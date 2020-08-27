Громадяни Білорусі, які потребують додаткового захисту, можуть завжди отримати його в Україні, - Шмигаль

Громадяни Білорусі, які хочуть отримати захист в Україні, можуть прибути в пункти пропуску на кордоні та повідомити про це українським прикордонникам.

Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Глава уряду нагадав, що вчора Кабмін вирішив тимчасово обмежити в'їзд деяким категоріям іноземців в Україну із 29 серпня по 28 вересня, щоб запобігти швидкому поширенню коронавірусу.

"Ті громадяни Білорусі, які хочуть отримати захист в Україні, можуть прибути до пунктів пропуску на кордоні та повідомити про це наших прикордонників. Окрім осіб, що потребують захисту, на територію України зможуть в’їхати також іноземці, які тут навчаються чи проходять військову службу, які мають посвідку на постійне та тимчасове проживання в Україні, які перебувають тут транзитом, дипломати та консули", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кабмін закрив кордони на в'їзд іноземцям до 28 вересня, проте деякі категорії іноземних громадян зможуть в'їхати в країну.

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