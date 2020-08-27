Саакашвілі заявив про повернення в Грузію: Тепер я знаю, як краще служити нашій країні. ВIДЕО
Експрезидент Грузії, а нині глава виконкому національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі записав відеозвернення, де вибачається перед грузинським народом і каже, що повертається.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Грузія.Онлайн".
"Помилки, звичайно ж були, і були дуже серйозні помилки, але Бог свідок, я хотів кращого для свого народу" - заявив Саакашвілі.
"Україна - мій другий дім. Свого часу я приїхав сюди зі свого головного дому, моєї солодкої Грузії. Я завжди любив Україну ще зі студентства, в найважчий період саме Україна прийняла мене таким, який я є, без будь-яких умов і вимог, і я це дуже ціную. Я також дуже вдячний долі, яка дала мені можливість останні сім років відчувати це і у нас достатньо часу, щоб все обдумати і переосмислити. Тепер з роками я вже знаю, як краще служити нашій країні, як уникнути помилок ...
Помилки, звичайно ж були, і були дуже серйозні помилки, але Бог свідок, я хотів кращого для свого народу. Я хотів, щоб мій народ жив набагато краще, набагато багатше, і все ж за ці роки через ці помилки, які я зробив через те, що я не зміг зробити до кінця, я хочу публічно вибачитися перед усіма. Водночас я безмежно вдячний грузинському народу, який зробив мене учасником успішного історичного процесу будівництва грузинської держави.
Протягом усіх цих семи років не було жодного дня, щоб я не був зацікавлений новинами Грузії, і я точно знаю, моя робота на посаді президента не була марною, і багато з того, що ми створили, до сих пір збереглося і працює, але в той же час, коли я чую новини з Грузії, я точно розумію і знаю, що ми можемо жити набагато крутіше, набагато краще і кожен грузин може бути багатим і це у нас вийде разом! Я повертаюся!", - заявив Саакашвілі.
Зазначимо, що схожий за змістом пост розміщений і на сторінці Саакашвілі в Facebook, проте в ньому нічого не говориться про повернення в Грузію.
"Я грузин. Я українець. Я завжди мав, і завжди матиму дві домівки. Я завжди відчував обов’язок допомагати обом моїм народам. Саме тому я ніколи не припиняв активну участь в політичному житті обох країн. Коли я був Президентом Грузії, я брав участь у Майдані і активно захищав інтереси України на міжнародній арені. Коли я приїхав до України у 2013 році і фізично перебував тут, я безперервно брав участь у діяльності моєї партії в Грузії. Я впевнений, що так буде і в майбутньому: де б я не був, я завжди буду вірним сином двох дружніх країн – Грузії та України. Я завжди допомагатиму двом своїм народам ставати ще краще, ще успішніше. Це мій обов’язок. Це мій шлях. Це моя доля", - зазначив він.
Саакашвілі займав пост президента Грузії два терміни поспіль в 2004-2013 роках. Незабаром після відходу з поста президента він покинув країну. У Грузії проти нього порушили кілька кримінальних справ, його підозрюють у зловживанні владою і переслідуванні політичних опонентів. Сам Саакашвілі кримінальні справи називав політично мотивованими.
У 2015-2016 роках Саакашвілі очолював Одеську облдержадміністрацію. Він отримав українське громадянство в травні 2015 року, а в липні 2017-го втратив його. У травні 2019 року президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство.
З червня 2020 року Саакашвілі перебуває на посаді глави Виконавчого комітету реформ України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Результатом виборів 2019 стала інформаційна війна. Таких як ти не багато зусиль треба щоб обдурити. Після вкидів фсб та різних зажопників типу мураєва та рабіновіча, після тонн бруду, які вилили на Пороха за 5 років, дивно що він набрав 20 %. Але тих, хто хоч трохи вміє думати завжди значно менше ніж тих, за кого думає хтось інший. Ти з останніх. Напевно тому і ховаєшся під різними прапорами, але не під своїм.
(Вискочила з плавень)
Прапор в тебе на параше
А для мене Славень.
Повертаючись в Україну до Зеленського він уявляв себе прем'єр міністром, хотів взяти митницю. Натомість став головою ради реформ - вітриною без повноважень. Зрозумівши, що в Україні шансів у нього ніяких, оголосив про повернення в Грузію. Там 31 жовтня парламентські вибори.
Нехай у Грузії там йому щастить!
А в Україні нехай щастить у кацапському розумінні цього виразу.
ОПГпрокуратура Вовочки при титаническом усердии так ничего не нарыла, кроме смешной истории с картинами, фейспалмным обвинением получения томоса и прочими шизофреническими обвинениями. Если Порошенко и крал, то уже точно в бюджет Украины, потому, как только он перестал красть, денег становилось все меньше и меньше. Поэтому, Миша покайся и перед всеми, кого ты бесосновательно оскорблял в Украине.
"дасвіданья "наш" ласкавий міі-і-і-і-іша, вазвращайся в свой сказочний лєс ))
Дякую, пане Михайле, за спробу витягнути Україну з корупційного болота. Хай вам щастить у Грузії.
1. Саакашвили заявил о возвращении в Грузию
2. Саакашвили в Грузии все так же ждет тюрьма
3. Саакашвили остается на госслужбе в Украине
4. ???
Я не можу ... Шо воно нюхнуло ?
Чи, може, кагал чимось допік ?
Тебе взагалі-то в Грузії чекає казенний дім, Мішутка.
... в самый тяжелый период именно Украина приняла меня таким, какой я есть, без каких-либо условий и требований, и я это очень ценю.
Ні, ти абсолютно невдяна, підла і мерзенна скотина. Ти обплювало і оббрехало того, хто тобі надав громадянство, посаду, повноваження. І символи наші лазило поганило. Не любиш ти Україну, тріпло. Проривання кордону тобі не вибачаю.
Скінчиш погано. Забирайся з України, куди хочеш, покидьок.
Спасибо, повеселил. Ну нельзя же так откровенно лизать Пеце .... да еще и в 4 утра
Саак їм таки добряче насолив-опустив нижче плінтуса-от і верещать тут на нього,аж рило в крові.
Який стосунок "вузька, заросла лісом, суха балка", має стосунок до болота?...
І на якій помийниці, у "Южному Бутово", вас, таких "лінгвістів", "викопують"?
Это не совпадение.