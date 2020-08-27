Ситуація з COVID-19 на Київщині щодня погіршується: є серйозні передумови для посилення карантину, - ОДА

У Київській області за добу померла рекордна кількість пацієнтів з COVID-19 - 6 осіб.

Про це йдеться в повідомленні Київської ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація з поширенням і наслідками коронавірусної інфекції щодня погіршується. Показники захворюваності стрімко ростуть. На жаль, як і показники смертності. За 26 серпня в нас шість померлих від наслідків COVID-19. Висловлюю свої співчуття близьким загиблих. Немає більшого горя, як втрачати рідних людей. Частина області вже в "помаранчевій" зоні небезпеки поширення хвороби. Ще частина - в "жовтій". Є серйозні передумови для подальших обмежень. Наближається осінь. З відновленням роботи навчальних закладів, з поверненням більшості людей з відпусток, з похолоданням - можемо отримати додаткові завдання. Тому реагувати повинні вже зараз", - йдеться в повідомленні.

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"Останнім часом щоденна кількість захворілих людей перевищує показник в 90 осіб, що в 2,5 раза більше, ніж ми мали в березні-квітні. За останню добу маємо новий антирекорд - від коронавірусу померли 6 мешканців Київщини. Нових випадків - 94, захворіли 5304 людини, одужали 3505 чоловік. Померла 91 особа", - цитує главу ОДА Василя Володіна Укрінформ.