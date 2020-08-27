Ситуація з COVID-19 на Київщині щодня погіршується: є серйозні передумови для посилення карантину, - ОДА
У Київській області за добу померла рекордна кількість пацієнтів з COVID-19 - 6 осіб.
Про це йдеться в повідомленні Київської ОДА, передає Цензор.НЕТ.
"Ситуація з поширенням і наслідками коронавірусної інфекції щодня погіршується. Показники захворюваності стрімко ростуть. На жаль, як і показники смертності. За 26 серпня в нас шість померлих від наслідків COVID-19. Висловлюю свої співчуття близьким загиблих. Немає більшого горя, як втрачати рідних людей. Частина області вже в "помаранчевій" зоні небезпеки поширення хвороби. Ще частина - в "жовтій". Є серйозні передумови для подальших обмежень. Наближається осінь. З відновленням роботи навчальних закладів, з поверненням більшості людей з відпусток, з похолоданням - можемо отримати додаткові завдання. Тому реагувати повинні вже зараз", - йдеться в повідомленні.
"Останнім часом щоденна кількість захворілих людей перевищує показник в 90 осіб, що в 2,5 раза більше, ніж ми мали в березні-квітні. За останню добу маємо новий антирекорд - від коронавірусу померли 6 мешканців Київщини. Нових випадків - 94, захворіли 5304 людини, одужали 3505 чоловік. Померла 91 особа", - цитує главу ОДА Василя Володіна Укрінформ.
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17.08 - 73 випадки
26.08 - 247 випадків.
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
"А как в Беларуси?"
17.08 - 73 випадки
26.08 - 247 випадків.
Ссылку я дал. Что я должен еще доказывать?
Украина
17.08 - 1517
26.08 - 1704
Рост на (1704-1517)*100/1517=12,3%
Беларусь
17.08 - 73
26.08 - 247
Рост на (247 -73)*100/73=238,4%
Убедил?
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4 Продромальный период - период появления первых признаков болезни, которые могут носить неопределённый неспецифический характер (повышение температуры, разбитость, общее недомогание) или в ряде случаев быть типичными для данного заболевания (например, пятна Филатова - Коплика при кори).
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/belarus/
Вот статистика обобщенная и по дням.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/
там полное совпадение с данными, что я привел.
В Білорусі 10 млн населення і кількість нових випадків була 7,3 випадки на день на мільйон. Припустимо, що 1 мільйон вийшов на протести (насправді, на жаль, менше). Питання:
як мала змінитися денна кількість нових випадків у цього мільйона, щоб загальна кількість нових випадків по країні стала 24,7 випадків на мільон в день (припустимо, що у 9 мільйонів кількість нових випадків залинилась 7,3 на мільйон)?
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/belarus/
там полное совпадение с данными, что я привел.
Заболева́емость - медико-статистический показатель, определяющий число https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 заболеваний , впервые зарегистрированных за календарный год среди населения, проживающего на какой-то конкретной территории. Является одним из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F критериев оценки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5 здоровья населения.
Метод расчёта[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&veaction=edit§ion=1 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit§ion=1 править код ]
Исчисляется количеством заболеваний на 1000 жителей; рассчитывается как отношение числа вновь возникших заболеваний (заболеваний впервые установленным диагнозом) к средней численности населения, умноженное на 1000.
Хотите посчитать сколько впервые зарегистрированных случаев у нас и в Беларуси за этот год на 1000 жителей?
Украина
114663*1000/40000000=2.87
Беларусь
70974*1000/10000000=7.10
На этой оптимистической ноте идите в сад.
На самом деле, нужно смотреть на главный график количества реально болеющих, и там идет постоянный спад, включая сегодняшнее число.
В Білорусі 10 млн населення і кількість нових випадків була 7,3 випадки на день на мільйон. Припустимо, що 1 мільйон вийшов на протести (насправді, на жаль, менше). Питання:
як мала змінитися денна кількість нових випадків у цього мільйона, щоб загальна кількість нових випадків по країні стала 24,7 випадків на мільон в день (припустимо, що у 9 мільйонів кількість нових випадків залинилась 7,3 на мільйон)?