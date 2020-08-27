Список заборонених до приватизації держпідприємств розбух утричі, схоже, лобісти "ефективного" держуправління змогли домовитися, - Нефьодов

Список заборонених до приватизації держпідприємств став утричі більшим з моменту його першого затвердження Кабміном Олексія Гончарука.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив ексглава Державної митної служби Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.

"У жовтні 2019 року парламент скасував перелік з більш ніж тисячі підприємств, заборонених до приватизації. Реальний успіх, яким могли пишатися Верховна Рада України і Володимир Зеленський, бо, власне, цим переліком і забезпечувалася потужна "кормова база" для корупції чиновників, які керували цим збитковим на папері хазяйством. Його мав замінити набагато менший список, де мали лишитися тільки справді необхідні для забезпечення безпеки країни об‘єкти і об‘єкти культурної спадщини", - нагадав Нефьодов.

Він уточнив, що Кабмін у лютому направив такий перелік із 216 об'єктів у Раду (законопроєкт №2831), потім законопроєкт відкликали і в Кабміні Дениса Шмигаля мова зайшла вже про 300 об'єктів, а вчора затвердили 659.

"Я так розумію, лобісти "ефективного" держуправління знайшли "підхід". В раді, як заведено, список ще далі має розбухнути", - додає Нефьодов.

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