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Мінцифри запустило Гід з державних послуг: понад 1000 сервісів зібрано в одному місці

Мінцифри запустило Гід з державних послуг: понад 1000 сервісів зібрано в одному місці

Міністерство цифрової трансформації запускає онлайн-портал, який стане гідом з усіх видів цифрових державних послуг.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава Мінцифри Михайло Федоров повідомляє в Telegram.

​​"Запускаємо гід з державних послуг. Це інформаційний онлайн-портал про всі сервіси, що надаються органами виконавчої влади та місцевого самоврядування", - зазначив він.

Гід містить інформацію про більш ніж 1000 державних послуг. Зокрема про місце, спосіб, термін, вартість, результати їхнього отримання, а також про необхідні документи та спосіб оскарження результатів. Послуги упорядковано відповідно до 17 категорій і за 36 життєвими подіями.

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Мінцифри запустило Гід з державних послуг: понад 1000 сервісів зібрано в одному місці 01

Автор: 

Федоров Михайло (874) електронні послуги (194) Мінцифри (1181)


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Минцифры запустило Гид по государственным услугам: более 1000 сервисов собраны в одном месте - Цензор.НЕТ 7162
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27.08.2020 15:09 Відповісти
Минцифры запустило Гид по государственным услугам: более 1000 сервисов собраны в одном месте - Цензор.НЕТ 2338
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27.08.2020 15:14 Відповісти
Нихрена не понял. Надо создать МинБуквы.
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27.08.2020 16:14 Відповісти
 
 