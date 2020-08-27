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Саакашвілі заявив про повернення в Грузію: Тепер я знаю, як краще служити нашій країні. ВIДЕО

Експрезидент Грузії, а нині глава виконкому національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі записав відеозвернення, де вибачається перед грузинським народом і каже, що повертається.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Грузія.Онлайн".

"Помилки, звичайно ж були, і були дуже серйозні помилки, але Бог свідок, я хотів кращого для свого народу" - заявив Саакашвілі.

"Україна - мій другий дім. Свого часу я приїхав сюди зі свого головного дому, моєї солодкої Грузії. Я завжди любив Україну ще зі студентства, в найважчий період саме Україна прийняла мене таким, який я є, без будь-яких умов і вимог, і я це дуже ціную. Я також дуже вдячний долі, яка дала мені можливість останні сім років відчувати це і у нас достатньо часу, щоб все обдумати і переосмислити. Тепер з роками я вже знаю, як краще служити нашій країні, як уникнути помилок ...

Помилки, звичайно ж були, і були дуже серйозні помилки, але Бог свідок, я хотів кращого для свого народу. Я хотів, щоб мій народ жив набагато краще, набагато багатше, і все ж за ці роки через ці помилки, які я зробив через те, що я не зміг зробити до кінця, я хочу публічно вибачитися перед усіма. Водночас я безмежно вдячний грузинському народу, який зробив мене учасником успішного історичного процесу будівництва грузинської держави.

Протягом усіх цих семи років не було жодного дня, щоб я не був зацікавлений новинами Грузії, і я точно знаю, моя робота на посаді президента не була марною, і багато з того, що ми створили, до сих пір збереглося і працює, але в той же час, коли я чую новини з Грузії, я точно розумію і знаю, що ми можемо жити набагато крутіше, набагато краще і кожен грузин може бути багатим і це у нас вийде разом! Я повертаюся!", - заявив Саакашвілі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головою Одеської митниці призначили люстрованого Пудрика. Скільки можна займатися самознищенням? - Саакашвілі

Зазначимо, що схожий за змістом пост розміщений і на сторінці Саакашвілі в Facebook, проте в ньому нічого не говориться про повернення в Грузію.

"Я грузин. Я українець. Я завжди мав, і завжди матиму дві домівки. Я завжди відчував обов’язок допомагати обом моїм народам. Саме тому я ніколи не припиняв активну участь в політичному житті обох країн. Коли я був Президентом Грузії, я брав участь у Майдані і активно захищав інтереси України на міжнародній арені. Коли я приїхав до України у 2013 році і фізично перебував тут, я безперервно брав участь у діяльності моєї партії в Грузії. Я впевнений, що так буде і в майбутньому: де б я не був, я завжди буду вірним сином двох дружніх країн – Грузії та України. Я завжди допомагатиму двом своїм народам ставати ще краще, ще успішніше. Це мій обов’язок. Це мій шлях. Це моя доля", - зазначив він.

Саакашвілі займав пост президента Грузії два терміни поспіль в 2004-2013 роках. Незабаром після відходу з поста президента він покинув країну. У Грузії проти нього порушили кілька кримінальних справ, його підозрюють у зловживанні владою і переслідуванні політичних опонентів. Сам Саакашвілі кримінальні справи називав політично мотивованими.

У 2015-2016 роках Саакашвілі очолював Одеську облдержадміністрацію. Він отримав українське громадянство в травні 2015 року, а в липні 2017-го втратив його. У травні 2019 року президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство.

З червня 2020 року Саакашвілі перебуває на посаді глави Виконавчого комітету реформ України.

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Саакашвілі заявив про повернення в Грузію: Тепер я знаю, як краще служити нашій країні 01

Автор: 

