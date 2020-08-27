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Новини Революція в Білорусі
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Лінкявічюс про пропозицію запровадити санкції проти 20 білоруських чиновників: "Це не серйозна реакція"

Лінкявічюс про пропозицію запровадити санкції проти 20 білоруських чиновників:

Олександр Лукашенко повинен бути включений до нового списку санкцій Євросоюзу.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс перед початком неформального засідання глав МЗС країн-членів ЄС у четвер у Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я переконаний, що так. Він був підданий санкціям минулого разу. Нині він завів свою країну у глухий кут і політично, і морально", - зауважив глава МЗС Литви.

Він наголосив, що нові санкції щодо білоруських посадовців, причетних до насильства, порушення прав людини, репресій та фальсифікації виборів, мають бути масштабними і суттєвими.

Також читайте: В ЄС розпочали обговорення санкцій проти Білорусі

Лінкявічюс висловив незгоду із проєктом пропозицій нового санкційного списку, до якого планується включити лише 15-20 білоруських посадовців. "Я переконаний, що це буде дуже символічним і неефективним рішенням. Це не серйозна реакція", - підкреслив литовський міністр, додавши, що йдеться про довіру до Євросоюзу.

27-28 серпня міністри закордонних справ Євросоюзу проводять неформальне засідання у Берліні за програмою головування Німеччини у ЄС. Серед питань порядку денного – відносини з Росією у контексті отруєння опозиційного політика Олексія Навального, а також ситуація у Білорусі, включаючи нові санкції. Нині Європейська служба зовнішньої діяльності пропонує включити до нового санкційного списку лише 15-20 білоруських посадовців.

Автор: 

Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653) санкції (11773) Євросоюз (13327) Лінкявічюс Лінас (182)


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Топ коментарі
+9
кроме выражения озабоченостей они ничего не могут .
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27.08.2020 15:35
+8
Боюсь даже если Мордор нападёт на Литву нато будет думать и выражать озабоченность ,воможно даже глубокую
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27.08.2020 15:38
+5
Наш Янукович на фоне этой белорусской падлы выглядит добряком и ботаном.
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27.08.2020 15:51
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кроме выражения озабоченостей они ничего не могут .
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27.08.2020 15:35 Відповісти
https://twitter.com/finanzru/status/1298674011212324864 Медведев поручил готовиться к отказу Европы от российской нефти
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27.08.2020 15:37 Відповісти
Боюсь даже если Мордор нападёт на Литву нато будет думать и выражать озабоченность ,воможно даже глубокую
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27.08.2020 15:38 Відповісти
А зачем им нападать на Литву? Чтобы вместо Европы кормить прибалтов в их европеизированной стране?
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27.08.2020 22:59 Відповісти
Живем в век политических импотентов.Только США еще может адекватно реагировать (хоть может и с задержкой),остальные (типа Европы) полный ноль,или озабоченые,или поосуждают и разойдутся,или им просто пофигу.Нет смысла в этих союзах с кем бы то не было,разве только с США и Канадой еще можно.
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27.08.2020 15:42 Відповісти
Да ладно! Ливию то эти импотенты разбабахать сумели
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27.08.2020 23:00 Відповісти
ЕС может ещё запретить продавать всей семье Лукашенко трусы и репитузы.
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27.08.2020 15:46 Відповісти
Наш Янукович на фоне этой белорусской падлы выглядит добряком и ботаном.
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27.08.2020 15:51 Відповісти
ну и дальше шо ? Лука уже испугался и сразу выпустил всех из тюрем и провёл честные выборы ?
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27.08.2020 15:57 Відповісти
Путлер заменил силовиков белоруси на своих Ихтамнетов.
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27.08.2020 15:58 Відповісти
Падение СССр в августе 1991 года было крупнейшим геополитическим позором РАБссии... август еще не окончен
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27.08.2020 16:00 Відповісти
скажи, каково это - жить с мозгами размером с батарейку от велофонарика...
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27.08.2020 16:12 Відповісти
нормальный ход...тераны этого как огня боятся...ну в смысле гнева таких важных персон как латвийские президенты...шо, рыгорыч, уже плачешь небось в подушку от страха...
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27.08.2020 16:10 Відповісти
ЕСя такое фуфло, что если кто нибудь набьёт хулигану рожу, они ещё и осудят.... пример- Грузия 2008 ...
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27.08.2020 16:11 Відповісти
Это не серьезно! (с) Операция Ы
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27.08.2020 19:17 Відповісти
 
 