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Новини Революція в Білорусі
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Громадяни Білорусі, які потребують додаткового захисту, можуть завжди отримати його в Україні, - Шмигаль

Громадяни Білорусі, які потребують додаткового захисту, можуть завжди отримати його в Україні, - Шмигаль

Громадяни Білорусі, які хочуть отримати захист в Україні, можуть прибути в пункти пропуску на кордоні та повідомити про це українським прикордонникам.

Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Глава уряду нагадав, що вчора Кабмін вирішив тимчасово обмежити в'їзд деяким категоріям іноземців в Україну із 29 серпня по 28 вересня, щоб запобігти швидкому поширенню коронавірусу.

"Ті громадяни Білорусі, які хочуть отримати захист в Україні, можуть прибути до пунктів пропуску на кордоні та повідомити про це наших прикордонників. Окрім осіб, що потребують захисту, на територію України зможуть в’їхати також іноземці, які тут навчаються чи проходять військову службу, які мають посвідку на постійне та тимчасове проживання в Україні, які перебувають тут транзитом, дипломати та консули", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кабмін закрив кордони на в'їзд іноземцям до 28 вересня, проте деякі категорії іноземних громадян зможуть в'їхати в країну.

Також читайте: Шмигаль домовився із заступником Помпео Біганом про допомогу в боротьбі з COVID-19

Автор: 

Білорусь (7925) Шмигаль Денис (4550)


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Топ коментарі
+4
Заява мала звучати так - Україна може забезпечити захист громадянам Білорусі як в на території України так і на території Білорусі!
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27.08.2020 14:57
+3
а своїх громадян хоч спроможні захистити..? особиста безпека, правосуддя, медицина..?
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27.08.2020 15:03
+3
Под шумок плешивый зашлет в Украину очередную партию агентов
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27.08.2020 15:36
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Заява мала звучати так - Україна може забезпечити захист громадянам Білорусі як в на території України так і на території Білорусі!
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27.08.2020 14:57 Відповісти
Ну да скользкая власть,потому что там крутится Мертветчук и всё координирует с руководством Кремля мля мля
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27.08.2020 15:02 Відповісти
И к этому....https://www.bbc.com/ukrainian/news-53933873?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D Росія сформувала резерв силовиків для допомоги Білорусі
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27.08.2020 15:05 Відповісти
а своїх громадян хоч спроможні захистити..? особиста безпека, правосуддя, медицина..?
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27.08.2020 15:03 Відповісти
К нам не надо.....
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27.08.2020 15:05 Відповісти
Те граждане Беларуси, которые хотят получить защиту в Украине, могут прибыть в пункты пропуска на границе и сообщить об этом нашим пограничникам.

От жеж ******* ЗЕху.й.лове... Для того щоб дістатися наших прикордонників білорусам потрібно спочатку "просочитися" крізь своїх ГБшних прикордонників.
Мразота... ну і мразота кінчена!!!
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27.08.2020 15:08 Відповісти
Под шумок плешивый зашлет в Украину очередную партию агентов
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27.08.2020 15:36 Відповісти
зачем дразнить бацку, он ведь это запомнит...
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27.08.2020 16:02 Відповісти
Нам програмісти дуже потрібні. А лукашенко вже нелегал.
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27.08.2020 16:23 Відповісти
Против белорусов ничего против не имею, но смотрите чтобы зе Вас не обменял хй*лу или бацьке.
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27.08.2020 16:17 Відповісти
"Граждане Беларуси, нуждающиеся в дополнительной защите, могут всегда получить ее в Украине" примерно так:
Громадяни Білорусі, які потребують додаткового захисту, можуть завжди отримати його в Україні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6608Громадяни Білорусі, які потребують додаткового захисту, можуть завжди отримати його в Україні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1030Громадяни Білорусі, які потребують додаткового захисту, можуть завжди отримати його в Україні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7786
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27.08.2020 16:58 Відповісти
Шо он несёт? Свои переселенцы вернулись в Донбас потому что поддержки мизер, а он белорусов забалтывает...
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27.08.2020 20:45 Відповісти
 
 