За сприятливих погодних умов більшість уроків на Київщині відбуватимуться на свіжому повітрі, - ОДА

У Київській області допускають, що за сприятливих погодних умов більшість уроків відбуватимуться на свіжому повітрі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив глава Київської ОДА Василь Володін.

"Наступного вівторка у закладах освіти стартує навчальний рік. Влада відповідально ставиться до цього виклику і заздалегідь вжила заходів, щоб мінімізувати загрозу здоров'ю дітей та педагогічних працівників під час навчального процесу", - зазначив глава ОДА.

За його словами, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування виділили кошти на закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників та учнів.

"З педагогічними працівниками та технічним персоналом проведено відповідні інструктажі, розроблено інструкції, оформлено інформаційні стенди щодо безпечного поводження учнів в умовах карантину, розроблено графіки переміщення здобувачів освіти. За сприятливих погодних умов більшість уроків відбуватимуться на свіжому повітрі", - сказав Володін.

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Крім того, у кожному закладі освіти буде моніторинг стану здоров'я учнів і працівників шляхом термометрії, опитування учнів про їхнє самопочуття та регулярна комунікація з батьками. У закладах освіти в обов’язковому порядку після кожного уроку передбачена санація рук. Її контролюватимуть педагогічні та технічні працівники - вчителі, вихователі, медики. Графік освітнього процесу зміститься в часовому режимі. Працю будуть оплачувати відповідно до педагогічного навантаження.