Закупівлі "Укренерго" в 2018-2019 вдвічі дешевше аналогічних в "Енергоатомі", "Укргідроенерго" та "Центренерго", - дослідження

"Укренерго" купує одне і те саме обладнання, включаючи вогнегасники, руберойд, доступ в інтернет і інші поширені товари та послуги, дешевше ніж "Енергоатом", "Укргідроенерго", "Центренерго" й оператори систем розподілу в 1,4-2,1 раза.

Про це йдеться в розслідуванні профільного видання про енергетику "Експро" - "Кейс "Укренерго": успішний корпоративний досвід VS політичні звинувачення".

За даними видання, в квітні 2018 р. Ініціатива з прозорості інфраструктури CoST (Construction Sector Transparency Initiative) визнала безпрецедентним рівень відкритості інформації про закупівлі НЕК. Компанія надала 93% інформації на запити ініціативи CoST. Таку ж оцінку "Укренерго" отримало від міжнародної організації Transparency International..

Найвідомішим кейсом для "Укренерго" стала історія з так званими "трансформаторами Григоришина".

Нагадаємо, після затвердження інвестпрограми, регіональні енергосистеми "Укренерго" оголосили тендери на купівлю трансформаторів. За даними видання "Наші гроші", наприклад, Південно-Західна енергосистема планувала придбати 2 трансформатори за ціною $26 тис/МВА, в деяких тендерах ціна доходила до $35 тис /МВА, тоді як ціни на світовому ринку на подібні трансформатори в той час становили $10-15 тис/МВА.

Проте акцептувати пропозиції ЗТР та виплатити аванс виробнику у розмірі 50% від вартості замовлення завадило рішення Антимонопольного комітету. Крім того, в справу втрутилася СБУ, представники якої заявили, що під час першого тендеру вартість трансформаторів була завищена на 40%. На тлі корупційного скандалу керівник Укренерго Юрій Касич був звільнений.

2 жовтня 2015 "Укренерго" під головуванням нового керівника - Всеволода Ковальчука оголосило новий тендер на купівлю 22 трансформаторів очікуваною вартістю 2,05 млрд.грн. Нова команда змінила вимоги до виробників і провела роботу з багатьма постачальниками обладнання. На новий тендер прийшли іноземні виробники, а саме компанії Siemens, ABB, Daewoo International Corporation і Hyundai, також був і ЗТР. В результаті прозорої та конкурентної закупівлі, вартість покупки трансформаторів знизилася більш ніж удвічі - зі стартовою значення 2 млрд грн до 928,6 млн. грн. Найцікавіше те, що переможцем став той же ЗТР, але на цей раз знизивши ціну до ринкового рівня.

Закупівля трансформаторів Григоришина за ринковими цінами стала першим успішним кейсом для нової команди в "Укренерго". Згідно даних системи публічних закупівель Prozorro, якщо порівняти закупівлі аналогічних товарів або послуг НЕК та інших енергетичних компаній, можна побачити, що "Укренерго" купує значно дешевше, ніж інші гравці на ринку. Наприклад, у травні 2017р "Енергоатом" придбав високовольтний ввід BRDLW-800/1000-3 за 7,4 млн грн, а НЕК у серпні 2019р такий же товар, але майже у 2 рази дешевше – за 3,9 млн грн. Крім того, "Укренерго" в грудні 2017р придбало реактор шунтуючий масляний на напругу 750 кВ за 24,9 млн грн, а "Енергоатом" у вересні 2019р такий же реактор придбав удвічі дорожче - за 52 млн грн. Порівнюючи тендери атомної компанії та НЕК, можна знайти різницю в ціні на один і той же товар яка перевищує 2 рази, наприклад, закупівля обмежувача перенапруги 330 кВ, який "Енергоатом" у серпні 2019р. придбав за 216,3 тис. грн, тоді як НЕК купив такий же обмежувач у вересні 2017р за 69,8 тис грн.

Також цікавим є порівняння з "Укргідроенерго", яке в один і той же період з "Укренерго" (у листопаді 2018р) придбало високовольтний трансформаторний ввід 330 кВ за 2,8 млн грн, а НЕК – за 1,2 млн грн. Крім того, у жовтні 2018р "Укргідроенерго" купило кабель перерізом 14х2,5 мм КВВГЕнг за 187,5 тис грн, що в 2 рази дорожче від такої ж закупівлі "Укренерго" (96,8 тис грн) в серпні 2018р. Схожа ситуація мала місце і на тендерах розподільчих компаній, наприклад, "Одесаобленерго" в однаковий період з НЕК (у липні 2019р) придбало провід перерізом 70 кв мм МГ за 247,9 тис грн, що у 1,7 рази дорожче закупівлі системним оператором також проводу. "Хаківобленерго" у серпні 2019р купило міст змінного струму високовольтний автоматизований типу СА7100-3 у 1,7 рази дорожче за "Укренерго".