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Новини Коронавірус і карантин
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Ситуація з COVID-19 на Київщині щодня погіршується: є серйозні передумови для посилення карантину, - ОДА

Ситуація з COVID-19 на Київщині щодня погіршується: є серйозні передумови для посилення карантину, - ОДА

У Київській області за добу померла рекордна кількість пацієнтів з COVID-19 - 6 осіб.

Про це йдеться в повідомленні Київської ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація з поширенням і наслідками коронавірусної інфекції щодня погіршується. Показники захворюваності стрімко ростуть. На жаль, як і показники смертності. За 26 серпня в нас шість померлих від наслідків COVID-19. Висловлюю свої співчуття близьким загиблих. Немає більшого горя, як втрачати рідних людей. Частина області вже в "помаранчевій" зоні небезпеки поширення хвороби. Ще частина - в "жовтій". Є серйозні передумови для подальших обмежень. Наближається осінь. З відновленням роботи навчальних закладів, з поверненням більшості людей з відпусток, з похолоданням - можемо отримати додаткові завдання. Тому реагувати повинні вже зараз", - йдеться в повідомленні.

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"Останнім часом щоденна кількість захворілих людей перевищує показник в 90 осіб, що в 2,5 раза більше, ніж ми мали в березні-квітні. За останню добу маємо новий антирекорд - від коронавірусу померли 6 мешканців Київщини. Нових випадків - 94, захворіли 5304 людини, одужали 3505 чоловік. Померла 91 особа", - цитує главу ОДА Василя Володіна Укрінформ.

Автор: 

карантин (18172) Київська область (4007) ОДА (1625) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Володін Василь (44)


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Топ коментарі
+3
виродки продовжують навмисно плутати поняття "захворівший" та "заражений"
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27.08.2020 14:40
+2
Так течение болезни как бы заметно... Уже б начались просто разговоры на эту тему.
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27.08.2020 14:50
+2
Вас параноиков коронодрочеров уже вся Западная Украина послала с ужесточениями. Доведете народ до бунтов шизофреники
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27.08.2020 15:01
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х#й вы что до выборов ужесточите!
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27.08.2020 14:40 Відповісти
виродки продовжують навмисно плутати поняття "захворівший" та "заражений"
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27.08.2020 14:40 Відповісти
А миллион на улицах, как в Берлине?
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27.08.2020 14:41 Відповісти
А как в Беларуси? Что протестующие, что каратели - в большом количестве и в крайней скученности. И шота не слышно воплей про "рост заболеваемости"...
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27.08.2020 14:46 Відповісти
просто никто не тестирует и ни делает статистики - им сейчас ни до ковида, у них твавмпункты переполнены....
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27.08.2020 14:49 Відповісти
Так течение болезни как бы заметно... Уже б начались просто разговоры на эту тему.
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27.08.2020 14:50 Відповісти
"А как в Беларуси?"
17.08 - 73 випадки
26.08 - 247 випадків.
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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27.08.2020 15:05 Відповісти
А в Украине в те же дни?
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27.08.2020 15:08 Відповісти
Посмотри по той же ссылке. Думаешь, у нас тоже в 3,5 раза увеличилось число случаев за сутки?
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27.08.2020 15:10 Відповісти
Ну так какие цифры? Ведь такие вещи подаются в сравнении - закончи свой пост.
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27.08.2020 15:12 Відповісти
У тебя что, ссылка не открывается? Ты еще не рассеазал про то, как в Беларуси "И шота не слышно воплей про "рост заболеваемости"..."
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27.08.2020 15:20 Відповісти
Открывается. Но бремя доказательста лежит на утверждающем.
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27.08.2020 15:21 Відповісти
Ты доказуй, что в Беларуси "И шота не слышно воплей про "рост заболеваемости"..." - это твое утверждение. Мое утверждение
"А как в Беларуси?"
17.08 - 73 випадки
26.08 - 247 випадків.