Грузія (1843) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+49
Саакашвили заявил о возвращении в Грузию: Теперь я знаю, как лучше служить нашей стране - Цензор.НЕТ 1401
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27.08.2020 14:53
+49
и чем он за эти 2-3 месяца после назначения на должность, которую я даже не вспомню, помог Украине?? зенелохский цирк !
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27.08.2020 14:56
+40
Саакашвили заявил о возвращении в Грузию: Теперь я знаю, как лучше служить нашей стране - Цензор.НЕТ 9741Саакашвили заявил о возвращении в Грузию: Теперь я знаю, как лучше служить нашей стране - Цензор.НЕТ 8076
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27.08.2020 15:01
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А з кого ще пореготати,як не з визгливих поросят,які карлсона ганяють по манежу,імітуючи політ?
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28.08.2020 00:02 Відповісти
порегочи з своїх британських хазяїв. Чи слабо?
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28.08.2020 00:05 Відповісти
Я регочу з бариг-лантухів скрізь,а Михо ще й знатно потріпав в Україні-з 56% поверху опустив порося аж на 8%-ий.Прикольно ж,хіба ні?
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28.08.2020 00:23 Відповісти
не 8%, а 16%, а сейчас 25%. отстаешь, касатик
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28.08.2020 00:44 Відповісти
А ти коли,кацапурія,на свою засрашку?Там 96% набереш.
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28.08.2020 00:49 Відповісти
по себе судишь, дурак рома сам с кацапии - это видно по хамству и мату, я живу в Киеве с 1974 года и украинец, в рашке был всего 2 раза проездом и не собираюсь ехать.
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28.08.2020 01:09 Відповісти
Так ти ще й брехло?Мат у твому моніторі-бачишь?
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28.08.2020 01:23 Відповісти
смєшно дураку, що вухо на боку. Це не про тебе?
Результатом виборів 2019 стала інформаційна війна. Таких як ти не багато зусиль треба щоб обдурити. Після вкидів фсб та різних зажопників типу мураєва та рабіновіча, після тонн бруду, які вилили на Пороха за 5 років, дивно що він набрав 20 %. Але тих, хто хоч трохи вміє думати завжди значно менше ніж тих, за кого думає хтось інший. Ти з останніх. Напевно тому і ховаєшся під різними прапорами, але не під своїм.
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30.08.2020 23:54 Відповісти
Може за собою краще?
(Вискочила з плавень)
Прапор в тебе на параше
А для мене Славень.
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31.08.2020 01:14 Відповісти
Сьогодні, після року пошуків злочинів Порошенка, причому намагались вигадати ці злочини! Інкримінували прямі обов'язки президента! І нічого не знайшли! То подібні висери під VPN можуть робити лише кінчені дебіли, або співробітники інформаційних військ ФСБ (ці війська організовано працюють з 2016 року, під виглядом "забезпечення взаємодії військових підрозділів")
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28.08.2020 09:13 Відповісти
Давно пора! Ехайнакуй, михуил))
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27.08.2020 22:51 Відповісти
Злізь спочатку-звільни місце.
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28.08.2020 00:05 Відповісти
При Порошенку він мав всі можливості створити в Одеській області маленьку Грузію. У своє розпорядження тоді він отримав митницю, прокуратуру, поліцію і повну свободу дій.

Повертаючись в Україну до Зеленського він уявляв себе прем'єр міністром, хотів взяти митницю. Натомість став головою ради реформ - вітриною без повноважень. Зрозумівши, що в Україні шансів у нього ніяких, оголосив про повернення в Грузію. Там 31 жовтня парламентські вибори.

