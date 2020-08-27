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Новини
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Список заборонених до приватизації держпідприємств розбух утричі, схоже, лобісти "ефективного" держуправління змогли домовитися, - Нефьодов

Список заборонених до приватизації держпідприємств розбух утричі, схоже, лобісти

Список заборонених до приватизації держпідприємств став утричі більшим з моменту його першого затвердження Кабміном Олексія Гончарука.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив ексглава Державної митної служби Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.

"У жовтні 2019 року парламент скасував перелік з більш ніж тисячі підприємств, заборонених до приватизації. Реальний успіх, яким могли пишатися Верховна Рада України і Володимир Зеленський, бо, власне, цим переліком і забезпечувалася потужна "кормова база" для корупції чиновників, які керували цим збитковим на папері хазяйством. Його мав замінити набагато менший список, де мали лишитися тільки справді необхідні для забезпечення безпеки країни об‘єкти і об‘єкти культурної спадщини", - нагадав Нефьодов.

Він уточнив, що Кабмін у лютому направив такий перелік із 216 об'єктів у Раду (законопроєкт №2831), потім законопроєкт відкликали і в Кабміні Дениса Шмигаля мова зайшла вже про 300 об'єктів, а вчора затвердили 659.

"Я так розумію, лобісти "ефективного" держуправління знайшли "підхід". В раді, як заведено, список ще далі має розбухнути", - додає Нефьодов.

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Список заборонених до приватизації держпідприємств розбух утричі, схоже, лобісти ефективного держуправління змогли домовитися, - Нефьодов 01

Автор: 

Кабмін (14071) приватизація (1672) Нефьодов Максим (383)


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Топ коментарі
+2
Все одно ці приватизації мають сумнівну легітимність.
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27.08.2020 14:43
+1
Уже проходили 100 лет назад. Итог плачевный.
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27.08.2020 14:49
+1
Да приведите же, наконец, примеры эффективного управления частниками.
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27.08.2020 14:57
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Список запрещенных к приватизации госпредприятий разбух в три раза, похоже лоббисты "эффективного" госуправления смогли договориться, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 677
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27.08.2020 14:37 Відповісти
О! Визуализация диджитализации постпродакшена вылезла.
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27.08.2020 14:38 Відповісти
Ну и нафиг ты об этом рассказываешь, ты же сам из этой же шайки
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27.08.2020 14:38 Відповісти
Для государства нет ничего страшнее чем временщики у власти. Даже прохфессор греб все под своих, а это зеленое ГЭ решило все распродать, хоть за копейки. И что потом?
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27.08.2020 14:39 Відповісти
Они наоборот, расширили перечень не подлежащих приватизации.
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27.08.2020 14:42 Відповісти
Все одно ці приватизації мають сумнівну легітимність.
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27.08.2020 14:43 Відповісти
Украину спасет национализация всего того, что успели прихватизировать прихватизаторы.
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27.08.2020 14:44 Відповісти
Уже проходили 100 лет назад. Итог плачевный.
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27.08.2020 14:49 Відповісти
Ты про США, великий кризис?
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27.08.2020 14:57 Відповісти
Нет, я про нас с вами и всеми остальными, кто возник на месте осколков царского режима и этой территории. А в США ничего не национализировали. Рузвельт принудительно изъял только монетарное и в слитках золото. При чем у ВСЕХ поголовно, включая граждан и обменял их на бумажные доллары. Иначе тюрьма.
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27.08.2020 16:03 Відповісти
Мешает не идеология, мешают исполнители.
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27.08.2020 14:58 Відповісти
Объясните это 2/3 нашего населения. Что не реформы были плохие, а те, кто работал на местах. Их же родные, знакомые, соседи и т.д. А 100 лет назад и идеология и люди создали страну - уродливого монстра.
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27.08.2020 16:06 Відповісти
60-е,70-е,80-е так на созидали, что 29 лет никак все растащить не могут. Украина была сильна и могуча в 80-х, а теперь?
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27.08.2020 17:32 Відповісти
Вас не смущает, что растаскивать начали именно те, кто созидал, а продолжили их дети? Воруют не инопланетяне. При этом заметьте, воруют и берут взятки все без исключения. А возмущаются этим только те, кто никак не дорвутся до корыт. Этим и была вызвана оголтелая ненависть, когда все , сплотившись пять лет грызла и врала, не гнушаясь ничем, в ход шло всё, включая давняя трагедия семьи. Зато сейчас всё просто невероятно мирно. Все вчерашние обвинители прекрасно пристроены. ,
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27.08.2020 19:07 Відповісти
Да приведите же, наконец, примеры эффективного управления частниками.
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27.08.2020 14:57 Відповісти
У нас нет и не будет эффективного управления частниками, менталитет такой, сначала все украсть, а потом свалить куда подальше туда, где живут уже сегодня хорошо.
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27.08.2020 15:00 Відповісти
Вы будете очень сильно смеяться, но самый яркий пример - буквально на глазах у всех. Из совкового, унылого производства с устаревшим оборудованием создал корпорацию, завалившую многие страны своей продукцией. Это по-моему ему простить и не могут те наши политики, кто способен только воровать из бюджета.
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27.08.2020 16:10 Відповісти
Это вы о "Рошене"? Не удалось Москалевскому из совкового Микроприбора Майкрософт сотворить, а шоколадки попроще микропроцессоров
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27.08.2020 16:21 Відповісти
Ну кто чем решил заняться. Кто шоколадками, а кто мыльным пузырем. Если бы Москалевский родился в США в семье с историей сенаторов/банкиров/юристов и прочей элиты, если бы его мать была на короткой ноге со многими власть имущими, включая глав крупнейшего тогда производителя компьютеров IBM Джоном Опелем и Джоном Эйкерсом., работая в United Way International и тесно с ними сотрудничая , которые и сделали из него того, кем он стал.
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27.08.2020 16:56 Відповісти
Вы бы хоть представление имели, кем сейчас Москалевский , а то все ваша натура тянет на сына Владимира, потомственного питерского стукача .
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27.08.2020 17:29 Відповісти
Не считаю себя тупой, но понять, что Вы написали и что хотели этим сказать, не получилось.
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27.08.2020 19:00 Відповісти
Вы новичок на форуме. И это не вопрос, а утверждение. Иначе бы в голову не пришло писать такую ерунду МНЕ. Есть еще вариант........ не все в порядке с головой. И извините, но именно от Вас действительно пахнет нечистотами. Ну и такая мелочь. Пишу я под своим именем, это не ник и знают меня на этом форуме все без исключения, кто хоть изредка заглядывает. Но даже самым упоротым политическим противникам.не приходит в голову связать меня с интересами пуйла. Ну вот как-то так. Удачи.
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27.08.2020 20:45 Відповісти
А с чего же они кормится будут? Это если не возле кормушки то даешь обещание, а когда начал жрать с нее, то кто же откажется.
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27.08.2020 15:51 Відповісти
Ну кто откажется от такого -
https://censor.net.ua/news/3216181/****************************************************************************************************
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27.08.2020 15:57 Відповісти
Потому-то Вас и уволил гауляйтер Украины Ермак-Козырь.
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27.08.2020 16:08 Відповісти
Энергоатом остался на приватизацию?
Ахметов сильно интересуется...
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27.08.2020 17:02 Відповісти
 
 