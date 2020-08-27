Ватажок "ДНР" Пушилін наказав виплатити по 10 тис. рублів "збіднілим від перемир'я" терористам, - Гармаш

Терористи "ДНР" отримають по 10 тис. рублів як компенсацію за відсутність бойових дій на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці залучений до роботи ТКГ українською стороною як представник ОРДО журналіст Сергій Гармаш.

"З Донецька повідомляють, що місцеві вояки вкрай незадоволені тишею на фронті, оскільки за останній місяць їм не нарахували бойові виплати. Виявляється, бойові дії і втрати з боку України оплачувалися за додатковими тарифами. А зараз ось, через політичні ігри Москви, захисники "русского мира" залишилися без додаткового заробітку. В зв'язку з цим, Пушилін розпорядився виплатити їм матеріальну допомогу по 10 000 рублів на людину", - повідомляє Гармаш.

За його підрахунками, для забезпечення всіх найманців "ДНР" необхідно 100 мільйонів рублів.

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"Мабуть, економіка "ДНР" під час пандемії коронавірусу різко пішла на зростання. Чи звідки зайві гроші? - Питання риторичне. Ми всі знаємо - звідки. Набагато цікавіше, як довго вони готові їх платити бойовикам, щоб ті не воювали?" - зазначає Гармаш.