Саакашвілі заявив про повернення в Грузію: Тепер я знаю, як краще служити нашій країні. ВIДЕО

Експрезидент Грузії, а нині глава виконкому національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі записав відеозвернення, де вибачається перед грузинським народом і каже, що повертається.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Грузія.Онлайн".

"Помилки, звичайно ж були, і були дуже серйозні помилки, але Бог свідок, я хотів кращого для свого народу" - заявив Саакашвілі.

"Україна - мій другий дім. Свого часу я приїхав сюди зі свого головного дому, моєї солодкої Грузії. Я завжди любив Україну ще зі студентства, в найважчий період саме Україна прийняла мене таким, який я є, без будь-яких умов і вимог, і я це дуже ціную. Я також дуже вдячний долі, яка дала мені можливість останні сім років відчувати це і у нас достатньо часу, щоб все обдумати і переосмислити. Тепер з роками я вже знаю, як краще служити нашій країні, як уникнути помилок ...

Помилки, звичайно ж були, і були дуже серйозні помилки, але Бог свідок, я хотів кращого для свого народу. Я хотів, щоб мій народ жив набагато краще, набагато багатше, і все ж за ці роки через ці помилки, які я зробив через те, що я не зміг зробити до кінця, я хочу публічно вибачитися перед усіма. Водночас я безмежно вдячний грузинському народу, який зробив мене учасником успішного історичного процесу будівництва грузинської держави.

Протягом усіх цих семи років не було жодного дня, щоб я не був зацікавлений новинами Грузії, і я точно знаю, моя робота на посаді президента не була марною, і багато з того, що ми створили, до сих пір збереглося і працює, але в той же час, коли я чую новини з Грузії, я точно розумію і знаю, що ми можемо жити набагато крутіше, набагато краще і кожен грузин може бути багатим і це у нас вийде разом! Я повертаюся!", - заявив Саакашвілі.

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Зазначимо, що схожий за змістом пост розміщений і на сторінці Саакашвілі в Facebook, проте в ньому нічого не говориться про повернення в Грузію.

"Я грузин. Я українець. Я завжди мав, і завжди матиму дві домівки. Я завжди відчував обов’язок допомагати обом моїм народам. Саме тому я ніколи не припиняв активну участь в політичному житті обох країн. Коли я був Президентом Грузії, я брав участь у Майдані і активно захищав інтереси України на міжнародній арені. Коли я приїхав до України у 2013 році і фізично перебував тут, я безперервно брав участь у діяльності моєї партії в Грузії. Я впевнений, що так буде і в майбутньому: де б я не був, я завжди буду вірним сином двох дружніх країн – Грузії та України. Я завжди допомагатиму двом своїм народам ставати ще краще, ще успішніше. Це мій обов’язок. Це мій шлях. Це моя доля", - зазначив він.

Саакашвілі займав пост президента Грузії два терміни поспіль в 2004-2013 роках. Незабаром після відходу з поста президента він покинув країну. У Грузії проти нього порушили кілька кримінальних справ, його підозрюють у зловживанні владою і переслідуванні політичних опонентів. Сам Саакашвілі кримінальні справи називав політично мотивованими.

У 2015-2016 роках Саакашвілі очолював Одеську облдержадміністрацію. Він отримав українське громадянство в травні 2015 року, а в липні 2017-го втратив його. У травні 2019 року президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство.

З червня 2020 року Саакашвілі перебуває на посаді глави Виконавчого комітету реформ України.

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