Ссылку я дал. Что я должен еще доказывать?
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27.08.2020 15:23 Відповісти
Ты должен доказать, что этот рост не имеет естественного характера, а является именно вспышкой заболеваемости. Это можно доказать лишь сравнением с аналогичными периодами в соседних странах, при чем, не в абсолютных числах, а в процентном соотношении, чтобы исключить разницу в численности населения.
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27.08.2020 15:25 Відповісти
Вообще то это было бы справедливым, если бы Вы написали "В Беларуси относительный рост заболеваемости не превышает такового в соседних странах". Но хрен с Вами
Украина
17.08 - 1517
26.08 - 1704
Рост на (1704-1517)*100/1517=12,3%
Беларусь
17.08 - 73
26.08 - 247

Рост на (247 -73)*100/73=238,4%

Убедил?
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27.08.2020 15:34 Відповісти
Нужно считать относительно всего населения рассматриваемых стран. Т.е. %% заболевших к численности населения 17 числа в обеих сранах, и 26 числа в обеих странах.
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27.08.2020 15:39 Відповісти
Не надо было Вам курить учебник математики в школе. Рост заболеваемости дан в процентах. Численность населения на эту величину не влияет.
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27.08.2020 15:42 Відповісти
"73 випадки" - где тут видно проценты? 73 випадки на 10 млн населения - это одни проценты, а на 40 млн - совсем другие...
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27.08.2020 15:44 Відповісти
Сходите к окулисту, а потом к учителю арифметики.
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27.08.2020 15:46 Відповісти
Сливаетесь... Жаль.
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27.08.2020 15:49 Відповісти
Посчитайте Вы, или калькулятор сломался? Хоть посмеемся.
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27.08.2020 15:49 Відповісти
Еще раз повторяю: бремя доказательста лежит на утверждающем.
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27.08.2020 15:50 Відповісти
Я все доказал цифрами и в процентах. А Вы бред несете. Даже по Вашей методике расчета очевидно, что в Беларуси будет рост заболеваемости с 17 по 26 августа на 238%, а в Украине на 12% и никаким фиглярством Вы этот факт не измените.
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27.08.2020 15:54 Відповісти
Вы не учли отношение к количеству населения.
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27.08.2020 15:57 Відповісти
При вычислении процента роста заболеваемости этот параметр сокращается.
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27.08.2020 15:58 Відповісти
17-го болеющих 1827 человек, а 26-го 939. Явный рост...
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27.08.2020 16:04 Відповісти
Я Вам привожу число вновь выявленных случаев. Именно на этот параметр влияет массовые мероприятия. А Вы исполняете танец ужа на сковородке, пытаясь черное представить белым. Позорище.
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27.08.2020 16:10 Відповісти
Выявленных случаев чего? Только заболевание превносит в организм негативные факторы. А инфицированным человек может прожить всю жизнь, и, если не заболеет, то этот факт вообще никак на нее не повлияет.
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27.08.2020 16:12 Відповісти
Выявленных случаев инфицирования ковид-19. Пока науке не известно пребывание этого вируса в организме человека дольше около 40 дней (точно не помню, это единственный подобный случай). Так что не занимайтесь фантазерством.
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27.08.2020 16:24 Відповісти
Инфицированный не есть заболевший.
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27.08.2020 16:25 Відповісти
Человек, инфицированный патогенным вирусом, не может считаться полностью здоровым. Не зря же при обнаружении вируса ковид-19 таких людей отправляют на самоизоляцию или госпитализируют (в зависимости от тяжести симптомов.)
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27.08.2020 16:31 Відповісти
Так и полностью больным инфицированного считать нельзя. Болезнь - это наличие негативных изменений в организме в результате воздействия вируса, а инфицирование - лишь наличие вируса в организме.
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27.08.2020 16:35 Відповісти
Различают следующие периоды болезни:1.Скрытый, или латентный (для инфекционных болезней - инкубационный), - период между началом воздействия болезнетворного агента и появлением первых симптомов болезни. Он может длиться от нескольких секунд (например, при отравлении сильными ядами) до десятков лет (например, при проказе).
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4 Продромальный период - период появления первых признаков болезни, которые могут носить неопределённый неспецифический характер (повышение температуры, разбитость, общее недомогание) или в ряде случаев быть типичными для данного заболевания (например, пятна Филатова - Коплика при кори).
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27.08.2020 16:46 Відповісти
Это болезни. А как на счет инфицирования? Его различают?
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27.08.2020 16:49 Відповісти
Различают для болезней с очень большим латентным периодом. Попробуйте в больнице сказать, что Вы инфицированы чумной палочкой или вирусом бешенства, но еще нет никаких симптомов. Ситуація з COVID-19 на Київщині щодня погіршується: є серйозні передумови для посилення карантину, - ОДА - Цензор.НЕТ 7508 Хотя был случай, от укуса до развития первых симптомов бешенства прошел год. Но того человека это не спасло.
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27.08.2020 16:55 Відповісти
Так речь не о бешенстве, а о "короновирусе". "Пока науке не известно пребывание этого вируса в организме человека дольше около 40 дней (точно не помню, это единственный подобный случай)" - кто-то тут в обсуждении.
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27.08.2020 16:57 Відповісти
Как вопрос сформулировали, такой ответ и получили.
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27.08.2020 17:04 Відповісти
Вопрос был о различии в инфицировании и забоевании. Если бы это было одно и то же, то оно бы и называлось одним и тем же. Однако инфицирование и заболевание различают.
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27.08.2020 17:06 Відповісти
Инфицированного человека в латентной и продромальной фазах болезни называют бессимптомным вирусоносителем. Но это не значит, что он здоров.
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27.08.2020 17:11 Відповісти
Но это и не значит, что он больной. Иначе бы его называли больным, а не "носителем".
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27.08.2020 17:14 Відповісти
Латентная и продромальная фаы - это фазы болезни, следовательно, он больной.
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27.08.2020 17:19 Відповісти
А почему тогда учитывают отдельно больных и отдельно инфицированных?
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27.08.2020 17:20 Відповісти
Найдите, где в какой графе их отдельно учитывают?

