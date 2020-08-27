Лінкявічюс про пропозицію запровадити санкції проти 20 білоруських чиновників: "Це не серйозна реакція"

Олександр Лукашенко повинен бути включений до нового списку санкцій Євросоюзу.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс перед початком неформального засідання глав МЗС країн-членів ЄС у четвер у Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я переконаний, що так. Він був підданий санкціям минулого разу. Нині він завів свою країну у глухий кут і політично, і морально", - зауважив глава МЗС Литви.

Він наголосив, що нові санкції щодо білоруських посадовців, причетних до насильства, порушення прав людини, репресій та фальсифікації виборів, мають бути масштабними і суттєвими.

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Лінкявічюс висловив незгоду із проєктом пропозицій нового санкційного списку, до якого планується включити лише 15-20 білоруських посадовців. "Я переконаний, що це буде дуже символічним і неефективним рішенням. Це не серйозна реакція", - підкреслив литовський міністр, додавши, що йдеться про довіру до Євросоюзу.

27-28 серпня міністри закордонних справ Євросоюзу проводять неформальне засідання у Берліні за програмою головування Німеччини у ЄС. Серед питань порядку денного – відносини з Росією у контексті отруєння опозиційного політика Олексія Навального, а також ситуація у Білорусі, включаючи нові санкції. Нині Європейська служба зовнішньої діяльності пропонує включити до нового санкційного списку лише 15-20 білоруських посадовців.