Нехай у Грузії там йому щастить!
А в Україні нехай щастить у кацапському розумінні цього виразу.
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27.08.2020 23:18 Відповісти
там проиграет и вернется во "второй дом".. вот именно - Украина для него всего лишь второй дом. а как жена и дом в Голландии?
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28.08.2020 00:43 Відповісти
Міхо-карлсон-літає куди захоче,а народжена в клітці поросьосвинота хоч і жиріє,але на волю тільки зашморгом за задню ратицю на солому.
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27.08.2020 23:29 Відповісти
Если ты Миша начал признавать ошибки, то иди до конца и признай, что было твоей ошибкой обзывать президента Порошенко "Барыгой". Все эти фейки давно развеяны. Ни по Свинарчукам, ни по Гладковским ни по другим делам так и не было обвинительных решений. Ручная ОПГ прокуратура Вовочки при титаническом усердии так ничего не нарыла, кроме смешной истории с картинами, фейспалмным обвинением получения томоса и прочими шизофреническими обвинениями. Если Порошенко и крал, то уже точно в бюджет Украины, потому, как только он перестал красть, денег становилось все меньше и меньше. Поэтому, Миша покайся и перед всеми, кого ты бесосновательно оскорблял в Украине.
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27.08.2020 23:41 Відповісти
Такі типи не каються. Вони тільки вміють обпльовувати.
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28.08.2020 07:12 Відповісти
Воно й видно-хто стукачка-плює не тільки на форумі персонально,а й на раді.
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31.08.2020 01:24 Відповісти
цирк уехал, клоуны остались)), а в нашому випадку навпаки, цирк залишився, а клоун поїхав))
"дасвіданья "наш" ласкавий міі-і-і-і-іша, вазвращайся в свой сказочний лєс ))
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27.08.2020 23:51 Відповісти
Саакашвілі заявив про повернення в Грузію: Тепер я знаю, як краще служити нашій країні - Цензор.НЕТ 3036
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28.08.2020 00:06 Відповісти
Спочатку порося відправ на рідне приднєстровьє-тоді і в Грузію можна.
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28.08.2020 00:55 Відповісти
Дуже шкода, що Саакашвілі покидає Україну. Це є ознака того, що пан Саакашвілі зрозумів, що з українськими хапугами при владі нічого доброго зробити не можна. Хапуги хочуть красти і прислужуватись росії.
Дякую, пане Михайле, за спробу витягнути Україну з корупційного болота. Хай вам щастить у Грузії.
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28.08.2020 00:14 Відповісти
Це не його країна! Хто буде боротися за чужу для нього країну? Він повертається на батьківщину.
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28.08.2020 00:29 Відповісти
Даремно надіються кінднепери-вільний карлсон літає скрізь,але тільки не в поросячу клітку.
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28.08.2020 00:40 Відповісти
Новости 27 августа:
1. Саакашвили заявил о возвращении в Грузию
2. Саакашвили в Грузии все так же ждет тюрьма
3. Саакашвили остается на госслужбе в Украине
4. ???
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28.08.2020 01:02 Відповісти


Я не можу ... Шо воно нюхнуло ?
Чи, може, кагал чимось допік ?
Тебе взагалі-то в Грузії чекає казенний дім, Мішутка.
... в самый тяжелый период именно Украина приняла меня таким, какой я есть, без каких-либо условий и требований, и я это очень ценю.

Ні, ти абсолютно невдяна, підла і мерзенна скотина. Ти обплювало і оббрехало того, хто тобі надав громадянство, посаду, повноваження. І символи наші лазило поганило. Не любиш ти Україну, тріпло. Проривання кордону тобі не вибачаю.
Скінчиш погано. Забирайся з України, куди хочеш, покидьок.
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28.08.2020 01:24 Відповісти
Все правильно решил. С этой биомассой которая 30 лет подряд выбирает ворье толку не будет. Да и страны скоро не будет. Все нормальные люди давно уже оттуда уехали.
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28.08.2020 01:46 Відповісти
Згадайте - я писав саме про це, відразу після того, як він "з помпою" повернувся в УКраїну і "Блазень" йому знову громадянство дав... "Карлсон" - такий самий "нарцис", як і "Блазень"... Самозакоханий "Прекрасний Какаду"... Вони обоє бажають не "вогню" і "води", через які пройшов Порошенко, а лише "мідних труб", тобто "фанфар" слави і "всенародного захоплення"... І саме до цього усе і йшло... Два клоуни на одній арені не вживаються, якщо у кожного - "своя сольна програма"...
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28.08.2020 04:06 Відповісти
https://censor.net/user/420666 ... Вони обоє бажають не "вогню" і "води", через які пройшов Порошенко...