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/belarus/
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27.08.2020 17:37 Відповісти
И где там "инфицированные"? Там есть БОЛЕЮЩИЕ. Именно болеющих я и привел: 17-го болеющих 1827 человек, а 26-го 939
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27.08.2020 17:41 Відповісти
То есь это Вы соврали? - "А почему тогда учитывают отдельно больных и отдельно инфицированных?"
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27.08.2020 17:46 Відповісти
Нет там никакого роста. Есть посоянное уменьшение.
Вот статистика обобщенная и по дням.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/
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27.08.2020 15:52 Відповісти
Насмешили Вы. Контора им. Д. Хопкинса частная, а не правительственная и давно работает с Гейтсом, который их также и финансирует. Им же нужно оправдать свои прогнозы о том, что от эпидемии по всему миру от новой болезни в течение первых 18 месяцев должны умереть 65 миллионов человек.
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27.08.2020 16:10 Відповісти
Найдите по Вашей ссылке "Количество инфицированных по дням:"
там полное совпадение с данными, что я привел.
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27.08.2020 16:21 Відповісти
Главное не инфицированные, а реально болеющие.
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27.08.2020 16:27 Відповісти
Проста задачка для Вас.
В Білорусі 10 млн населення і кількість нових випадків була 7,3 випадки на день на мільйон. Припустимо, що 1 мільйон вийшов на протести (насправді, на жаль, менше). Питання:
як мала змінитися денна кількість нових випадків у цього мільйона, щоб загальна кількість нових випадків по країні стала 24,7 випадків на мільон в день (припустимо, що у 9 мільйонів кількість нових випадків залинилась 7,3 на мільйон)?
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27.08.2020 16:38 Відповісти
Можете еще здесь посмотреть
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/belarus/
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27.08.2020 16:00 Відповісти
Найдите по Вашей ссылке "Количество инфицированных по дням:"
там полное совпадение с данными, что я привел.
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27.08.2020 16:03 Відповісти
Инфицирование и заболевание - это не синонимы.
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27.08.2020 16:06 Відповісти
Решили буквоедством заняться? Ок

Заболева́емость - медико-статистический показатель, определяющий число https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 заболеваний , впервые зарегистрированных за календарный год среди населения, проживающего на какой-то конкретной территории. Является одним из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F критериев оценки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5 здоровья населения.

Метод расчёта[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&veaction=edit&section=1 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&section=1 править код ]
Исчисляется количеством заболеваний на 1000 жителей; рассчитывается как отношение числа вновь возникших заболеваний (заболеваний впервые установленным диагнозом) к средней численности населения, умноженное на 1000.

