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Ватажок "ДНР" Пушилін наказав виплатити по 10 тис. рублів "збіднілим від перемир'я" терористам, - Гармаш

Ватажок

Терористи "ДНР" отримають по 10 тис. рублів як компенсацію за відсутність бойових дій на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці залучений до роботи ТКГ українською стороною як представник ОРДО журналіст Сергій Гармаш.

"З Донецька повідомляють, що місцеві вояки вкрай незадоволені тишею на фронті, оскільки за останній місяць їм не нарахували бойові виплати. Виявляється, бойові дії і втрати з боку України оплачувалися за додатковими тарифами. А зараз ось, через політичні ігри Москви, захисники "русского мира" залишилися без додаткового заробітку. В зв'язку з цим, Пушилін розпорядився виплатити їм матеріальну допомогу по 10 000 рублів на людину", - повідомляє Гармаш.

За його підрахунками, для забезпечення всіх найманців "ДНР" необхідно 100 мільйонів рублів.

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"Мабуть, економіка "ДНР" під час пандемії коронавірусу різко пішла на зростання. Чи звідки зайві гроші? - Питання риторичне. Ми всі знаємо - звідки. Набагато цікавіше, як довго вони готові їх платити бойовикам, щоб ті не воювали?" - зазначає Гармаш.

Ватажок ДНР Пушилін наказав виплатити по 10 тис. рублів збіднілим від перемиря терористам, - Гармаш 01

Автор: 

Донбас (22354) перемир’я (892) Пушилін Денис (135) Гармаш Сергій (136)


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Топ коментарі
+9
Лучше им "натурой" выдайте. Скоро пригодится.
Главарь "ДНР" Пушилин приказал выплатить по 10 тыс. рублей "обедневшим от перемирия" террористам, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5666
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27.08.2020 14:17
+6
Это для хороших обдроченцев.
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27.08.2020 14:29
+5
Что нечего уже освобождать от укрокаретелей и бандерофашистов? А как все хорошо начиналось для "защитничков" руцкаго мира
Главарь "ДНР" Пушилин приказал выплатить по 10 тыс. рублей "обедневшим от перемирия" террористам, - Гармаш - Цензор.НЕТ 1157
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27.08.2020 14:11
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Что нечего уже освобождать от укрокаретелей и бандерофашистов? А как все хорошо начиналось для "защитничков" руцкаго мира
Главарь "ДНР" Пушилин приказал выплатить по 10 тыс. рублей "обедневшим от перемирия" террористам, - Гармаш - Цензор.НЕТ 1157
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27.08.2020 14:11 Відповісти
ось і постраждалі від зе-перемирия! на що тепер харчуватися і боярку купувати !
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27.08.2020 14:16 Відповісти
да, при папереднике они не задумывались о "завтрашнем дне"...Если так пойдет и дальше - от нищеты спасти сможет только переквалификация в слесари, комбайнеры, шахтеры...Или помогут реваншистам прийти к власти.
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27.08.2020 14:52 Відповісти
Лучше им "натурой" выдайте. Скоро пригодится.
Главарь "ДНР" Пушилин приказал выплатить по 10 тыс. рублей "обедневшим от перемирия" террористам, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5666
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27.08.2020 14:17 Відповісти
Это для хороших обдроченцев.
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27.08.2020 14:29 Відповісти
Зеленский душит врагов перемирием. Такого мудрого президента страна еще не знала.
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27.08.2020 14:19 Відповісти
Вот он, победоносный стиль великого комбинатора...
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27.08.2020 14:28 Відповісти
А кто и за что будет платить террористам если война закончится на условиях Рашки и террористов? Или вы надеетесь что те твари пойдут на заводы работать?
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27.08.2020 14:19 Відповісти
вокруг лыдыныры вырыты окопы и когда обдроченцы едут за зарплатой в растов то постоянно видят эти укрепления, жириновский так и сказал - оттуда ник то не должен вернуться и баньдюки об этом знают.
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27.08.2020 15:36 Відповісти
Всю ОПЗЖ туда в ДыРыНы,пускай каждий день видят во что они хотят превратить Украину.
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27.08.2020 15:39 Відповісти
ДЕДА ЛЕНЮ туда с премией !
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27.08.2020 18:38 Відповісти
Может это Зе оплачивает боевикам "тишину", так необходимую ему для своей пиар-акции под названием "режим полного и всеобъемлющего прекращения огня". Чего не сделаешь ради рейтинга. Только мне кажется президент ЗЕро, давно не на телевидении работает.
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27.08.2020 16:23 Відповісти
В мире убытки от карантина компенсируют а уХйлоуродов -отсутствие трупов от их ручищ
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27.08.2020 18:37 Відповісти
шавка ты брехливая! да чепушила распорядился выдать по 10 к но ты же слышал звон та где он эти деньги получат только выпускники Донвоку
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05.09.2020 15:05 Відповісти
шавка ты брехливая! да чепушила распорядился выдать по 10 к но ты же слышал звон та где он эти деньги получат только выпускники Донвоку а еще в ткг сидишь падаль
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05.09.2020 15:07 Відповісти
 
 