Спасибо, повеселил. Ну нельзя же так откровенно лизать Пеце .... да еще и в 4 утра
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28.08.2020 08:21 Відповісти
У кожного свої "пріоритети"... Я "лижу" людині, що не побоялася у важкий для України час взять на себе керівництво державою, зробила багато для відродження армії, ВПК, зупинила російську агресію, зміцнила статус України та забезпечила їй підтримку як на дипломатичному, офіційному рівні, так і на неофіційному, волонтерстві діаспор по усьому світу... Ти ж "лижеш" тому, хто цю війну розв"язав і сприяє її продовженню та загибелі українців...
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28.08.2020 09:50 Відповісти
Никуда он не поедет. На выборах в Грузии его партии светит не более 10-20 процентов. Ну а пересечение границы Мише возможно только в наручниках, приговор никто не отменит.
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28.08.2020 09:40 Відповісти
А куди їм ще,як не за миску щі хоч полощі на цензор під тором?
Саак їм таки добряче насолив-опустив нижче плінтуса-от і верещать тут на нього,аж рило в крові.
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28.08.2020 01:57 Відповісти
Судя по ************* бреду ты,кацапе*долочь тоже принимаешь мироизменяющие вещества,как и твое ничтожество михуил?
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28.08.2020 11:08 Відповісти
Насколько я понимаю, Саакашвили увидел весь этот зебильный трэш и тотальный грабеж страны изнутри власти, вспомнил что агитировал за клоуна и обещал не устраивать новых скандалов и решил свалить тихо , потому что после зашквара с зельцманом у нас ему уже ничего не светит.
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28.08.2020 01:57 Відповісти
Не переживай-це передвиборчий ролик.Звичайно зелепухи ,призначенням на одеську таможню чергового бариги,не радують,але Михо всім нагадав-опустимо з 73-го на 8-ий,як і попереднього баригу.Звідси і визг з усіх боків.
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28.08.2020 02:15 Відповісти
Чуєш, "британець внутріМКАДівський", гугл-перекладач поправ - "Лахта" виглядає... Ти мені нагадуєш своєю "украйонською" мовою гоголівського Вакулу і "запорожців", що хизувалися знанням "расєйського язика"...
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28.08.2020 04:10 Відповісти
"Пердь в штани!!!"... Телепню лахтинський, ти хоч знаєш, що означає слово "яруга"?
Який стосунок "вузька, заросла лісом, суха балка", має стосунок до болота?...
І на якій помийниці, у "Южному Бутово", вас, таких "лінгвістів", "викопують"?
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29.08.2020 13:17 Відповісти
Дурний тебе ПОП хрестив в ярку-Іванку, Іванку, З того боку ярку, З того боку ярку, Пішла би-м до тебе, Пішла би-м до тебе, Взяла вода лавку. Лавочка тоненька, Вода студененька, А я молоденька.
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29.08.2020 13:39 Відповісти
У "дурдомі" московському "День відкритих дверей"? Чи ти ключі від сестринської украв і до компа дорвався?...?
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29.08.2020 14:54 Відповісти
Не можуть гнидливі поросята без яругані-звикли в трясовину скакати .Кажуть,відколи "чорт"з Придністровя в них вселився-болото шукають,сепари-он якийсь пяний виродок Холодний трьох курсанток покалічив-то не свинота?
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29.08.2020 14:05 Відповісти
Чарнота: ...Или ответ едешь держать? А? Ну так знай, Роман, что проживешь ты ровно столько, сколько потребуется тебя с парохода снять и довести до ближайшей стенки! Да и то под строжайшим караулом, чтоб тебя не разорвали по дороге! Ты, брат, большую память о себе оставил... (c) "Бег"
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28.08.2020 06:27 Відповісти
Карсон уже понял, что здесь, в Украине, перспективы нет. Ни ему ни Украине. Чуйка его не подводит.
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28.08.2020 07:45 Відповісти
Так вже передумав їхати.
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28.08.2020 07:58 Відповісти
Просто снято два ролика. Один для грузинского лохтората, другой для нашего. При этом он считает и тех и других настолько тупыми, что не увидят разницы.
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28.08.2020 09:48 Відповісти
Бувай.
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28.08.2020 08:02 Відповісти
Досвиданья наш ласковый Миша, возвращайся к своим ....
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28.08.2020 08:03 Відповісти
Новый сезон приключений Карлсона...
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28.08.2020 08:26 Відповісти
Принял-выгрузил бред-к вечеру попустило-все вернул назад.Достойный член команды осла.
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28.08.2020 11:10 Відповісти
сторонники мармелядного потужного карлсона и кацапы ненавидят Саакашвили в унисон.
Это не совпадение.
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29.08.2020 17:42 Відповісти
Михо хочете відправити в Грузію?От кодло поросяче,-їдьте в Білорусію революціонери,аби з 180 доларів пенсії зробити білорусам 90-о,як в Україні.
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30.08.2020 01:52 Відповісти
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