Хотите посчитать сколько впервые зарегистрированных случаев у нас и в Беларуси за этот год на 1000 жителей?
Украина
114663*1000/40000000=2.87

Беларусь
70974*1000/10000000=7.10

На этой оптимистической ноте идите в сад.
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27.08.2020 16:19 Відповісти
17-го реально болеющих 1827 человек, а 26-го 939. Если они болеют, то значит это те, кто и раньше болел, но так и не выздоровел, и в этот день заболевшие тоже. Как ни крути, 939 явно меньше, чем 1827.
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27.08.2020 16:22 Відповісти
Вы не сливайтесь с темы. Раз сами настаивали считать заболеваемость, то считайте заболеваемость.
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27.08.2020 16:26 Відповісти
Вот вам цифры реально болеющих: 17-го болеющих 1827 человек, а 26-го 939.
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27.08.2020 16:27 Відповісти
А какие цифры по реально болеющим в Швеции?
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27.08.2020 20:44 Відповісти
У тебя ж супер-пупер сайт есть, который учитывает то ли инфицированных, то ли заболевших... в общем, ты сам не знаешь кого. Там и посмотри.
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28.08.2020 11:00 Відповісти
Сливаетесь... Жаль.
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28.08.2020 22:32 Відповісти
Снова петляешь. Ты еще про Зимбабве начни рассказывать, как там дети голодают. А вот про Беларусь цифры более, чем красноречивые: реально болеющих: 17-го болеющих 1827 человек, а 26-го 939.
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29.08.2020 15:12 Відповісти
Это график не больных, а выявленных инфицированных. И взяли только два дня . Если посмотрите за неделю, то 25.08 был и спад до 82 инфицированных.
На самом деле, нужно смотреть на главный график количества реально болеющих, и там идет постоянный спад, включая сегодняшнее число.
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27.08.2020 16:26 Відповісти
Проста задачка для Вас.
В Білорусі 10 млн населення і кількість нових випадків була 7,3 випадки на день на мільйон. Припустимо, що 1 мільйон вийшов на протести (насправді, на жаль, менше). Питання:
як мала змінитися денна кількість нових випадків у цього мільйона, щоб загальна кількість нових випадків по країні стала 24,7 випадків на мільон в день (припустимо, що у 9 мільйонів кількість нових випадків залинилась 7,3 на мільйон)?
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27.08.2020 16:39 Відповісти
Не надо схоластических маразмов. Есть реальные графики с общим количеством болеющих в стране за каждый день. С каждым днем это количество не увеличивается, а уменьшается. Это и есть сермяжная правда.
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27.08.2020 17:34 Відповісти
Ваша математическая и логическая несостоятельность настолько чудовищны, что даже смеяться над ними грех.
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27.08.2020 17:39 Відповісти
А Вы лучше о своих дремучих рассуждениях и псевдонаучных "рассчетах" задумайтесь. Над ними даже смеятся не хочется, так как они вызывают только жалость. Самое печальное, что будучи не состоятельным разобраться в рассматриваемых вопросах Вы самоуверенно поучаете других.
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27.08.2020 17:52 Відповісти
Инетесно, сколько классов средней шклы Вам удалось осилить с такими знаниями?
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27.08.2020 17:57 Відповісти
Понятно-понятно. Ещё не весь малый и средний бизнес убит; приказ рептилоидов выполнен не полностью.
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27.08.2020 14:51 Відповісти
Пора організовувати протести проти дурантіну а заодно вувузєлу гнати до ростову разом з дєрьмаком.
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27.08.2020 19:59 Відповісти
хм.. так давайте откроем школы, вузы, детские садики....не ну а че ЗеМрази - "гулять так гулять"
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27.08.2020 14:51 Відповісти
А выборы всё равно пройдут по расписанию.
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27.08.2020 14:51 Відповісти
У вас там дебилы сидят? Именно ужестолчение карантина и приводит к росту смертности. Посмотрите статистику, меньше всего смертность была, когда карантина вообще не было. Это же относится и к заболеваемости.
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27.08.2020 14:53 Відповісти
Вас параноиков коронодрочеров уже вся Западная Украина послала с ужесточениями. Доведете народ до бунтов шизофреники
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27.08.2020 15:01 Відповісти
Так или иначе зелебобиков сметут. С вирусом или без - "какая разница".
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27.08.2020 15:09 Відповісти
Цікаво, а чому сиволапий гетьман не організовує протестів проти дурантіну, а натомість на людях з'являється в чорних рукавичках?
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27.08.2020 20:01 Відповісти
 
 