадекватным поведением. В 1982 году Лукашенко был комиссован из армии с тем же диагнозом "мозаичная психопатия".
В 2001 году минский психиатр Дмитрий Щигельский, дополнив своими наблюдениями выводы коллег, опубликовал "http://www.compromat.ru/page_10496.htm Историю болезни Александра Григорьевича Лукашенко ".
"Анализ личности Лукашенко обнаруживает ряд признаков, характерных как для параноидного, так и для диссоциального расстройств личности при наличии стержневой сверхценной идеи собственной значимости, аффективной логики, склонности объяснять события в мире исходя из "заговорщицких" намерений без достаточных на то оснований, подозрительности, равнодушия к чувствам других людей, склонности к манипулированию ими, низкой толерантности к фрустрации и низкого порога агрессивного поведения, включая насилие, неспособности к переживанию вины и извлечению пользы из неблагоприятного опыта. Указанные особенности тотальны и определяют весь психический облик данной личности".
Все эти черты можно обнаружить и в поведении Лукашенко во время продолжающегося сейчас политического кризиса в Беларуси.
Похожие расстройства личности были у целого ряда исторических персонажей. Есть целое направление в психиатрии, которое занимается изучением таких людей. Многие считают, что похожая картина была у Адольфа Гитлера, который тоже обладал харизмой, был прекрасным оратором, под его гипноз попали немцы. Психопатия - конкурентное преимущество в борьбе за власть.
Какой диагноз Сталину поставил Бехтерев? Параноик. И здесь мы имеем параноидное расстройство личности, то есть фактически это один и тот же диагноз. Если бы Сталин не избавился от всех конкурентов, он бы никогда не смог сконцентрировать такую власть в своих руках. С Лукашенко та же история.
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27.08.2020 15:01 Відповісти
Демагог!
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27.08.2020 15:13 Відповісти
Вот смотрю я на эту падлу и думаю: может наш Янукович был и не такой уж бандит?
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27.08.2020 15:18 Відповісти
пiшов ты на письку Лукашенко заявив про готовність до діалогу з "адекватною" опозицією, а студентам пригрозив армією - Цензор.НЕТ 385
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27.08.2020 15:37 Відповісти
 
 